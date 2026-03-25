Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: Những điểm nghẽn cần gỡ sớm

N GHỊ QUYẾT ĐẶC THÙ PHẢI "NHƯỜNG BƯỚC"

Từ năm 2017 đến nay, Quốc hội thông qua 3 nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM gồm Nghị quyết 54/2017, Nghị quyết 98/2023 và Nghị quyết 260/2025. Trong gần 10 năm, số lượng cơ chế, chính sách ngày càng mở rộng, thời gian điều chỉnh ngày càng rút ngắn.

TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM, đánh giá các cơ chế đặc thù giải quyết từng phần các điểm nghẽn, phạm vi điều chỉnh hẹp và thời hạn áp dụng ngắn. Trong bối cảnh TP.HCM đã phát triển thành siêu đô thị hơn 14 triệu dân, quy mô GRDP hơn 120 tỉ USD, các cơ chế thí điểm không còn đáp ứng được yêu cầu quản trị và phát triển bền vững.

Đồng quan điểm, đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, đánh giá nghị quyết thí điểm dù mang tính đột phá nhưng bản chất vẫn là "giải pháp tình thế" và có thời hạn. TP.HCM cần một luật Đô thị đặc biệt để chấm dứt tình trạng "luật khung, luật ống", tức là giải quyết triệt để sự chồng chéo giữa các luật chuyên ngành. Thực tế cho thấy các nghị quyết đặc thù đôi khi vẫn phải "nhường bước" hoặc mất thời gian đối chiếu với luật gốc.

"Một siêu đô thị như TP.HCM không thể vận hành dựa trên những cơ chế tạm thời 5 năm mà cần một hệ điều hành pháp lý ổn định để nhà đầu tư yên tâm và TP.HCM quy hoạch dài hạn 20 - 30 năm", ông Đức nói thêm.

TP.HCM đang thực hiện các bước tổng kết, xây dựng dự thảo luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp thứ 2

Trong báo cáo đoàn giám sát Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội hồi tháng 5.2025, UBND TP.HCM cho biết công tác triển khai các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của TP.HCM còn chậm, chưa mang lại kết quả rõ nét. Về nguyên nhân, các cơ chế, chính sách đột phá vượt trội tại Nghị quyết 98/2023 là thí điểm nhưng trong hướng dẫn thực hiện thì TP.HCM vẫn phải làm theo quy trình thủ tục hiện hành. Trong khi đó, hiện chỉ có bộ, ngành được ban hành quy trình thủ tục, TP.HCM chưa được phân cấp thực hiện.

Theo ghi nhận, nhiều cơ chế đặc thù được ban hành sớm nhưng việc triển khai không hề suôn sẻ như điện áp mái trụ sở cơ quan hành chính, cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon, thu hút nhà đầu tư chiến lược, bố trí nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM…

Ông Lê Minh Đức lý giải nghị quyết thường mang tính "xin - cho", khi thực hiện vẫn phải xin ý kiến hướng dẫn từ các bộ, ngành để cụ thể hóa các điều khoản thí điểm. "Khi luật Đô thị đặc biệt có hiệu lực, TP.HCM được phép hành động ngay trong phạm vi thẩm quyền mà không cần qua các khâu trung gian, giảm thiểu tối đa độ trễ về thủ tục hành chính", ông Đức nói.

L UẬT KHUNG, CHÍNH SÁCH MỞ

Theo TS Trần Quang Thắng, điểm nghẽn lớn hiện nay của TP.HCM tập trung ở ba lĩnh vực chính: tài chính - ngân sách, quy hoạch không gian phát triển và mô hình quản trị đô thị.

"Những vấn đề này chỉ có thể được tháo gỡ ở cấp luật, chứ không thể tiếp tục giải quyết bằng các cơ chế thí điểm ngắn hạn", ông Thắng nhận định. Theo chuyên gia này, mục tiêu lớn nhất của luật Đô thị đặc biệt là giúp TP.HCM vượt qua giới hạn của cơ chế thí điểm, từng bước vận hành như một siêu đô thị hiện đại. Luật cần tạo điều kiện để TP.HCM chủ động hơn trong các quyết định về tài chính, quy hoạch và đầu tư, đồng thời cho phép áp dụng các cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox).

