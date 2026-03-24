TP.HCM chi hơn 1.200 tỉ đồng chống ngập 9 xã phía tây bắc

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cống kiểm soát triều Rạch Tra, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư. Dự án hướng đến mục tiêu kết hợp hệ thống thủy lợi hiện hữu để ngăn triều, tiêu thoát nước, chống ngập cho diện tích khoảng 37.162 ha tại khu vực tây bắc TP.HCM.

Phạm vi thụ hưởng gồm 9 xã: Đông Thạnh, Bình Mỹ, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Ngoài chức năng chống ngập, công trình còn góp phần tăng khả năng trữ nước trong kênh rạch, bổ sung nguồn nước mùa khô, đồng thời hỗ trợ cải thiện chất lượng nước tại hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Cống ngăn triều Bến Nghé, TP.HCM ẢNH MINH HỌA: HOA AN

Theo thiết kế, cống kiểm soát triều Rạch Tra có bề rộng 80 m (2 khoang), cao trình đáy -5 m, sử dụng cửa van thép điều khiển bằng xi lanh thủy lực, kết cấu bê tông cốt thép. Nền móng được xử lý bằng cọc bê tông cốt thép.

Dự án cũng xây dựng âu thuyền rộng 15 m, cao trình đáy -5 m, vận hành bằng hệ thống thủy lực; đồng thời xây dựng nhà quản lý, vận hành diện tích khoảng 300 m².

Công trình thuộc nhóm B, tổng vốn đầu tư hơn 1.230 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM, triển khai trên địa bàn xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ, thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2026 - 2029.

Việc đầu tư cống kiểm soát triều Rạch Tra được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống thủy lợi khu vực, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước chống ngập và cải thiện môi trường nước cho khu vực tây bắc TP.HCM.