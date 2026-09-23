Vina Mekong bị phạt vì sản xuất nước giải khát nhưng không đăng ký môi trường

Ngày 23.9, tin từ UBND xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần nước giải khát Vina Mekong (trước đây là Công ty cổ phần tập đoàn Mekong Group - địa chỉ tại lô 1, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi không đăng ký môi trường.

Lực lượng công an kiểm tra hoạt động của Công ty cổ phần nước giải khát Vina Mekong trong Khu công nghiệp Hòa Phú ẢNH: NAM LONG

Theo đó, từ tháng 2.2026, Công ty cổ phần nước giải khát Vina Mekong hoạt động tại lô 1, khu công nghiệp Hòa Phú để sản xuất nước ngọt đóng chai và nước giải khát không cồn. Tuy nhiên, công ty không đăng ký môi trường theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7.7.2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Căn cứ quy định, UBND xã Phú Quới đã ra quyết định xử phạt công ty này với số tiền 8 triệu đồng về hành vi không đăng ký môi trường.

Cùng ngày (23.9), trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Phú Quới cho biết sẽ theo dõi việc thực hiện quyết định xử phạt này và tiếp tục xác minh xử lý việc hoạt động ngành nghề không được hoạt động ở Khu công nghiệp Hòa Phú.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long xác định ngành nghề hoạt động của Công ty cổ phần nước giải khát Vina Mekong chưa có trong ngành nghề được phép đầu tư vào Khu công nghiệp Hòa Phú nên công ty không được phép tiếp tục hoạt động sản xuất nước giải khát không cồn tại đây. Đồng thời, buộc công ty chấm dứt hoạt động sản xuất nước giải khát không cồn, di dời nhà máy đến khu vực, địa điểm khác có quy hoạch ngành nghề phù hợp.

Ngày 13.4.2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long đã đề nghị Công ty cổ phần nước giải khát Vina Mekong tạm ngưng hoạt động của dự án do chưa đảm bảo đủ điều kiện đi vào hoạt động theo quy định pháp luật. Trước đó, đơn vị đã 3 lần ra văn bản chỉ rõ và thông báo cho công ty này biết về việc chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.

Ngày 4.6, đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công ty nói trên, phát hiện công ty đang hoạt động mà không có đăng ký môi trường theo quy định.

Đáng chú ý, ngày 10.6, công ty được Phòng Phát triển doanh nghiệp và Kinh tế tập thể cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (thay đổi lần thứ 8), đổi tên Công ty cổ phần tập đoàn Mekong Group thành Công ty cổ phần nước giải khát Vina Mekong.

Ngày 20.7, Công ty cổ phần Hòa Phú có công văn đề nghị Công ty cổ phần Invest Mekong ngừng tiếp nhận nguồn nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty cổ phần nước giải khát Vina Mekong đến khi được sự cho phép hoạt động của cơ quan chức năng. Trường hợp Công ty cổ phần Invest Mekong tiếp tục thu gom xử lý nước thải của Công ty cổ phần nước giải khát Vina Mekong thì Công ty cổ phần Hòa Phú sẽ ngừng tiếp nhận và xử lý nước thải cục bộ của Công ty cổ phần Invest Mekong.