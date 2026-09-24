Vietnam House Restaurant: Thưởng vị ba miền qua thực đơn gọi món & trà chiều tinh tế

Hai phong cách thưởng thức khác biệt ấy cùng hội tụ ngay tại tâm điểm Sài Gòn - tọa độ của những trải nghiệm ẩm thực và phong cách sống tinh tế.

Vietnam House Restaurant @ Đồng Khởi mang đến thực đơn à la carte phong phú - nơi thực khách tự do lựa chọn và phác thảo nên hành trình vị giác của riêng mình, cho cả bữa trưa và bữa tối. Như một gợi ý tinh tế từ nhà hàng, thực khách có thể khởi đầu hành trình với món Mực chiên giòn tẩm muối Chẩm Chéo đậm đà, dậy hương vị Tây Bắc đặc trưng và cân bằng hoàn hảo khi chấm cùng xốt Aioli béo ngậy. Thực khách sẽ dừng chân tại miền Trung để thưởng thức Mì Quảng xào thăn bò Úc trước khi khép lại cùng chiếc Bánh xèo truyền thống thịt cua, thịt heo Tây Ban Nha giòn thơm, ngọt vị đất phương Nam. Không dừng lại ở đó, thực đơn gọi món tại Vietnam House Restaurant còn mở ra vô vàn cảm hứng vùng miền độc đáo khác, sẵn sàng chờ đón thực khách khám phá trong mỗi lần ghé thăm.

Tại không gian thời thượng ở Union Square, Vietnam House Restaurant kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt Nam với trải nghiệm trà chiều tinh tế. Lấy cảm hứng từ những món ăn truyền thống quen thuộc, nhà hàng đã khéo léo biến tấu thành những sáng tạo mặn - ngọt nhỏ nhắn mang đậm dấu ấn Việt Nam. Trong đó, đại diện cho âm hưởng ẩm thực đặc sắc của miền Bắc, cá hồi ủ muối Tây Bắc đậm đà quyện cùng xốt trứng béo ngậy, bừng lên chút vị chua thanh từ trái tầm bóp trên lát bánh mì nâu giòn thơm. Dọc theo bản đồ Việt Nam, khung cảnh miền Trung như được gói gọn trong chiếc bánh sừng bò mềm xốp, quyện cùng nem nướng Ninh Hòa xém cạnh dậy hương béo ngậy đầy quyến rũ. Dấu ấn miền Nam được tiếp nối êm dịu cùng chiếc bánh mousse chanh Long An, nổi bật với vị chua thanh đặc trưng và hương thơm vương vấn. Bên cạnh đó, thực đơn trà chiều còn được hoàn thiện bởi những sáng tạo bắt mắt như: bánh mì bò Wagyu trân châu nấm truffle, bánh scone rau má hay bánh dừa Bến Tre để trải nghiệm thêm phần trọn vẹn.

Từng tầng vị mặn - ngọt ấy sánh đôi hoàn hảo cùng những danh trà tuyển chọn như trà sen truyền thống, trà ô long gừng đặc trưng hay trà đen hun khói nồng nàn của Vietnam House Restaurant. Mỗi tách trà nóng vừa tinh tế làm dịu vị giác, vừa khéo léo kết nối dải hương vị, giúp hành trình tận hưởng trà chiều thêm trọn vẹn.

Tại Vietnam House Restaurant, mỗi không gian là một sắc màu riêng nhưng đều chứa đựng câu chuyện không chỉ về nguyên liệu và hương vị, mà còn là những giá trị văn hóa Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ ẩm thực đương đại. Đó là lời mời gọi tinh tế từ nhà hàng gửi đến những tâm hồn đam mê ẩm thực, để cùng nhau thưởng thức và tự hào về vẻ đẹp muôn màu của dải đất hình chữ S thân yêu giữa lòng Sài Gòn.

Về Nhà hàng Vietnam House Restaurant

Tọa lạc ở trung tâm TP.HCM, Vietnam House Restaurant mang đến hai không gian trải nghiệm ẩm thực Việt Nam đương đại riêng biệt. Tại ngã tư Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi, Vietnam House Restaurant mang đến không gian thanh lịch với lối kiến trúc Pháp cổ điển, lưu giữ những nét đẹp di sản và giữ vững danh hiệu Michelin Selected trong 4 năm liên tiếp (2023 - 2026). Được ra mắt vào tháng 3.2026, chi nhánh nhà hàng Vietnam House Restaurant tọa lạc tại tầng 3 tòa nhà Union Square, mang đến một luồng gió mới với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mở rộng trải nghiệm với trà chiều tinh tế và những ly cocktail tại không gian Champagne Bar cao cấp và riêng tư. Bên cạnh đó, Vietnam House Restaurant còn nâng tầm trải nghiệm với hệ thống phòng VIP riêng biệt, lý tưởng cho các buổi gặp mặt hoặc tiếp đãi đối tác thân mật.

Địa chỉ:

Vietnam House Restaurant @ Đồng Khởi

93-95-97 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam.

Vietnam House Restaurant @ Union Square

Tầng 3 - 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam.

Thời gian phục vụ:

Bữa trưa | thứ hai - chủ nhật | 11 giờ - 14 giờ 30

Bữa tối | thứ hai - chủ nhật | 17 giờ - 22 giờ

