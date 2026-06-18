Vinamilk thắng lớn tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026

Theo ông Richard Hall, Chủ tịch Global Dairy Congress và World Dairy Innovation Awards, đây là một kỳ tích chưa có tiền lệ trong suốt 20 năm tổ chức trao giải.

Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona - Tây Ban Nha ẢNH: XAVIER

Diễn ra thường niên trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu 2026 (Global Dairy Congress), World Dairy Innovation Awards là một trong những giải thưởng uy tín của ngành sữa thế giới, nhằm tôn vinh những sản phẩm và sáng kiến nổi bật về đổi mới sáng tạo. Năm nay, từ 17 sản phẩm lọt vào danh sách đề cử cuối cùng ở 11 hạng mục khác nhau, Vinamilk đã được vinh danh tại nhiều hạng mục quan trọng. Các sản phẩm được trao giải bao gồm: Optimum A2 Pro+ đạt giải Sữa tốt nhất dành cho trẻ em; Thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Prevent Gold đạt giải Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi; Kem Vinamilk Gelato Matcha đạt giải Kem ngon nhất; Sữa tươi Vinamilk 100% đa vị đạt giải Sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất; Kem Vinamilk Gelato đạt giải Thiết kế bao bì xuất sắc nhất.

Bên cạnh các sản phẩm đoạt giải, nhiều sản phẩm khác của Vinamilk cũng góp mặt trong danh sách đề cử cuối cùng, trải rộng từ dinh dưỡng trẻ em, sữa nước, sữa chua uống, kem, dinh dưỡng chuyên biệt đến các hạng mục về công nghệ, sản xuất và thiết kế bao bì. Với 17 sản phẩm lọt vào danh sách đề cử cuối cùng và 5 sản phẩm được vinh danh, Vinamilk là một trong những doanh nghiệp để lại dấu ấn rõ nét tại mùa giải năm nay.

Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk cùng ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk nhận vinh danh tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona - Tây Ban Nha ẢNH: XAVIER

Nhìn vào các sản phẩm được đề cử và vinh danh tại World Dairy Innovation Awards năm nay có thể thấy khá rõ một xu hướng đang định hình ngành sữa toàn cầu. Nếu trước đây điều nhiều gia đình quan tâm là làm sao để trẻ em có đủ dinh dưỡng, thì ngày nay người tiêu dùng tìm kiếm những giải pháp phù hợp hơn với độ tuổi, thể trạng, lối sống và mục tiêu sức khỏe của riêng mình.

Từ các sản phẩm có chứa đạm quý A2, các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, sản phẩm dành cho từng nhóm tuổi đến những cải tiến về trải nghiệm tiêu dùng và thiết kế bao bì, ngành sữa đang chuyển từ cách tiếp cận đại trà sang cá nhân hóa. Giá trị của sản phẩm không còn chỉ nằm ở công thức, mà còn ở khả năng đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Các sản phẩm Vinamilk được vinh danh tại World Dairy Innovation Awards 2026 trải rộng từ dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng chuyên biệt đến các sản phẩm phục vụ lối sống năng động và xu hướng tiêu dùng mới ẢNH: XAVIER

Ông Richard Hall, Chủ tịch Global Dairy Congress và World Dairy Innovation Awards, nhận định: "Trong hơn 20 năm tổ chức giải thưởng này, chưa từng có doanh nghiệp nào giành được tới 5 giải thưởng trong cùng một kỳ trao giải. Đó là một thành tựu phi thường, một thành tựu độc nhất vô nhị". Theo ông, thành tích này cho thấy Vinamilk đã chuyển mình từ việc đáp ứng nhu cầu cơ bản sang tạo ra các lợi ích gia tăng ở một quy mô rất lớn và theo cách dẫn đầu thế giới. Nhận định này càng trở nên đáng chú ý khi World Dairy Innovation Awards là nơi quy tụ những thương hiệu và tập đoàn sữa hàng đầu thế giới, đến từ các thị trường phát triển như châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương.

Các chuyên gia quốc tế tìm hiểu, trải nghiệm và đánh giá các sản phẩm, giải pháp dinh dưỡng của Vinamilk tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026 ẢNH: XAVIER

Nhận xét về các sản phẩm của Vinamilk tại giải thưởng năm nay, ông Ananda Roy, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Nghiên cứu và Tư vấn chiến lược khu vực châu Âu của Circana - Tập đoàn nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới của Mỹ, đồng thời là thành viên Ban giám khảo World Dairy Innovation Awards 2026, cho biết: "Điều khiến Vinamilk nổi bật không chỉ là chất lượng sản phẩm hay nền tảng khoa học phía sau các giải pháp dinh dưỡng, mà còn là khả năng xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì và truyền tải thông điệp hiệu quả đến nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau". Theo ông, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm, giá trị thương hiệu và sự phù hợp với nhu cầu cá nhân, những yếu tố này đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống trên toàn cầu.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, chia sẻ: "Mỗi giai đoạn phát triển của xã hội đều đặt ra những nhu cầu mới cho ngành dinh dưỡng. Điều quan trọng không phải là tạo ra thật nhiều sản phẩm, mà là tạo ra những sản phẩm thực sự có ý nghĩa với người tiêu dùng ở từng giai đoạn đó".

Đại diện Vinamilk trình bày tham luận tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026 với chủ đề "50 năm, một sứ mệnh: Hành trình chuyển đổi thương hiệu không ngừng" (50 years - One Purpose: Relentless Brand Transformation) ẢNH: XAVIER

Với Vinamilk, phía sau những giải thưởng ấy là một câu chuyện đã bắt đầu từ cách đây nửa thế kỷ, khi doanh nghiệp được hình thành từ khát vọng góp phần để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dinh dưỡng chất lượng cao, đặc biệt là trẻ em Việt Nam. Nửa thế kỷ sau, những sản phẩm mang thương hiệu Vinamilk xuất hiện trong danh sách được vinh danh tại một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành sữa thế giới. Khoảng cách giữa hai cột mốc ấy không chỉ được đo bằng thời gian. Đó còn là hành trình của một đất nước từng đối mặt với nhiều thách thức về dinh dưỡng trở thành một thị trường với những nhu cầu ngày càng đa dạng và hiện đại hơn.

Từ những sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản đến các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, từ việc giúp nhiều người hơn tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng đến việc đáp ứng những nhu cầu ngày càng cá nhân hóa, Vinamilk cũng không ngừng thay đổi cùng với sự phát triển của xã hội và người tiêu dùng. Dấu ấn của Vinamilk không chỉ nằm ở số lượng giải thưởng đạt được tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026, quan trọng hơn, đó là sự ghi nhận ấn tượng của cộng đồng ngành sữa thế giới đối với hành trình của một thương hiệu sữa Việt.

Nếu các giải thưởng tại Barcelona ghi nhận những thành quả của hôm nay, thì phía trước vẫn là một hành trình dài của nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo để đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng của cuộc sống hiện đại. Đó là hành trình đã kéo dài suốt 50 năm và vẫn đang tiếp tục.