'Vietnam’s Next Top Model' trở lại sau 7 năm

Như vậy, 7 năm sau mùa Vietnam’s Next Top Model All Star năm 2017, Vietnam’s Next Top Model mới trở lại. Bà Trang Lê - CEO MultiMedia JSC, cũng là tổng đạo diễn kiêm giám đốc sản xuất của Vietnam’s Next Top Model đã công bố hình ảnh tái ký hợp đồng mua bản quyền sản xuất và phát sóng chương trình năm 2024.

Trước đó, Vietnam’s Next Top Model từng trở lại vào năm 2019 khi chương trình đã hoàn thành vòng sơ tuyển, nhưng sau đó bị hoãn do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Bà Trang Lê tái ký hợp đồng mua bản quyền sản xuất và phát sóng Vietnam's Next Top Model năm nay

Các quán quân của 8 mùa Vietnam's Next Top Model

Về chương trình này, bà Trang Lê cho biết: “14 năm trước, lần đầu tiên, một mình tôi bay sang Los Angeles, Mỹ để ký hợp đồng với CBS Studio, mua bản quyền mùa đầu tiên phiên bản Next Top Model. Bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, không biết gì về nghề người mẫu, không quen biết bất cứ một ai trong làng người mẫu hay trong showbiz Việt, tôi chỉ bắt đầu với một niềm tin thôi.

Hôm nay, sau 14 năm, từ Vietnam's Next Top Model đã có rất nhiều sự thay đổi, có rất nhiều cuộc đời đã sang những trang mới, và thời trang Việt Nam đã có biết bao sự đổi thay với rất nhiều những bước phát triển đáng tự hào. Vietnam's Next Top Model 2024 sẽ tiếp tục viết nên những niềm tự hào mới.

Từ thành công này cũng giúp tôi sản xuất thêm các chương trình chuyên về thời trang gây dấu ấn khác như: Project Runway Vietnam, The Face Vietnam, Vietnam International Fashion Week, The Next Face Vietnam, TikTok FashUp...”.

Chia sẻ của bà Trang Lê - CEO MultiMedia JSC kiêm giám đốc sản xuất Vietnam's Next Top Model

Là chương trình truyền hình thực tế về tìm kiếm và đào tạo người mẫu hàng đầu Việt Nam, Vietnam’s Next Top Model ngay từ mùa đầu tiên năm 2010 đã trở thành “chiếc nôi” sản sinh ra những thế hệ người mẫu vàng cho làng thời trang Việt, giúp nâng tầm vị thế của người mẫu Việt trên bản đồ thời trang thế giới như quán quân Vietnam’s Next Top Model 2010 Huyền Trang, quán quân - á hậu Hoàng Thùy, quán quân - á hậu Mâu Thủy, quán quân - á hậu Hương Ly, quán quân - hoa hậu Ngọc Châu, á quân - siêu mẫu Tuyết Lan, Top Model Kha Mỹ Vân, Top Model Thùy Trang...

Hoa hậu Phạm Hương từng vào nhà chung của Vietnam’s Next Top Model 2010



Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê - Top 9 Vietnam's Next Top Model 2015

Có thể thấy, nhiều người mẫu thành danh khác của Vietnam’s Next Top Model không chỉ tỏa sáng tại thị trường thời trang Việt, mà còn đại diện cho người mẫu Việt Nam tỏa sáng tại rất nhiều những kinh đô thời trang hàng đầu thế giới như Paris, Milan, London, New York... Chính vì thế, thông tin của Vietnam’s Next Top Model quay trở lại đã tạo nên sự chú ý đặc biệt với cộng đồng mạng, hứa hẹn sẽ tiếp tục tìm kiếm và đào tạo ra thế hệ người mẫu mới tài năng cho làng thời trang Việt.