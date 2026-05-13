Vin Diesel xác nhận 'Fast & Furious' sẽ được phát triển thành series truyền hình

Nguyễn Quang Hải
13/05/2026 15:53 GMT+7

Sau 11 phần phim điện ảnh đình đám, thương hiệu 'Fast & Furious' chuẩn bị chính thức bước sang địa hạt truyền hình, Variety đưa tin ngày 12.5.

Thông tin được chính ngôi sao gắn bó lâu năm với loạt phim, Vin Diesel, xác nhận trong buổi thuyết trình của NBCUniversal tại New York (Mỹ). Tuy nhiên, thay vì nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, dự án mới lại khiến không ít khán giả tranh cãi trên mạng xã hội.

Dự án Fast & Furious bản truyền hình sẽ được phát triển với sự hỗ trợ của nền tảng trực tuyến Peacock

Vin Diesel đưa 'thương hiệu tốc độ' lên màn ảnh nhỏ

Theo Vin Diesel, một series gồm bốn phần thuộc vũ trụ Fast & Furious hiện đang được phát triển. "Suốt thập kỷ qua, chúng tôi nhận ra rằng người hâm mộ luôn muốn nhiều hơn. Họ muốn khám phá sâu hơn về các nhân vật di sản và câu chuyện của họ. Trong nhiều năm, khán giả cũng mong muốn thương hiệu này bước vào lĩnh vực truyền hình", nam diễn viên chia sẻ trên sân khấu.

Tài tử 6X cho biết anh đã chờ đợi thời điểm phù hợp để mở rộng thương hiệu sang truyền hình: "Tôi phải chờ tới khi mọi thứ thực sự đúng thời điểm. Và điều đó xảy ra khi Donna Langley bắt đầu giám sát toàn bộ dự án, bởi tôi biết sự nguyên vẹn của các nhân vật, sức hút toàn cầu và tinh thần gia đình của Fast & Furious sẽ được bảo vệ ngay cả trên màn ảnh nhỏ".

Với sự hỗ trợ từ nền tảng streaming Peacock, dự án hiện đã chính thức được triển khai. "Tin tức mà tôi mang tới hôm nay là Peacock sẽ ra mắt bốn series thuộc vũ trụ Fast & Furious", nam diễn viên tiết lộ.

Hiện tại, các thông tin liên quan đến dàn diễn viên hay nội dung cụ thể của loạt phim vẫn chưa được công bố. Dù vậy, Vin Diesel, người sẽ đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành, khẳng định dự án vẫn giữ tinh thần hành động mãn nhãn giống các phần phim điện ảnh.

Dẫu nam diễn viên tỏ ra vô cùng hào hứng khi mở rộng thương hiệu đình đám, phản ứng trên mạng xã hội lại không hoàn toàn tích cực. Nhiều khán giả cho rằng việc phát triển tới bốn series cùng lúc giống một chiến lược khai thác thương mại hơn là đáp ứng nhu cầu thực sự từ người hâm mộ.

"Một lúc làm bốn series nghe giống bội thực nội dung hơn là mở rộng vũ trụ điện ảnh. Khán giả muốn nhiều hơn không có nghĩa là họ muốn tất cả mọi thứ. Có sự khác biệt giữa việc xây dựng một vũ trụ và khai thác nó tới cạn kiệt", một người dùng viết trên X. Một khán giả khác thẳng thắn bình luận: "Fan nào nói vậy? Loạt phim này đã không còn hay sau phần 4". Trong khi đó, một người dùng khác tha thiết cầu xin: "Làm ơn dừng lại đi, hãy để nó kết thúc".

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận Fast & Furious vẫn là một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất Hollywood. Kể từ phần phim đầu tiên ra mắt năm 2001, loạt phim đã thu về hơn 7 tỉ USD trên toàn cầu.

Vin Diesel sẽ giữ vai trò nhà sản xuất điều hành, đồng hành cùng đội ngũ kỳ cựu của Hollywood trong dự án series truyền hình Fast & Furious

Thương hiệu này cũng từng trải qua biến cố lớn vào năm 2013 khi nam diễn viên Paul Walker, người thủ vai Brian O'Conner, qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi tại Nam California (Mỹ) khi quá trình quay Furious 7 vẫn chưa hoàn tất.

Quá trình sản xuất sau đó buộc phải tạm dừng để ê kíp tìm cách hoàn thiện câu chuyện của nhân vật bằng việc sử dụng hai em trai của Paul Walker là Caleb và Cody Walker làm diễn viên đóng thế, kết hợp cùng công nghệ CGI hiện đại. Phần phim cuối cùng mang tên Fast Forever hiện dự kiến ra mắt vào tháng 3.2028.

Theo tiết lộ, tác phẩm sẽ đưa thương hiệu trở lại bầu không khí đua xe đường phố tại Los Angeles (Mỹ) như những ngày đầu, đồng thời có màn tái xuất của nhân vật Brian O'Conner thông qua CGI và diễn viên đóng thế, tương tự cách ê kíp từng thực hiện trong lần xuất hiện cuối cùng của Paul Walker trên màn ảnh rộng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
