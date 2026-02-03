Viltrox tiếp tục phát triển ống kính ngàm Z bất chấp khả năng bị Nikon kiện

Theo PetaPixel, hãng sản xuất ống kính máy ảnh Viltrox cho biết công ty này không có kế hoạch điều chỉnh lộ trình phát triển sản phẩm, bất chấp những thông tin lan truyền rằng Nikon đang tiến hành các bước pháp lý nhằm vào họ liên quan đến bản quyền công nghệ ngàm Z.

Phát ngôn viên của Viltrox xác nhận họ “không nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ tòa án” và vẫn “duy trì các kế hoạch phát triển sản phẩm như thường lệ”. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh giới nhiếp ảnh và công nghệ đang xôn xao trước một văn bản lan truyền từ Trung Quốc, cho rằng Nikon đã đệ đơn kiện Viltrox tại Thượng Hải vì tranh chấp bản quyền sáng chế.

Sản phẩm từ Nikon và Viltrox tiếp tục cạnh tranh trực tiếp, trong khi câu chuyện bản quyền vẫn chưa ngã ngũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Viltrox, với trụ sở tại Thâm Quyến, là một trong những thương hiệu ống kính bên thứ ba hiếm hoi cung cấp sản phẩm tương thích với hệ ngàm Z của Nikon - một hệ thống vốn được Nikon giữ độc quyền khá chặt chẽ từ khi ra mắt năm 2018. Gần đây, từng xuất hiện thông tin Viltrox bị yêu cầu dừng phân phối một số ống kính Z-mount, nhưng không có xác nhận chính thức nào từ các bên liên quan.

Việc Viltrox công khai khẳng định không thay đổi chiến lược phát triển, nếu đúng, cho thấy hãng đang tự tin vào tính pháp lý của các sản phẩm hiện tại. Điều này cũng đồng nghĩa các ống kính ngàm Z do Viltrox sản xuất bao gồm nhiều mẫu lấy nét tự động sẽ tiếp tục được phát triển và phát hành trong tương lai gần, trừ khi có động thái pháp lý cụ thể từ phía Nikon.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng động thái giữ nguyên lộ trình sản phẩm từ phía Viltrox không đồng nghĩa rằng vụ việc đã được giải quyết. Nếu đơn kiện từ Nikon là có thật, các bước pháp lý có thể vẫn đang trong giai đoạn sơ khởi và chưa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trước mắt. Hiện tại, Nikon vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vụ việc.