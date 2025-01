Vinamilk hiện thực hóa cam kết mang đến đột phá 6 HMO đầu tiên* tại Việt Nam

Gần đây, Vinamilk gây tiếng vang lớn trên thị trường sữa với dòng sản phẩm sữa bột trẻ em Optimum được bổ sung 6 HMO đầu tiên* tại Việt Nam (theo công bố của CI Research tháng 10.2024), đưa chuẩn sữa công thức gần hơn với "tiêu chuẩn vàng" sữa mẹ.

Từ cam kết nâng chuẩn quốc tế cho sản phẩm sữa bột trẻ em

Trong suốt 48 năm phát triển, Vinamilk đã không ngừng cải tiến và sáng tạo các sản phẩm tiêu chuẩn cao hơn, vì sức khỏe của người tiêu dùng Việt. Trong ngành sữa bột trẻ em, Vinamilk theo đuổi sứ mệnh mang đến giải pháp dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ, lấy cảm hứng từ các dưỡng chất "chuẩn vàng sữa mẹ" .

N ăm 2023, Vinamilk đã tiên phong ký hợp tác chiến lược với 6 tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu trên thế giới bao gồm: Dsm (Thụy Sĩ), Chr Hansen (Đan Mạch), Beneo (Đức), Gnosis (Ý), Aak (Thuỵ Điển) và Kanematsu (Nhật), với mục tiêu ứng dụng các thành tựu khoa học dinh dưỡng vào các dòng sản phẩm sữa bột trẻ em đạt chuẩn quốc tế và tiến gần tới chuẩn vàng sữa mẹ. T hương hiệu tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm được bổ sung dưỡng chất vi lượng và đa vi lượng có trong sữa mẹ, điển hình là các "dưỡng chất vàng" như HMO-2'FL, DFL, bộ đôi lợi khuẩn BB-12TM & LGGTM,… Đây là các thành phần thiết yếu để trẻ phát triển khỏe mạnh trong những năm tháng đầu đời.

Có thể nói, đây là một bước đi táo bạo, thể hiện quyết tâm của Vinamilk trong việc hiện thực hóa "giấc mơ sữa mẹ" - đem đến nguồn dinh dưỡng tiêu chuẩn cao nhất cho trẻ em Việt Nam.

Hợp tác chiến lược để đưa các công nghệ cao cấp bậc nhất trên thế giới vào sản phẩm, Vinamilk thể hiện tinh thần quyết tâm làm đến cùng cam kết của mình với người tiêu dùng

Hiện thực hóa cam kết, tiến đến 'chuẩn vàng sữa mẹ' với công thức 6 HMO đầu tiên* tại Việt Nam

Chỉ một năm sau sự kiện ký kết chiến lược cùng các đối tác hàng đầu, Vinamilk thành công đưa 6 HMO - là 6 loại chiếm khoảng 58% tổng hàm lượng HMO có trong sữa mẹ vào cả hai sản phẩm Optimum Gold và Optimum Colos, hiện thực hóa cam kết mang đến điều diệu kỳ cho hành trình nuôi con .

Theo PGS.TS Việt Hà - trưởng khoa Tiêu hóa bệnh viện Nhi Trung Ương, ở những trẻ sinh đủ tháng hệ tiêu hóa là một trong những cơ quan có nhiều sự biến đổi nhất trong ba năm đầu của cuộc đời. Sự biến đổi đầu tiên đó là sự thiết lập của một hệ vi sinh đường ruột. 70%-80% tế bào miễn dịch của cơ thể nằm ở đường tiêu hoá, nên sự cân bằng và khỏe mạnh của hệ vi sinh đường ruột sẽ giúp kích thích các tế bào này, tạo ra các kháng thể và các tế bào có trí nhớ miễn dịch, từ đó không chỉ tạo đáp ứng miễn dịch tại ruột mà còn tạo ra một hệ miễn dịch toàn thân.

HMO (Human Milk Oligosaccharides) là dưỡng chất đa lượng nhiều thứ ba trong sữa mẹ, đóng vai trò quan trọng với hệ tiêu hoá và đề kháng của trẻ trong những năm tháng đầu đời. Vì đây là một dưỡng chất quý giúp cho các lợi khuẩn phát triển trên đường ruột của trẻ, tạo ra sự cân đối tối ưu cho hệ vi sinh đường ruột, giúp đường ruột khỏe và từ đó giúp bảo vệ hệ tiêu hoá và tăng sức đề kháng cho trẻ.

Để tiến gần hơn tới chuẩn sữa mẹ, các hãng sữa công thức đã nỗ lực để bổ sung HMO vào thành phần sản phẩm. Các thí nghiệm khoa học cho thấy, khi thử nghiệm đa dạng loại HMO với hàm lượng phù hợp thì hiệu quả tác động lên biểu mô đường ruột có thể có thể cải thiện hơn. Tuy nhiên, quá trình bổ sung HMO yêu cầu nhiều công đoạn và cần có các chứng minh lâm sàng.

PGS.TS Việt Hà cho biết kết hợp đa dạng HMO với hàm lượng phù hợp có tác động tích cực đến các biểu mô đường ruột của trẻ

Bằng thế mạnh vượt trội trong nghiên cứu và phát triển, Vinamilk lần đầu tiên giới thiệu công thức 6 HMO trong dòng sản phẩm Optimum cùng với những dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ: Chất xơ hoà tan FOS/ GOS, 2 tỷ lợi khuẩn (tính trên 100g sữa bột) Bifidobacterium BB-12™ và Lactobacillus rhamnosus LGG™, lợi khuẩn HMP giúp hệ vi sinh đường ruột khỏe, bảo vệ hệ tiêu hoá tránh nguy cơ nhiễm trùng, tiêu chảy ở trẻ. Từ đó làm "bàn đạp" giúp trẻ hấp thụ những dưỡng chất quý khác như đạm W hey giàu alpha-Lactalbumin với hàm lượng 2,2 g/l (hàm lượng alpha-Lactalbumin trong sữa mẹ là 2-3 g/l trong sữa mẹ) - yếu tố thúc đẩy sự phát triển não bộ cũng như cung cấp axit amin thiết yếu giúp trẻ khỏe mạnh .

Optimum với công thức 6 HMO đột phá, được bảo chứng bởi các chứng nhận tinh khiết và minh bạch cho mẹ thêm an tâm về chất lượng sản phẩm

Bên cạnh đột phá về công nghệ, Vinamilk còn hiện thực hóa cam kết với những tiêu chuẩn khắt khe nhất về quy trình sản xuất và độ an toàn, tinh khiết của sản phẩm sữa bột trẻ em. Cụ thể, năm 2023, Optimum Gold của Vinamilk trở thành thương hiệu đầu tiên tại Châu Á đạt giải thưởng Purity Award , bảo chứng cho độ tinh khiết của sản phẩm với hơn 400 chỉ tiêu được kiểm định thuộc các nhóm kim loại nặng, siêu vi nhựa, các chất hoá học có hại khác và và chứng nhận "First 1,000 Day Promise" (Chứng nhận 1.000 ngày đầu đời) của tổ chức CLP (Clean Label Project, Mỹ) khẳng định tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho trẻ ở giai đoạn nền tảng và nhạy cảm với dinh dưỡng.