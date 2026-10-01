Villa, homestay mọc 'như nấm' trong rừng phòng hộ: Khởi tố 7 bị can

Tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an quý 3/2026 do Bộ Công an tổ chức chiều 1.10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên, liên quan đến loạt bài điều tra Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ mà Báo Thanh Niên đăng tải.

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, sau khi vào cuộc điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố 7 bị can, trong đó, ông Nguyễn Văn Hòa, cựu Trưởng thôn Minh Tân (nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh) về tội nhận hối lộ.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, trả lời tại họp báo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại tá Long cho hay, Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi của những người liên quan, xử lý theo quy định.

Trước đó, từ ngày 5 - 7.8, Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài điều tra Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ. Nội dung tuyến bài phản ánh nhiều năm qua, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn ở địa bàn xã Kim Anh tiếp tục xuất hiện công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh vi phạm cũ về trật tự đô thị từng bị cơ quan thanh tra kết luận chưa được xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận, có nơi, đồi núi bị cạo trọc, thung lũng bị san gạt làm biến dạng cảnh quan. Quá trình vào vai người có nhu cầu mua đất để làm villa, homestay nghỉ dưỡng, phóng viên được nhiều chủ đất cho biết có thể xây dựng công trình nhưng cần "chi phí quan hệ" từ 500 triệu - 1 tỉ đồng.

khu vực hồ Đồng Đò nhìn từ trên cao hồi tháng 6.2026 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan kiểm tra, rà soát; kết quả báo cáo của cơ quan này khẳng định phản ánh của về tình trạng vi phạm ở khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn của Báo Thanh Niên là "có cơ sở".

Cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Công an TP.Hà Nội cũng được giao vào cuộc kiểm tra, xác minh và làm rõ vi phạm, trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan nếu có.

Tính đến ngày 1.10, UBND xã Kim Anh đã tiến hành cưỡng chế nhiều công trình vi phạm trên địa bàn, trong đó có 3 công trình do Thanh Niên phản ánh, gồm: SOLARA ĐỒNG ĐÒ của ông Nguyễn Văn Thắng (44 tuổi, ở thôn Thái Vụ); homestay Huy Hoàng của bà Phạm Thị Thanh Bình (45 tuổi, ở P.Thanh Xuân, Hà Nội) và công trình trong thung lũng của ông Nguyễn Trí Dũng (46 tuổi, ở P.Ngọc Hà, Hà Nội).

Dự kiến thời gian tới, UBND xã Kim Anh sẽ tiếp tục cưỡng chế thêm một số công trình vi phạm.

Công trình vi phạm có tên homestay Huy Hoàng chủ động tháo dỡ ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Diễn biến mới vụ công trình 'mọc' trong rừng phòng hộ

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Kim Anh, động thái phá dỡ các villa, homestay trong rừng phòng hộ được thực hiện căn cứ vào chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Hà Nội.

Sau khi xử lý các công trình nêu trên, xã Kim Anh sẽ tổ chức rà soát, đo đạc toàn bộ các công trình khác nằm trong ranh giới rừng phòng hộ Sóc Sơn, đặc biệt là quanh khu vực hồ Đồng Đò. Trên cơ sở đó, xã sẽ đối chiếu với hồ sơ quản lý và lập phương án để xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn, ông Toàn cho biết, xã đã có thông báo cụ thể gửi đến các hộ gia đình, cá nhân về việc nghiêm cấm hành vi sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật, cũng như hành vi lấn chiếm đất đai.

"Trong trường hợp người dân đã vi phạm mà tiếp tục tái vi phạm thì chúng tôi sẽ có biện pháp quyết liệt là gửi hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét, xử lý về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai ở điều 228 bộ luật Hình sự", ông Toàn nói.