Vinamilk 'mở khóa tự nhiên' ở trang trại Green Farm để phát triển bền vững

"Chúng ta có thể sẵn sàng về mọi nguồn lực, từ tài chính cho đến nhân lực, quỹ đất, nhưng nếu không tìm được cách để "mở khóa" được thiên nhiên thì không thể làm nông nghiệp một cách bền vững", đại diện Vinamilk chia sẻ.

Vinamilk Green Farm được gọi là “resort bò sữa”, với mảng xanh, hồ nước điều hòa giúp không khí luôn mát mẻ, dễ chịu ẢNH: QUANG ĐỊNH

"Mở khóa tự nhiên" - cách tiếp cận của nông nghiệp bền vững

Tại trang trại Green Farm Tây Ninh, Vinamilk đã "mở khóa tự nhiên", biến vùng đất vốn nắng gió, cằn cỗi hoang hóa thành một trang trại với mệnh danh "resort bò sữa", theo định hướng phát triển bền vững.

Chỉ tay về cánh đồng cỏ Mombasa hút tầm mắt, anh Nguyễn Văn Minh - Trưởng ban Trồng trọt Vinamilk Green Farm Tây Ninh, giới thiệu về 500 ha đất đai màu mỡ, đạt chuẩn Organic châu Âu, một trong những tiêu chuẩn nông nghiệp khắt khe nhất hiện nay. Để có được điều này, anh Minh cho biết trong "3 năm", Vinamilk đã hoàn toàn "không làm gì" để đất được nghỉ ngơi, thanh lọc các chất tồn dư, trở về trạng thái tự nhiên nhất. Đó là khoảng thời gian mà những chuyên gia nông nghiệp Vinamilk, Nhật Bản,… "ăn ngủ" cùng đất để hiểu một cách tường tận nhất về mảnh đất này.

Mặt khác, chất thải gia súc vốn là vấn đề nhức nhối của mọi mô hình chăn nuôi nay trở thành "vàng đen" để cải tạo đất. Phân bò được ủ ít nhất 15 ngày và qua quy trình xử lý để thành phân bón hữu cơ, hoàn toàn khô ráo và không còn mùi khó chịu. Một vòng tuần hoàn đất đã dần được hình thành và sắp tới doanh nghiệp còn đưa vào phần mềm để đánh giá sức khỏe đất.

Theo chị Nguyễn Quỳnh Nga, Phó giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Vinamilk Green Farm Tây Ninh là một ví dụ cụ thể cho cách tiếp cận "mở khóa tự nhiên", biến rào cản khí hậu thành cơ hội, tạo vòng tuần hoàn xanh khép kín và lan tỏa lợi ích ra cộng đồng. "Vinamilk đã chứng minh tự nhiên không phải là rào cản mà là chìa khóa giúp chúng ta giải quyết những thách thức từ an ninh lương thực và khả năng cạnh tranh quốc tế cho nông nghiệp Việt Nam" - chị Nga nhấn mạnh.

Đoàn khách tham quan khu nhà cho đàn bò, cảm nhận nơi đây luôn mát mẻ, hoàn toàn không có mùi khó chịu và có robot phục vụ thức ăn cho bò

"Không gì bị bỏ đi" trong vòng tuần hoàn sinh thái

Ngoài việc biến 30 - 45 tấn phân bò mỗi ngày thành nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng, lượng khí metan sinh ra trong quá trình xử lý ủ phân cũng không bị lãng phí mà được thu gom vào hệ thống biogas. Nguồn năng lượng tái tạo này được sử dụng để đun nước, thanh trùng sữa cho bê, sấy quần áo nhân viên, sấy cỏ và nhiều thiết bị khác giúp tiết kiệm hơn 100 triệu đồng tiền điện mỗi tháng.

Hệ thống sấy cỏ tại trang trại giúp cỏ mombasa tươi có thể được sấy ở nhiều mức độ theo nhu cầu và đạt chất lượng tương đương nhập khẩu. Nhờ đó, trang trại tự chủ sản xuất cỏ sấy. "Cỏ tươi mới cắt, được sấy để cho bò bê ăn trong ngày, luôn giữ độ tươi mới và dinh dưỡng; được kiểm tra từ đầu vào đến thành phẩm, chế biến theo quy trình khép kín, đảm bảo sức khỏe cho đàn bò" - chị Kiều Linh, Giám đốc Chăn nuôi thú y, cho biết.

Công nghệ cao, lấy tự nhiên làm cốt lõi

Khu nhà của đàn bò gần cả ngàn con luôn ở nhiệt độ 27-28 độ C và hoàn toàn không có mùi khó chịu. Tất cả là nhờ hệ thống làm mát với hàng chục chiếc quạt khổng lồ, thiết kế chuồng đặc biệt giúp thông gió, thoáng khí. Dàn phun sương tự động tạo những cơn "mưa nhân tạo" đều đặn 3 phút/lần, hạ nhiệt và giảm stress cho bò. Trên mái chuồng được phủ tấm pin mặt trời, vừa giúp giảm nhiệt độ, vừa tạo nguồn điện sạch.

Vinamilk có thể định danh từng cá thể bò nhờ vào chip điện tử để theo dõi sức khỏe, hoạt động và thiết kế các chế độ chăm sóc phù hợp. Thức ăn cũng được quản lý bằng phần mềm, căn chỉnh khẩu phần theo độ tuổi, tình trạng và phối trộn hơn 20 loại hạt, cỏ... nhiều dinh dưỡng. Robot sẵn sàng phục vụ thức ăn và phát nhạc thư giãn, máy massage tự động "gãi ngứa" khi bò đến gần…

Dù sử dụng rất nhiều thiết bị công nghệ 4.0 hiện đại nhưng đáng chú ý là trong việc chăm sóc bò sữa, doanh nghiệp lại luôn tập trung vào tiêu chí "tạo ra môi trường sống gần gũi thiên nhiên, hạn chế sự can thiệp của con người và để bò sữa được thoải mái, ăn ngủ, vận động theo nhu cầu, sinh hoạt theo những tập tính tự nhiên vốn có...", chị Kiều Linh nhấn mạnh.

Vinamilk tạo nên vùng nông nghiệp vệ tinh quanh các trang trại được phát triển theo hướng bền vững ẢNH: VI NAM

Từ "mở khóa" thiên nhiên, đến "mở rộng" vòng tuần hoàn

Điều khiến nhiều người ấn tượng còn là cách Vinamilk mở rộng các thực hành ra cộng đồng địa phương, tạo nên một vùng nông nghiệp vệ tinh của các trang trại được phát triển theo hướng bền vững.

Nguồn phân bón hữu cơ được cung cấp cho các hộ dân hợp tác. Nhân viên trang trại được phân công hỗ trợ nông dân canh tác theo chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, đảm bảo chất lượng. Năm 2024, doanh nghiệp cũng bao tiêu, thu mua hơn 365.000 tấn bắp sinh khối từ nông dân, tăng thu nhập cho người dân. Người dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị bền vững, được hưởng lợi ích và từ đó, tham gia sâu cùng với doanh nghiệp.

Mở rộng hơn về khía cạnh giảm phát thải khí nhà kính, ông Nguyễn Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Phát triển bền vững Bureau Veritas Việt Nam, đánh giá cao việc Vinamilk ưu tiên việc giảm "thật" tại nguồn, thay vì bù đắp bằng việc mua tín chỉ carbon bên ngoài, triển khai theo một lộ trình cụ thể để đạt được Net Zero vào năm 2050.