Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ: Khởi tố 2 chủ đất đưa hối lộ

Chiều 5.10, tại họp báo kinh tế - xã hội quý 3/2026 của UBND TP.Hà Nội, trả lời câu hỏi của Thanh Niên về vụ vila, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho hay, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Trong đó, 2 chủ đất là ông Nguyễn Văn Thắng (chủ công trình SOLARA Đồng Đò) và bà Phạm Thị Thanh Bình (chủ homestay Huy Hoàng) bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ. Một cá nhân khác là Trịnh Văn Thanh bị khởi tố về tội môi giới hối lộ.

Cạnh đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố 3 đối tượng nhận hối lộ, gồm: Lê Văn Tuấn, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng H.Sóc Sơn (cũ); Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Quốc Sơn (cùng là cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm số 4 thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.Hà Nội).

"Đối với vụ việc của cựu trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa, hiện nay chưa có tài liệu liên quan đến 2 chủ đất có sai phạm nêu trên. Cơ quan công an đã khởi tố 2 vụ án khác nhau", đại tá Long cho hay.

Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Đức Long trả lời tại buổi họp báo ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đại tá Long, trong thời gian tới sẽ tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của các chủ đất cũng như là các tổ chức, cá nhân khác trên khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, Thanh Niên đăng tải loạt bài điều tra, phản ánh nhiều năm qua, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ ở xã Kim Anh tiếp tục xuất hiện công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh vi phạm cũ về trật tự đô thị từng bị cơ quan thanh tra kết luận chưa được xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận, có nơi đồi núi bị cạo trọc, thung lũng bị san gạt làm biến dạng cảnh quan. Trong quá trình vào vai người có nhu cầu mua đất để làm villa, homestay nghỉ dưỡng, phóng viên được nhiều chủ đất cho biết có thể xây dựng công trình nhưng cần "chi phí quan hệ" từ 500 triệu đồng - 1 tỉ đồng.

Quần thể homestay Huy Hoàng được chụp hồi tháng 7.2026 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tính đến ngày 1.10, xã Kim Anh đã tiến hành cưỡng chế nhiều công trình vi phạm trên địa bàn, trong đó có 3 công trình do Thanh Niên phản ánh, gồm: SOLARA ĐỒNG ĐÒ; homestay Huy Hoàng và 1 công trình trong thung lũng. Dự kiến trong thời gian tới xã Kim Anh sẽ tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

Mơi đây, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Công an TP.Hà Nội cho biết trong số 7 bị can bị khởi tố có ông Nguyễn Văn Hòa, cựu Trưởng thôn Minh Tân (nay là thôn Thái Vụ), bị khởi tố về tội nhận hối lộ.