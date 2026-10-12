'Vietnam Night 2026' bùng nổ tại Busan, đưa điện ảnh Việt đến gần hơn với thế giới

Tối 11.10, Vietnam Night diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Vũ Hồ, ông Park Kwang Su, Chủ tịch BIFF, bà Ellen Kim, Giám đốc Asian Contents & Film Market (ACFM), cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim và đại diện các tổ chức điện ảnh Việt Nam, Hàn Quốc và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, bày tỏ sự trân trọng trước sự hiện diện của ông Park Kwang Su và những hỗ trợ dành cho VFDA, điện ảnh Việt Nam trong nhiều năm qua. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa điện ảnh Việt đến các diễn đàn quốc tế, xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài giữa các nhà làm phim, nhà sản xuất và tổ chức điện ảnh.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, giới thiệu tiềm năng phát triển điện ảnh của thành phố, đồng thời mời gọi các nhà làm phim quốc tế tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Đại diện Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng quảng bá lợi thế về văn hóa, lịch sử và di sản của thủ đô, hướng đến thu hút các dự án sản xuất phim.

Vietnam Night 2026 giới thiệu dự án Viên đạn cuối cùng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc. Nhà sản xuất Park Min Chul chia sẻ về tác phẩm và kỳ vọng đưa phim đến với khán giả. Dự án hoạt hình Lớp học mật ngữ: Cuộc đua sao Chổi của đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh, nhà sản xuất Lương Minh Hằng, cũng được giới thiệu. Phim phát triển từ thương hiệu truyện tranh quen thuộc với độc giả trẻ Việt Nam, dự kiến ra mắt năm 2028. Trailer phim Con mắt thứ ba của đạo diễn Hàm Trần cũng được trình chiếu tại sự kiện.

Thông qua gian hàng điện ảnh Việt Nam, các tọa đàm chuyên đề và Vietnam Night, VFDA tiếp tục thúc đẩy hoạt động xúc tiến, kết nối đối tác sản xuất, phát hành và phát triển dự án. Các hoạt động tại Busan hướng đến nâng cao nhận diện điện ảnh Việt Nam, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác quốc tế và thu hút đoàn phim nước ngoài đến Việt Nam.

Vietnam Night thu hút đông đảo khách mời quốc tế

Vietnam Night thu hút đông đảo nhà làm phim, nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc và quốc tế tham dự Ảnh: BTC

Hai diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc: Diễn viên Jo Jae Yoon (bên trái) và diễn viên Kim Joo Ryoung (đóng phim Squid game) Ảnh: BTC

Bà Martine Thérouanne, nhà sáng lập, Giám đốc Liên hoan phim quốc tế châu Á Vesoul (VIFFAC) và ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc nghệ thuật và quản lý của Liên hoan phim quốc tế châu Á Vesoul (VIFFAC) Ảnh: BTC

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA phát biểu khai mạc Vietnam Night Ảnh: BTC

Ông Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu tại Vietnam Night Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội giới thiệu cũng như mời gọi các nhà làm phim đến với thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thị Anh Thi trao bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng cho nữ nghệ sĩ Hàn Quốc Kim Haesoo (Idol Nation) Ảnh: BTC

Nhà sản xuất Park Min Chul giới thiệu bộ phim Viên đạn cuối cùng Ảnh: BTC

Nhà sản xuất Lương Minh Hằng chia sẻ về dự án phim hoạt hình Lớp học mật ngữ: Cuộc đua sao chổi Ảnh: BTC

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ về vai diễn của mình trong bộ phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh - bộ phim tham gia hạng mục A window on Asian cinema tại BIFF Ảnh: BTC