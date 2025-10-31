Vinamilk Green Farm Cao Đạm: Giải pháp dinh dưỡng giúp chăm sóc sức khỏe chủ động

Chăm sóc sức khỏe chủ động thành xu hướng

Sau đại dịch Covid-19, việc chủ động chăm sóc sức khỏe đã dần trở thành phong cách sống phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Theo báo cáo khảo sát Top Global Consumer Trends 2025 của Euromonitor International, có đến 57% người tiêu dùng trong năm 2024 chủ động tìm hiểu kỹ càng trước khi lựa chọn sản phẩm hay dịch vụ. Euromonitor dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số từ 2024 đến 2026.

Tại Việt Nam, xu hướng sống khỏe ngày càng lan rộng, gắn liền với việc người tiêu dùng chủ động lựa chọn chế độ dinh dưỡng phù hợp thể trạng. Khảo sát "Các giá trị và hành vi của người dân Việt Nam" do Euromonitor International thực hiện (T6.2023) cho thấy, bên cạnh thói quen rèn luyện thể thao, người Việt ngày càng quan tâm đến khẩu phần ăn: 54% chủ động tìm kiếm thành phần có lợi cho sức khỏe và 30% sẵn sàng chi trả thêm cho sản phẩm giàu dinh dưỡng.

Trần Ngọc Mỹ (26 tuổi, TPHCM) cho biết: "Gần đây mình hạn chế đường, ưu tiên nấu ăn tại nhà và chọn sản phẩm hợp cơ địa. Ví dụ nhiều người dùng whey để bổ sung protein, nhưng mình bị khó tiêu nên thay thế bằng hạt và sữa tươi cao đạm không lactose".

Người Việt ngày càng quan tâm chăm sóc sức khỏe chủ động ẢNH: VINAMILK

"Giới trẻ ngày nay ý thức rõ hơn trong việc xây dựng sức khỏe. Họ ưu tiên vận động vừa phải, ăn uống chừng mực và thiết lập chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa, cân đối giữa hiệu quả, chi phí và lợi ích lâu dài", chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (32 tuổi, huấn luyện viên dinh dưỡng) chia sẻ từ quan sát nhu cầu của học viên.

Vinamilk giới thiệu sản phẩm mới, đồng hành phong cách sống khỏe chủ động

Trước làn sóng sống khỏe chủ động lan rộng, cùng nhu cầu ngày càng tinh tế của người dùng, nhiều thương hiệu đã cải tiến sản phẩm, nâng cao và tinh chỉnh giá trị dinh dưỡng thông qua công nghệ hiện đại.

Nổi bật là Vinamilk Green Farm Cao Đạm, sản phẩm mới từ Vinamilk đánh dấu bước tiến công nghệ đáng chú ý. Ứng dụng công nghệ siêu vi lọc tiên tiến từ châu Âu, Vinamilk đã tối ưu hàm lượng dinh dưỡng và cân chỉnh chính xác tỷ lệ các thành phần trong sữa, tạo ra dòng sản phẩm "dinh dưỡng thông minh" với 4 ưu điểm nổi bật: cao đạm, ít béo, giàu canxi, không lactose.

Đây là bước đi thức thời, cho thấy Vinamilk nắm bắt nhanh nhạy xu hướng và tiên phong dẫn dắt thị trường, đáp ứng nhóm người tiêu dùng thông thái, ưa chuộng sản phẩm thuần chất, giàu dinh dưỡng và phù hợp với lối sống cá nhân hóa.

Vinamilk Green Farm Cao Đạm - Sản phẩm dinh dưỡng thông minh mới, ứng dụng công nghệ siêu vi lọc từ châu Âu

Sự đầu tư mạnh tay vào công nghệ siêu vi lọc cũng cho phép đơn vị bổ sung hàm lượng dinh dưỡng tối ưu hơn: cao đạm hơn 65%; giàu canxi hơn 30%, ít béo đến 60% và loại bỏ lactose. Việc này tạo điều kiện cho nhóm khách hàng với nhu cầu dinh dưỡng khắt khe nhất có thể tự kiểm soát hàm lượng dinh dưỡng thu nạp vào cơ thể mỗi ngày một cách tiện lợi.

Cụ thể, đối với người muốn bổ sung đạm, 25g đạm/2 hộp Vinamilk Green Farm Cao đạm 250ml mỗi ngày có hàm lượng đạm tương đương 80g ức gà nấu chín đáp ứng hơn 30% lượng đạm cần thiết mỗi ngày (quy đổi theo khuyến nghị về nhu cầu chất đạm cho người trưởng thành của Bộ Y tế cho người trên 15 tuổi).

Mặt khác, nhóm đối tượng mẹ đang mang thai và sau sinh có thể căn chỉnh định mức canxi phù hợp mỗi ngày với 62% nhu cầu canxi được đáp ứng chỉ với 2 hộp sữa Green Farm Cao đạm. Ngoài ra, việc loại bỏ lactose giúp cho nhóm người tiêu dùng dị ứng với thành phần này an tâm tiếp cận với nguồn dinh dưỡng dồi dào trong sữa tươi. Vinamilk Green Farm Cao Đạm đã tạo lợi thế dinh dưỡng vượt trội, hứa hẹn làm tròn vai "trợ thủ" đắc lực cho lối sống dinh dưỡng thông minh của thế hệ người tiêu dùng cấp tiến hiện nay.

Cao đạm, giàu canxi, ít béo, không đường, Vinamilk Green Farm Cao Đạm là lựa chọn phù hợp cho cho xu hướng dinh dưỡng thông minh NGUỒN: ẢNH: VINAMILK

Áp dụng chiết lọc dưỡng chất hoàn toàn từ sữa tươi, Vinamilk Green Farm Cao Đạm đảm bảo lưu giữ nguồn đạm và canxi thuần khiết trong sữa tươi, không bổ sung đạm Whey hay canxi từ nguồn bên ngoài. Các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh nguồn đạm trong sữa tươi có chứa 9 axit amin thiết yếu. Nguồn đạm này cũng dễ hấp thu hơn so với đạm có nguồn gốc thực vật.

Với hàm lượng dưỡng chất được tỉ mỉ tinh chọn, Vinamilk Green Farm Cao Đạm đang tiên phong định hình xu hướng sản phẩm dinh dưỡng cân bằng và thông minh. Lời hồi đáp này từ Vinamilk chính thức "bật đèn xanh" cho người tiêu dùng hiện đại theo đuổi lối sống chủ động một cách nhanh chóng và tiện lợi.