Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn Viettel

Mai Phương
25/03/2026 11:25 GMT+7

UBND TP.HCM và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) ký kết thỏa thuận hợp tác dài hạn trong 10 năm.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác dài hạn trong 10 năm (2026 - 2035) giữa UBND TP.HCM và Viettel diễn ra trong ngày 24.3, với mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế có tầm cỡ khu vực, đô thị thông minh hàng đầu Đông Nam Á, trung tâm logistics hiện đại và trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước.

ẢNH: VT

Theo thỏa thuận, Viettel trở thành đối tác chiến lược của TP.HCM trong bốn lĩnh vực then chốt: hạ tầng số và chuyển đổi số; đô thị thông minh; logistics và nền tảng công nghệ phục vụ trung tâm tài chính quốc tế; cùng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật cao theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tính chất đặc thù của thành phố.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: "Đây không chỉ là cam kết hợp tác mà còn là sự cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước với yêu cầu rất cao về hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới, Viettel mong muốn trở thành đối tác đồng hành dài hạn của thành phố trong tư vấn chiến lược, đầu tư hạ tầng và phát triển nhân lực công nghệ cao".

Viettel cũng nhấn mạnh ba nguyên tắc triển khai để thỏa thuận đi vào thực chất và hiệu quả. Thứ nhất, các nội dung hợp tác phải bám sát chiến lược phát triển chung của thành phố, giải quyết hiệu quả các bài toán thực tiễn, đo lường được bằng kết quả cụ thể và hướng tới quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài, cùng phát triển. Thứ hai, mọi hoạt động triển khai phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả cao. Thứ ba, Viettel sẽ bố trí nguồn lực tốt nhất từ chuyên gia chiến lược, công nghệ, hạ tầng, tài chính đến tổ chức triển khai tại chỗ, đồng hành cùng thành phố với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Năm 2025, Viettel đã đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng cho hạ tầng số tại TP.HCM, nổi bật là việc khởi công Trung tâm dữ liệu tại Tân Phú Trung (Củ Chi) với công suất điện lên đến 140 MW - một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Viettel đã phối hợp với Hội Tin học TP.HCM và các sở, ngành triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí cho hàng nghìn doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cung cấp các giải pháp văn phòng số, chữ ký số, hóa đơn điện tử và nền tảng quản trị; đồng thời tham gia xây dựng chiến lược dữ liệu thành phố giai đoạn 2025 - 2030, hoàn thiện khoảng 7,8 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho ngành y tế, số hóa dữ liệu hộ tịch, triển khai dự án camera, nền tảng y tế số...

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận