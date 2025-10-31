Giao thoa cảm xúc Nhật – Việt tại 'VietNam Night'

Tối 30.10, VFDA phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức chương trình VietNam Night, sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động của VFDA tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 38.
Phía Việt Nam Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà; Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải. Phía đại biểu quốc tế có ông Hiroyasu Ando - Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Tokyo; bà Yuko Obuchi - Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam; ông Tetsuya Bessho - Chủ tịch Liên hoan phim ngắn Tokyo....
Sự kiện thu hút hơn 350 khách mời quốc tế, lãnh đạo cấp cao, đại diện các cơ quan văn hóa - điện ảnh Việt Nam và Nhật Bản, nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên, doanh nhân, nhà đầu tư...
Đài truyền hình TBS Nhật Bản, nhiều cơ quan báo chí Nhật Bản tham dự VietNam Night và đưa tin về sự kiện. Báo chí Nhật đánh giá tích cực về điện ảnh Việt Nam, Đài truyền hình TBS Nhật Bản nhìn nhận: "Những năm gần đây, ngành công nghiệp điện ảnh tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là việc tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - DANAFF".
Trong không khí thân tình, VietNam Night trở thành cầu nối giao lưu văn hóa Việt – Nhật, mở rộng môi trường tiếp xúc, hợp tác giữa các nhà sản xuất, đạo diễn và nghệ sĩ hai nước, hướng tới những dự án đồng sản xuất và thu hút bối cảnh quay tại Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhấn mạnh VietNam Night không chỉ là đêm tôn vinh điện ảnh mà còn thể hiện khát vọng vươn tầm quốc tế của điện ảnh Việt. VFDA đã và đang nỗ lực xây dựng môi trường thuận lợi cho hợp tác điện ảnh thông qua các sáng kiến như Bộ chỉ số PAI và DANAFF; đồng thời gửi lời mời bạn bè quốc tế đến TP.Đà Nẵng dự DANAFF IV, dự kiến tổ chức từ 28.6 - 4.7.2026
Chủ tịch VFDA bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến bạn bè, đối tác và các cơ quan đại diện ngoại giao đã luôn đồng hành cùng VFDA trong hành trình quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, từ những ngày đầu thành lập đến chặng đường xây dựng và phát triển, VFDA đã nỗ lực không ngừng và gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận từ cộng đồng làm phim trong nước và quốc tế.
Ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cho rằng, VietNam Night trở thành một diễn đàn quý giá để các nhà làm phim và những người hoạt động trong ngành điện ảnh của 2 nước chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi ý tưởng và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh, phản ánh tầm nhìn và nỗ lực của VFDA trong việc quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới.
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn bè Nhật Bản để cùng nhau thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh, đóng góp vào sự phát triển chung của nền công nghiệp sáng tạo hai 2 nước.
Bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam chúc mừng VietNam Night và nhấn mạnh rằng sự phát triển quan hệ chính trị, kinh tế là quan trọng, nhưng bên cạnh đó cũng cần chú trọng sự giao lưu văn hóa giữa nhân dân 2 nước thông qua điện ảnh, giúp 2 dân tộc hiểu và yêu mến nhau hơn. Bà kỳ vọng sự kiện là cơ hội quan trọng để thúc đẩy việc đồng sản xuất phim giữa Việt Nam - Nhật Bản cũng như thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến quay tại Việt Nam.
Khát vọng vươn tầm quốc tế của các nhà làm phim Việt
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Diễm Hằng Lamoon (phim Địa đạo) và ê - kíp dự án phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có mặt tại VietNam Night. Địa đạo được lựa chọn vào hạng mục "World Focus" – một trong những hạng mục quan trọng của TIFF, là cơ hội để phim đến được với khán giả Nhật Bản và đại biểu quốc tế. Dự án phim 1982 được lựa chọn tham gia thị trường Hợp tác sản xuất Tokyo (Tokyo Gap - Financing Market – TGFM) thuộc TIFFCOM 2025.
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ: "Chứng kiến sự phát triển của VFDA tại sự kiện Vietnam Night năm nay, tôi hiểu rằng những nỗ lực bền bỉ của người đứng đầu đã được đền đáp xứng đáng. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi tại TIFFCOM, tôi liên tục nghe bạn bè quốc tế nhắc đến sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường phim ảnh tại Việt Nam. Thành công này thôi thúc chúng ta nhận ra, điện ảnh cần nhiều hơn nữa những tín hiệu xanh thiết thực từ các cơ quan, tổ chức để tiếp tục bay cao".
Tại sự kiện, khán giả còn được thưởng thức phần trình diễn quá trình hóa trang khuôn mặt trắng đặc trưng trong phim Quốc Bảo (Kokuhō) – bộ phim Nhật đang gây chú ý cùng tiết mục của ca sĩ - diễn viên Hoàng Yến Chibi với ca khúc Nụ hôn đánh rơi và Hẹn gặp anh.
Tại VietNam Night, lãnh đạo các tỉnh, thành gửi thông điệp mời các nhà làm phim quốc tế đến Việt Nam
TP.Đà Nẵng
Từ bán đảo Sơn Trà hoang sơ, những bãi biển trong xanh Mỹ Khê, non nước, đến phố cổ Hội An rực rỡ ánh đèn lồng và tháp Mỹ Sơn trầm mặc, TP.Đà Nẵng được giới thiệu như bối cảnh lý tưởng cho những thước phim đầy cảm xúc. Lãnh đạo TP.Đà Nẵng khẳng định cam kết phát triển DANAFF thành điểm hẹn thường niên của điện ảnh khu vực, nơi hội tụ đam mê, sáng tạo và hợp tác quốc tế. Hãy đến và có những trải nghiệm tuyệt vời ở TP.Đà Nẵng xinh đẹp của chúng tôi – nơi sẵn sàng giúp bộ phim của bạn trở thành một tác phẩm hoàn hảo.
TP.Hải Phòng
Hải Phòng là thành phố của những con người thân thiện, hào sảng và hiếu khách, nổi tiếng với biển Đồ Sơn, đảo Cát Bà cùng nền ẩm thực độc đáo. Hải Phòng mở rộng vòng tay đón chào bạn đến để khám phá, trải nghiệm và cảm nhận nhịp sống sôi động của vùng đất cảng – nơi "đi đầu sóng gió" và luôn rực rỡ sắc hoa phượng mỗi mùa hè.
Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh tự hào là quê hương của 2 di sản thế giới được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và di sản văn hóa thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử. Quảng Ninh sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ cùng với hệ thống hạ tầng hiện đại như sân bay, cảng biển quốc tế, dịch vụ du lịch đẳng cấp. Chào đón quý vị đến khám phá, giao lưu, hợp tác, thăng hoa cùng nghệ thuật điện ảnh tại Quảng Ninh.
Tỉnh Điện Biên
Miền đất thiên nhiên hùng vĩ, lịch sử hào hùng, văn hóa độc đáo. Cùng khám phá Điện Biên để tận hưởng trải nghiệm bất tận.
