Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi ‘Chào Hè 2023’

Theo hãng hàng không Vietnam Airlines, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch đang tăng, từ 26.3.2023, số chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ do Vietnam Airlines khai thác sẽ tăng 30% so với lịch bay hiện tại. Hàng ngày đều có ít nhất 1 chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ do hãng khai thác.