"Khi có quyền tự chủ lớn hơn, TP.HCM sẽ thuận lợi thu hút nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy hình thành trung tâm tài chính quốc tế. Từ đó, thành phố có thể phát huy vai trò đô thị dẫn dắt khu vực, trở thành nơi thử nghiệm các mô hình phát triển mới", TS Thắng phân tích thêm.

Chuyên gia cho rằng luật Đô thị đặc biệt nên thiết kế trên nguyên tắc bảo đảm các quy định của Hiến pháp, đồng bộ với các luật nền tảng. TS Trần Quang Thắng đề xuất mô hình "luật khung - chính sách mở", cho phép linh hoạt trong thực thi nhưng vẫn giữ nguyên tắc chung của hệ thống pháp luật. Luật đô thị đặc biệt cũng có thể giúp TP.HCM trở thành nơi thử nghiệm các chính sách mới trước khi áp dụng rộng rãi cho cả nước theo quy trình đề xuất - thử nghiệm - đánh giá - nhân rộng. Quy trình này cho phép thử nghiệm những mô hình mới mà không làm phá vỡ hệ thống luật hiện hành.

Chuyên gia này đề xuất luật Đô thị đặc biệt cần tập trung trao quyền vượt trội cho TP.HCM trong một số lĩnh vực trọng tâm. Trước hết là tài chính - ngân sách, nhằm tạo nguồn lực phát triển hạ tầng quy mô lớn như metro và các tuyến vành đai. Thứ hai là quy hoạch và không gian phát triển, bởi mô hình đô thị đa trung tâm đòi hỏi cơ chế linh hoạt hơn so với quy định hiện hành. Thứ ba là tổ chức bộ máy và quản trị đô thị, bảo đảm phù hợp với cấu trúc của một siêu đô thị có nhiều trung tâm phát triển. Cuối cùng là sandbox chính sách, cho phép thành phố thử nghiệm các mô hình mới, đặc biệt trong kinh tế số và các lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

"Lá chắn pháp lý" cho cán bộ thực thi Ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, chia sẻ tâm lý e ngại của cán bộ hiện nay phần lớn xuất phát từ sự xung đột, thiếu nhất quán giữa các quy định pháp luật. Vì vậy, khi có luật Đô thị đặc biệt, thẩm quyền và trách nhiệm được phân định rạch ròi, cán bộ biết rõ mình được làm gì và không được làm gì. "Luật sẽ là "lá chắn pháp lý" cao nhất. Khi thực thi đúng quy định của luật Đô thị đặc biệt, cán bộ có sự bảo đảm về mặt pháp lý, từ đó gỡ bỏ rào cản tâm lý, khơi thông sự năng động vốn có của bộ máy thành phố", ông Đức nhìn nhận. Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND TP.HCM cho rằng cần trao quyền tự chủ, tự quyết cho TP.HCM để tạo 2 cơ chế đột phá. Cơ chế thứ nhất là khung thể chế thử nghiệm, cho phép TP.HCM ban hành các quy định tạm thời vượt khung đối với các lĩnh vực mới (kinh tế số, công nghệ cao) để thử nghiệm thực tiễn trước khi luật hóa toàn quốc. Cơ chế thứ hai là "miễn trách nhiệm khi sáng tạo". Cụ thể, quy định cần nêu rõ cán bộ thực hiện các nhiệm vụ mới, khó, mang tính thử nghiệm vì lợi ích chung, đã thông qua quy trình tập thể và không có yếu tố vụ lợi, thì được miễn trách nhiệm kỷ luật, dân sự và hình sự nếu kết quả không đạt như kỳ vọng hoặc xảy ra rủi ro ngoài ý muốn.

Tiến độ xây dựng luật Đô thị đặc biệt Theo kế hoạch của Thành ủy TP.HCM, trong tháng 3.2026, các đơn vị báo cáo tổng hợp, tham mưu dự thảo Kết quả thực hiện Nghị quyết 31 năm 2022 của Bộ Chính trị và dự thảo nghị quyết mới thay thế. Từ cuối tháng 3 đến tháng 4.2026, TP.HCM tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, sở ngành, nguyên lãnh đạo, các cơ quan Trung ương để hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết 31, dự thảo nghị quyết mới, dự thảo luật Đô thị đặc biệt để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từ tháng 5 đến tháng 8.2026, TP.HCM thực hiện các bước xây dựng dự án luật Đô thị đặc biệt theo quy định. Tháng 9.2026, TP.HCM hoàn chỉnh dự thảo dự án luật, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.



