Vietnam Airlines thành lập ‘Liên minh Xanh’, mở rộng mô hình ESG

Từ định hướng quốc gia đến vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp

Phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành hàng không toàn cầu khi chịu áp lực ngày càng lớn về giảm phát thải và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Tại Việt Nam, Chính phủ xác định rõ lộ trình tăng trưởng xanh, trong đó các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp chủ lực, giữ vai trò dẫn dắt và lan tỏa.

Các lãnh đạo thực hiện nghi thức chạm tay vào quả cầu, chính thức ra mắt “Liên minh Xanh – Phát triển bền vững” - VNA

Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines với vị thế Hãng hàng không quốc gia không chỉ thực hiện các giải pháp nội tại mà từng bước mở rộng phạm vi hành động, hướng tới kết nối đa ngành, đa lĩnh vực nhằm gia tăng hiệu quả và tác động.

Trong định hướng đó, việc Vietnam Airlines ra mắt "Liên minh Xanh" nhân dịp ngày Trái đất (ngày 22.4) thực hiện cách tiếp cận mới, thay vì triển khai các sáng kiến riêng lẻ, hãng hướng tới xây dựng một nền tảng kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và mở rộng quy mô tác động.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Trong đó có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Cục Cảnh sát giao thông cùng các đối tác như SkyTeam, Tetra Pak Việt Nam, MoMo và PanNature.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, khẳng định: "Liên minh Xanh không chỉ là một sáng kiến hợp tác mà còn là cam kết hành động dài hạn trong tiến trình chuyển đổi xanh. Phát triển bền vững đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài. Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý và đối tác để triển khai các chương trình thiết thực, tạo giá trị cho xã hội và môi trường".

Trước khi hình thành "Liên minh Xanh", Vietnam Airlines đã triển khai nhiều chương trình phát triển bền vững trên các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Trong lĩnh vực môi trường, hãng thực hiện chiến dịch "Bay nhẹ" gắn với trồng rừng, mở rộng dự án "Vì một Việt Nam xanh và Phát triển bền vững" thông qua quy đổi dặm bay, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, đồng thời tham gia các sáng kiến của SkyTeam về chuyến bay bền vững và giảm phát thải.

Vietnam Airlines ký kết quy chế phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát giao thông nhằm nâng cao hiệu quả vận chuyển mô, tạng

Trong lĩnh vực y tế, Vietnam Airlines huy động nguồn lực lớn cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ khám, điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân, triển khai nhiều ca phẫu thuật và chương trình đào tạo chuyên môn cho đội ngũ y tế. Hãng cũng duy trì các chuyến bay vận chuyển mô, tạng, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân, đồng thời tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện với sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên.

Trong lĩnh vực xã hội, Vietnam Airlines hỗ trợ khám chữa bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân, duy trì vận chuyển mô, tạng, tổ chức hiến máu tình nguyện; xây dựng 19 "Thư viện xanh" với hơn 10.000 đầu sách, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng và người dân vùng thiên tai. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới tiếp tục được triển khai, tạo nền tảng để Vietnam Airlines chuyển sang giai đoạn kết nối các sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác rộng hơn.

Thực tiễn triển khai cho thấy, dù đạt được những kết quả nhất định, các hoạt động này vẫn cần một cơ chế kết nối tổng thể để gia tăng hiệu quả, tránh phân tán nguồn lực và mở rộng quy mô tác động. Đây cũng chính là cơ sở để "Liên minh Xanh" được hình thành.

Thiết lập nền tảng hợp tác, hiện thực hóa cam kết

Liên minh được định hướng hoạt động trên ba trụ cột: Môi trường - Xã hội - Quản trị, với Vietnam Airlines giữ vai trò đầu mối kết nối, thúc đẩy các sáng kiến liên quan đến hàng không bền vững, kinh tế tuần hoàn và hoạt động vì cộng đồng.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (đứng bên phải) ký kết thông điệp

Ngay tại sự kiện, Vietnam Airlines đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026-2030, tập trung vào nông nghiệp xanh, bảo vệ môi trường và phát triển chuỗi logistics bền vững. Đồng thời, hãng ký kết quy chế phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát giao thông nhằm nâng cao hiệu quả vận chuyển mô, tạng.

Bên cạnh đó, một số chương trình cụ thể cũng được triển khai trong khuôn khổ Liên minh như tham gia Thử thách hàng không 2026 của SkyTeam (The Aviation Challenge), phát triển hệ thống "VNA Net Zero" để theo dõi mục tiêu phát thải và hợp tác với Tetra Pak trong thu gom, tái chế vật liệu sử dụng trên chuyến bay.

Các hoạt động kết nối, trao đổi giữa các đối tác cũng được tổ chức ngay trong khuôn khổ sự kiện, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất sáng kiến hợp tác. Đáng chú ý, việc nhiều cán bộ, nhân viên đăng ký hiến mô, tạng tại sự kiện cho thấy sự lan tỏa của các giá trị nhân văn trong hoạt động của doanh nghiệp.

Với định hướng dài hạn, "Liên minh Xanh" không dừng lại ở một sáng kiến mang tính biểu tượng mà được kỳ vọng trở thành công cụ thực thi các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần đưa các nội dung môi trường và xã hội trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm phát thải, việc một hãng hàng không quốc gia chủ động thiết lập cơ chế hợp tác đa bên cho thấy bước chuyển từ cam kết sang hành động, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.