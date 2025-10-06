Viettel ra mắt gói cước 5GMAX: Khẳng định vị thế hàng đầu về tốc độ trải nghiệm

5GMAX được thiết kế cho những trải nghiệm đỉnh cao như lễ hội, livestream, concert hay chơi game - nơi tốc độ và băng thông luôn được ưu tiên tuyệt đối. Hệ gói gồm 4 lựa chọn linh hoạt: 5GMAX13, 5GMAX40, 5GMAX90 và 5GMAX200, áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau.

Cách đăng ký: Soạn gửi 191.

Không chỉ là gói cước, 5GMAX là lời cam kết về chất lượng kết nối đỉnh cao của Viettel, với ba ưu thế khác biệt:

Độ trễ siêu thấp chỉ vài mili-giây – cho trải nghiệm tương tác tức thì (real-time).

Băng thông ổn định ngay cả giữa đám đông hoặc trong giờ cao điểm.

Công nghệ Network Slicing – tách riêng một phần hạ tầng để "ưu tiên kết nối đúng người, đúng nhu cầu" một cách cá nhân hóa.

Ngày 5.10 tới đây, concert Viettel Y-Fest được tổ chức tại Huế, sẽ là cơ hội thực nghiệm lý tưởng, chứng minh hiệu quả của gói cước 5GMAX trong việc đảm bảo kết nối kết nối tốc độ cao không gián đoạn cho hàng nghìn khán giả và giới truyền thông.

Viettel mở rộng 5G là bước tiến về phổ cập công nghệ, góp phần hoàn thiện hạ tầng số quốc gia, từ đó mở ra những mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy hợp tác sáng tạo và tạo điều kiện cho các nhà phát triển ứng dụng khai thác tiềm năng của hạ tầng số.

Khách hàng có thể liên hệ tổng qua đài 1800.8098 (miễn phí).

Gói 5GMAX13: 13.000 đồng/ngày với ưu đãi 7GB/ngày, TV360 cơ bản

Gói 5GMAX40: 40.000 đồng/3 ngày với ưu đãi 8GB/ngày, TV360 cơ bản

Gói 5GMAX90: 90.000 đồng/7 ngày với ưu đãi 10GB/ngày, TV360 cơ bản

Gói 5GMAX200: 200.000 đồng/30 ngày với ưu đãi 8GB/ngày, TV360 cơ bản



