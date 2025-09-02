Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông

Vi Nam
Vi Nam
02/09/2025 15:50 GMT+7

Ngày 2.9, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc.

Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.

Chưa bao giờ Hà Nội lại sôi động và tràn đầy sức sống như những ngày này. Từ những con phố nhỏ đến những đại lộ rộng lớn, không khí rộn ràng của ngày hội non sông lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Người dân khắp mọi lứa tuổi, từ các cụ già đến những em nhỏ, từ người đi làm đến học sinh, sinh viên, ai nấy đều mang trên mình niềm hân hoan, háo hức.

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 1.

Mỗi góc phố như được khoác lên tấm áo mới, lấp lánh sắc màu của niềm tự hào, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng cảm nhận được nhịp đập hừng hực của một thành phố không ngủ, đang hòa cùng nhịp thở của toàn dân tộc trong ngày hội lớn của đất nước

ẢNH: VI NAM

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 2.

Từ tờ mờ sáng, 15 điểm tiếp ứng dinh dưỡng của Vinamilk dọc các tuyến đường trọng yếu đã sẵn sàng vận chuyển đầy đủ sản phẩm, đón chào người dân ghé qua

ẢNH: VI NAM

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 3.

Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc của Vinamilk, từ sữa tươi tiệt trùng, sữa hạt đến nước trái cây, nước dừa tươi, nước đóng chai, được chuẩn bị kỹ lưỡng, trao đi bằng cả sự trân trọng

ẢNH: VI NAM

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 4.

Vinamilk trân trọng trao những món quà dinh dưỡng

ẢNH: VI NAM

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 5.

Các đại biểu của Khối Văn hóa - Thể thao tranh thủ tiếp ứng dinh dưỡng trong giờ giải lao. Nước mát, sữa ngon và giàu dinh dưỡng của Vinamilk giúp mọi người tràn đầy năng lượng suốt lễ diễu hành

ẢNH: VI NAM

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 6.

Các bạn trẻ chia sẻ rằng ấn tượng với mẫu mã bao bì của các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk. Các bạn cảm thấy rất vui và tự hào khi hôm nay được “diễu hành” cùng thương hiệu sữa quốc dân trong ngày vui toàn dân

ẢNH: VI NAM

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 7.

Các bạn trẻ tranh thủ selfie với các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk

ẢNH: VI NAM

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 8.

Tình bạn và tình yêu tổ quốc luôn đong đầy trong tim các bạn trẻ Việt Nam

ẢNH: VI NAM

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 9.

Sau khi tiếp dinh dưỡng tại các điểm tiếp ứng của Vinamilk, đoàn diễu hành tiếp tục nhiệm vụ trong sự cổ vũ của người dân hai bên đường

ẢNH: VI NAM

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 10.

Nhiều đại gia đình đã đến với ngày hội lớn của non sông để con được chứng kiến, được cảm nhận và bắt đầu yêu tổ quốc từ những điều giản dị nhất

ẢNH: VI NAM

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 11.

Những mầm non tham gia ngày hội lớn của dân tộc. Những chủ nhân tương lai của đất nước đang được chăm sóc đủ đầy, bằng dinh dưỡng và tri thức; bằng tình yêu, sự gìn giữ và niềm tin của cả một dân tộc dành cho tương lai

ẢNH: VI NAM

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông - Ảnh 12.

Vinamilk đồng hành cùng triệu trái tim Việt, góp mặt trong từng niềm vui nhỏ của đại lễ lớn. Đó không chỉ là sự tiếp sức về thể chất mà còn là một cách Vinamilk lan tỏa thông điệp: Đồng hành cùng đất nước không chỉ bằng thương hiệu, mà bằng tinh thần và trách nhiệm với cộng đồng

ẢNH: VI NAM

Gần 50 năm đồng hành cùng người Việt, Vinamilk không chỉ là thương hiệu sữa quốc dân mà còn là biểu tượng của sự gắn bó xuyên thế hệ. Vừa được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ trên thị trường quốc tế, mà trong chính trái tim người Việt, bằng những hành động gần gũi, thiết thực và đầy yêu thương như trong ngày hội non sông hôm nay.

Khám phá thêm chủ đề

Vinamilk Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt Vinamilk trân trọng trao những món quà dinh dưỡng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận