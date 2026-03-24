Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM chi hơn 1.200 tỉ đồng chống ngập 9 xã phía tây bắc

Sỹ Đông
Sỹ Đông
24/03/2026 19:02 GMT+7

Dự án công kiểm soát triều Rạch Tra khi hoàn thành sẽ chống ngập cho lưu vực hơn 37.000 ha thuộc 9 xã khu vực tây bắc TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cống kiểm soát triều Rạch Tra, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư. Dự án hướng đến mục tiêu kết hợp hệ thống thủy lợi hiện hữu để ngăn triều, tiêu thoát nước, chống ngập cho diện tích khoảng 37.162 ha tại khu vực tây bắc TP.HCM.

Phạm vi thụ hưởng gồm 9 xã: Đông Thạnh, Bình Mỹ, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Ngoài chức năng chống ngập, công trình còn góp phần tăng khả năng trữ nước trong kênh rạch, bổ sung nguồn nước mùa khô, đồng thời hỗ trợ cải thiện chất lượng nước tại hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Theo thiết kế, cống kiểm soát triều Rạch Tra có bề rộng 80 m (2 khoang), cao trình đáy -5 m, sử dụng cửa van thép điều khiển bằng xi lanh thủy lực, kết cấu bê tông cốt thép. Nền móng được xử lý bằng cọc bê tông cốt thép.

Dự án cũng xây dựng âu thuyền rộng 15 m, cao trình đáy -5 m, vận hành bằng hệ thống thủy lực; đồng thời xây dựng nhà quản lý, vận hành diện tích khoảng 300 m².

Công trình thuộc nhóm B, tổng vốn đầu tư hơn 1.230 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM, triển khai trên địa bàn xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ, thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2026 - 2029.

Việc đầu tư cống kiểm soát triều Rạch Tra được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống thủy lợi khu vực, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước chống ngập và cải thiện môi trường nước cho khu vực tây bắc TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời thẳng thắn về chống ngập

Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời thẳng thắn về chống ngập

Người dân phường Bến Thành bức xúc về ngập nước, dự án "tứ giác Bến Thành" chậm triển khai, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cam kết tháo gỡ, đồng thời chia sẻ định hướng xây dựng siêu đô thị trong thời gian tới.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận