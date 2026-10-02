Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ: Khởi tố cựu trưởng thôn

Khởi tố 2 vụ án, 7 bị can

Tại buổi họp báo thông tin kết quả các mặt công tác công an quý 3/2026, nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng tiếp theo do Bộ Công an tổ chức chiều 1.10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, thông tin về kết quả điều tra bước đầu liên quan đến tình trạng villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ do Thanh Niên phản ánh.

Theo đại tá Long, đến ngày 1.10, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Trong đó có 1 vụ án liên quan đến ông Nguyễn Văn Hòa (49 tuổi), cựu trưởng thôn Minh Tân (nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, Hà Nội) về tội nhận hối lộ. Do vụ án liên quan đến cán bộ chính quyền cùng một số cơ quan quản lý nhà nước và cần phải tổ chức điều tra, khai thác mở rộng nên đại tá Long chưa nêu cụ thể danh tính, tội danh 6 bị can còn lại. Khi các yêu cầu điều tra được thực hiện, cơ quan công an sẽ tiếp tục thông tin.

Homestay Huy Hoàng bị phá dỡ ngày 3.9.2026 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cựu trưởng thôn bị khởi tố tội nhận hối lộ vụ villa, homestay trong rừng phòng hộ

Trước đó, hồi đầu tháng 8, Thanh Niên đăng tải loạt bài điều tra, phản ánh nhiều năm qua, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn ở địa bàn xã Kim Anh tiếp tục xuất hiện công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh vi phạm cũ về trật tự đô thị từng bị cơ quan thanh tra kết luận chưa được xử lý dứt điểm. Theo ghi nhận, có nơi đồi núi bị cạo trọc, thung lũng bị san gạt làm biến dạng cảnh quan. Trong quá trình vào vai người có nhu cầu mua đất để làm villa, homestay nghỉ dưỡng, phóng viên được nhiều chủ đất cho biết có thể xây dựng công trình nhưng cần "chi phí quan hệ" từ 500 triệu đồng - 1 tỉ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan kiểm tra, rà soát; kết quả báo cáo của cơ quan này khẳng định phản ánh về tình trạng vi phạm ở khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn của Báo Thanh Niên là có cơ sở. Cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Công an TP.Hà Nội cũng được giao vào cuộc kiểm tra, xác minh và làm rõ vi phạm, trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan nếu có.

Tính đến ngày 1.10, UBND xã Kim Anh đã tiến hành cưỡng chế nhiều công trình vi phạm trên địa bàn, trong đó có 3 công trình do Thanh Niên phản ánh, gồm: SOLARA ĐỒNG ĐÒ của ông Nguyễn Văn Thắng (44 tuổi, ở thôn Thái Vụ); homestay Huy Hoàng của bà Phạm Thị Thanh Bình (45 tuổi, ở P.Thanh Xuân, Hà Nội) và công trình trong thung lũng của ông Nguyễn Trí Dũng (46 tuổi, ở P.Ngọc Hà, Hà Nội). Dự kiến trong thời gian tới, UBND xã Kim Anh sẽ tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

Cựu trưởng thôn từng bị cưỡng chế công trình vi phạm

Sau khi loạt bài được đăng tải, ngày 10.8, ông Nguyễn Văn Hòa, cựu trưởng thôn Minh Tân, đại diện hơn 90 người dân trong thôn gửi đơn khiếu nại đến Báo Thanh Niên, tự nhận là có liên quan đến những nội dung được phản ánh trong loạt bài.

Để có cơ sở xem xét toàn diện nội dung khiếu nại và thực hiện việc trả lời theo quy định, ngày 12.8, phóng viên đã liên hệ, hẹn gặp ông Hòa tại hiện trường để tiếp nhận thông tin, tài liệu liên quan. Dù trước đó đồng ý gặp, ông Hòa lại từ chối và đến nay chưa bổ sung tài liệu. Báo Thanh Niên cũng đã có văn bản trả lời khiếu nại gửi đến địa chỉ được ông Hòa nêu trong đơn nhưng không có người nhận. Trong khi đó, cuối tháng 8, ông Hòa bị cảnh sát tạm giữ hình sự để điều tra hành vi nhận hối lộ; đến ngày 5.9, người này bị thay đổi biện pháp ngăn chặn sang tạm giam.

Trước đó, ngày 9.7, ông Hòa đã bị UBND xã Kim Anh ra quyết định xử phạt về hành vi chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thuộc địa giới hành chính do xã Kim Anh quản lý, với diện tích đất chuyển đổi dưới 0,05 ha. Xã cũng yêu cầu ông Hòa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm nhưng sau đó, công trình này bị cưỡng chế vào hồi đầu tháng 9, với diện tích vi phạm là 154 m2.

Một cán bộ UBND xã Kim Anh cho biết ông Hòa từng có nhiều năm làm trưởng thôn Minh Tân (cũ). Từ ngày 1.7.2026, thôn Minh Tân được sắp xếp với các khu vực lân cận, trở thành thôn Thái Vụ. Lúc này, ông Hòa không đủ điều kiện làm trưởng thôn Thái Vụ.