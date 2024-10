Vietnam Motor Show 2024: Khám phá không gian ‘dẫn lối đa trải nghiệm’ của Việt Nam Suzuki

Không phụ lòng mong mỏi của của những tín đồ yêu xe cũng như đông đảo khách hàng, Việt Nam Suzuki đã trở lại với Triển lãm ô tô Việt Nam 2024 với thông điệp "Dẫn lối đa trải nghiệm", mong muốn tiếp nối sứ mệnh của thương hiệu Suzuki toàn cầu, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người bằng việc lắng nghe và thấu hiểu, từ đó cung cấp các giải pháp di chuyển tối ưu cho người tiêu dùng.

Tâm điểm của gian hàng Suzuki năm nay chính là 2 mẫu xe mới vừa được hãng cho ra mắt trong năm 2024. Đó là XL7 Hybrid - điểm nhấn "xanh" trong chuỗi sản phẩm của Suzuki tại Việt Nam và Suzuki Jimny - mẫu Offroad duy nhất trong phân khúc SUV sở hữu hệ dẫn động 2 cầu.

Hybrid là "bước đi cốt lõi"

Theo cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng hybrid tại thị trường ô tô nước ta, Việt Nam Suzuki cũng tự hào là thương hiệu xe hybrid đứng thứ hai toàn thị trường tính đến hết quý 3 năm 2024, sở hữu các sản phẩm ghi dấu ấn nhất định. Những thành tích này đã khẳng định định hướng phát triển dựa trên nền tảng hybrid hoàn toàn phù hợp đặc thù thị trường Việt Nam: từ yếu tố con người đến cơ sở hạ tầng, tận hưởng ưu thế điện hóa, giảm chi phí sử dụng và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Trên thực tế, Suzuki XL7 Hybrid không thay đổi thói quen sử dụng, nhưng đã giúp chủ xe giảm thiểu 14% mức tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi 100km vận hành so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Chú trọng hơn là niềm vui, cảm giác thoải mái tận hưởng hành trình trên mẫu xe 7 chỗ trong phân khúc tầm trung được trang bị hệ thống hybrid tại Việt Nam. Nhiều trang bị cần thiết như kiểm soát hành trình (Cruise Control), gập gương tự động, đèn pha tự động và đèn hướng dẫn, màn hình cảm ứng 10 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây của XL7 hybrid hỗ trợ việc di chuyển thuận tiện, thư thái hơn.

(*) Apple CarPlay là thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

(**) Android Auto là thương hiệu của Google LLC.

Jimny đại diện cho những cá tính "chất chơi"

Không chỉ khoác lên mình diện mạo độc đáo với thiết kế hình hộp vuông vức, mạnh mẽ, Jimny còn nổi danh toàn cầu nhờ khả năng chinh phục địa hình ấn tượng. Nhờ vào hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian AllGrip Pro, khung gầm rời body-on-frame dạng hình thang và các góc kỹ thuật lớn, Jimny có thể dễ dàng vượt qua các loại địa hình thách thức như cát, bùn, sỏi và cỏ ướt mà không gì có thể ngăn cản.

"Chất riêng" của Jimny không chỉ dừng lại ở đó. "Nobody but Jimny", chiếc xe offroad độc đáo này không chỉ cho thấy "cái tôi", cách chơi riêng và một tinh thần riêng của người cầm lái, mà còn là sự thể hiện cho những mong muốn được tự do khám phá và chinh phục, thông qua việc khách hàng có thể thoải mái trang trí và tinh chỉnh chiếc xe theo sở thích, phong cách cá nhân nhằm phục vụ cho nhiều hoạt động trải nghiệm khác nhau. Với những khách hàng cá tính, việc sở hữu một chiếc xe đồng nghĩa sở hữu đam mê. Điều đó đã được minh chứng qua việc Suzuki Jimny luôn sở hữu cộng đồng người dùng năng động trên toàn cầu, cũng như được người tiêu dùng Việt Nam bình chọn "Xe chất chơi của năm 2024" tại giải thưởng Better Choice Award 2024.

Hướng đến một tương lai bền vững

Dự kiến bước sang 2025, Suzuki sẽ tiếp tục mang tới các sản phẩm hội tụ ưu thế của công nghệ Hybrid và chú trọng vào trải nghiệm, thể hiện cá tính của người sở hữu bên cạnh các giá trị cốt lõi đã khẳng định xuyên suốt gần 30 năm qua như bền bỉ, tin cậy, kinh tế.

Đẩy mạnh bước chuyển dịch mạnh mẽ này, Suzuki kỳ vọng có thêm những dấu ấn mới mẻ cả về kết quả kinh doanh cũng như gia tăng sự hài lòng của khách hàng tại Việt Nam. Ông Kotaki Kenji - Tổng giám đốc Việt Nam Suzuki chia sẻ: "Cam kết của chúng tôi là mang đến sự thoải mái cùng những giải pháp thân thiện với môi trường, từ đó nâng cao trải nghiệm lái và tạo nên những hành trình đáng nhớ cho khách hàng."

Khách hàng yêu thích thương hiệu Suzuki và quan tâm đến mẫu xe hybrid có thể ghé thăm không gian trưng bày của Suzuki tại Triển lãm ô tô 2024, từ hôm nay đến hết ngày 27.10, trong khung giờ 9:30 - 21:00. Trong tháng 10, Suzuki cũng ưu đãi cho khách hàng khi mua XL7 Hybrid 50% lệ phí trước bạ và Gói phụ kiện xe XL7 Hybrid với tổng trị giá 35 triệu đồng. XL7 Hybrid hiện đang có sẵn tại các đại lý, giá từ 599.900.000 đồng. Bên cạnh đó, Jimny - Xe chất chơi của năm sở hữu tùy chọn đa dạng đến 9 màu sắc có sẵn với chi phí sở hữu từ 789.000.000 đồng.