Giao thoa cảm xúc Nhật – Việt tại 'VietNam Night'

Tối 30.10, VFDA phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức chương trình VietNam Night, sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động của VFDA tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 38.

Các đại biểu tham dự VietNam Night ẢNH: NGỌC LÊ

Phía Việt Nam Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà; Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải. Phía đại biểu quốc tế có ông Hiroyasu Ando - Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Tokyo; bà Yuko Obuchi - Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam; ông Tetsuya Bessho - Chủ tịch Liên hoan phim ngắn Tokyo....

Sự kiện thu hút hơn 350 khách mời quốc tế, lãnh đạo cấp cao, đại diện các cơ quan văn hóa - điện ảnh Việt Nam và Nhật Bản, nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên, doanh nhân, nhà đầu tư...

Đài truyền hình TBS Nhật Bản, nhiều cơ quan báo chí Nhật Bản tham dự VietNam Night và đưa tin về sự kiện. Báo chí Nhật đánh giá tích cực về điện ảnh Việt Nam, Đài truyền hình TBS Nhật Bản nhìn nhận: "Những năm gần đây, ngành công nghiệp điện ảnh tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là việc tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - DANAFF".

Trong không khí thân tình, VietNam Night trở thành cầu nối giao lưu văn hóa Việt – Nhật, mở rộng môi trường tiếp xúc, hợp tác giữa các nhà sản xuất, đạo diễn và nghệ sĩ hai nước, hướng tới những dự án đồng sản xuất và thu hút bối cảnh quay tại Việt Nam.

Chủ tịch VFDA cảm ơn bạn bè, đối tác và các cơ quan đại diện ngoại giao đã luôn đồng hành cùng VFDA ẢNH: NGỌC LÊ

Phát biểu tại sự kiện, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhấn mạnh VietNam Night không chỉ là đêm tôn vinh điện ảnh mà còn thể hiện khát vọng vươn tầm quốc tế của điện ảnh Việt. VFDA đã và đang nỗ lực xây dựng môi trường thuận lợi cho hợp tác điện ảnh thông qua các sáng kiến như Bộ chỉ số PAI và DANAFF; đồng thời gửi lời mời bạn bè quốc tế đến TP.Đà Nẵng dự DANAFF IV, dự kiến tổ chức từ 28.6 - 4.7.2026

Chủ tịch VFDA bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến bạn bè, đối tác và các cơ quan đại diện ngoại giao đã luôn đồng hành cùng VFDA trong hành trình quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, từ những ngày đầu thành lập đến chặng đường xây dựng và phát triển, VFDA đã nỗ lực không ngừng và gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận từ cộng đồng làm phim trong nước và quốc tế.

Từ trái sang: Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Tokyo; Chủ tịch Liên hoan Phim ngắn Tokyo và Chủ tịch VFDA trao đổi tại VietNam Night ẢNH: NGỌC LÊ

Ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cho rằng, VietNam Night trở thành một diễn đàn quý giá để các nhà làm phim và những người hoạt động trong ngành điện ảnh của 2 nước chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi ý tưởng và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh, phản ánh tầm nhìn và nỗ lực của VFDA trong việc quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam (áo xanh) cùng TS Ngô Phương Lan ẢNH: NGỌC LÊ

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn bè Nhật Bản để cùng nhau thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh, đóng góp vào sự phát triển chung của nền công nghiệp sáng tạo hai 2 nước.

VietNam Night là cơ hội để các nhà làm phim Việt Nam và Nhật Bản tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất phim ẢNH: NGỌC LÊ

Bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam chúc mừng VietNam Night và nhấn mạnh rằng sự phát triển quan hệ chính trị, kinh tế là quan trọng, nhưng bên cạnh đó cũng cần chú trọng sự giao lưu văn hóa giữa nhân dân 2 nước thông qua điện ảnh, giúp 2 dân tộc hiểu và yêu mến nhau hơn. Bà kỳ vọng sự kiện là cơ hội quan trọng để thúc đẩy việc đồng sản xuất phim giữa Việt Nam - Nhật Bản cũng như thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến quay tại Việt Nam.

Khát vọng vươn tầm quốc tế của các nhà làm phim Việt

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Diễm Hằng Lamoon (phim Địa đạo) và ê - kíp dự án phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có mặt tại VietNam Night. Địa đạo được lựa chọn vào hạng mục "World Focus" – một trong những hạng mục quan trọng của TIFF, là cơ hội để phim đến được với khán giả Nhật Bản và đại biểu quốc tế. Dự án phim 1982 được lựa chọn tham gia thị trường Hợp tác sản xuất Tokyo (Tokyo Gap - Financing Market – TGFM) thuộc TIFFCOM 2025.

Toàn cảnh VietNam Night ẢNH: NGỌC LÊ

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ: "Chứng kiến sự phát triển của VFDA tại sự kiện Vietnam Night năm nay, tôi hiểu rằng những nỗ lực bền bỉ của người đứng đầu đã được đền đáp xứng đáng. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi tại TIFFCOM, tôi liên tục nghe bạn bè quốc tế nhắc đến sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường phim ảnh tại Việt Nam. Thành công này thôi thúc chúng ta nhận ra, điện ảnh cần nhiều hơn nữa những tín hiệu xanh thiết thực từ các cơ quan, tổ chức để tiếp tục bay cao".

Màn trình diễn của ca sĩ - diễn viên Hoàng Yến Chibi tại VietNam Night ẢNH: NGỌC LÊ

Tại sự kiện, khán giả còn được thưởng thức phần trình diễn quá trình hóa trang khuôn mặt trắng đặc trưng trong phim Quốc Bảo (Kokuhō) – bộ phim Nhật đang gây chú ý cùng tiết mục của ca sĩ - diễn viên Hoàng Yến Chibi với ca khúc Nụ hôn đánh rơi và Hẹn gặp anh.