Viettel Campuchia gia nhập ngành logistics

Metfone (Viettel Campuchia) chính thức khai trương dịch vụ Metfone Express. Đây là thị trường nước ngoài thứ hai trong hệ sinh thái của tập đoàn Viettel triển khai dịch vụ này.

Được vận hành theo mô hình logistics toàn trình (bao gồm các khâu tiếp nhận đơn hàng, phân loại, vận chuyển và giao hàng tận nơi), Metfone Express cho phép người dùng theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực và quản lý vận hành trực tuyến nhằm tối ưu hành trình, giảm giá thành dịch vụ.

Theo Metfone, sự bùng nổ của thương mại điện tử và nhu cầu chuyển đổi số đặt ra yêu cầu cấp thiết cho ngành vận tải giao nhận tại Campuchia. Dù thị trường giàu tiềm năng, hạ tầng logistics nước này vẫn đối mặt nhiều thách thức về tính kết nối, chất lượng dịch vụ và mức độ ứng dụng công nghệ.

Viettel Campuchia chính thức bước vào lĩnh vực logistics, ra mắt Metfone Express vào ngày 9.6 Ảnh: ĐVCC

Ông Cao Mạnh Đức, Tổng giám đốc Metfone bày tỏ kỳ vọng: "Chúng tôi tin rằng logistics số hôm nay sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi mới trong cách hàng hóa được lưu thông và nền kinh tế được vận hành, góp phần giảm chi phí logistics trong giai đoạn tới".

Mở rộng sự hiện diện ở Đông Nam Á

Khác với các doanh nghiệp mới, Metfone gia nhập thị trường bằng việc tận dụng sẵn hạ tầng công nghệ và mạng lưới viễn thông phủ khắp 25 tỉnh, thành phố, cùng hơn 1.000 điểm đại lý, kênh phân phối.

Việc tích hợp hạ tầng viễn thông, dữ liệu khách hàng, nền tảng thanh toán số và tri thức ngành từ Viettel Post (Việt Nam) được kỳ vọng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian hoàn thiện năng lực vận hành, giảm thiểu rủi ro.

Không dừng lại ở nội địa, Metfone đặt dịch vụ logistics trong tầm nhìn kết nối liên quốc gia dựa trên hệ sinh thái mà Viettel đang phát triển tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Dù đặt mục tiêu lọt vào top 3 doanh nghiệp logistics có thị phần lớn nhất Campuchia trong vòng 3 năm tới, Metfone khẳng định sẽ không chọn cách cạnh tranh bằng giá. Ông Cao Mạnh Đức nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh cốt lõi sẽ đến từ công nghệ, mạng lưới, kinh nghiệm quản trị và khả năng kết nối hệ sinh thái.