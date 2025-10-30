VinaPhone dẫn đầu về tốc độ mạng 5G tại Việt Nam

VinaPhone được vinh danh về tốc độ mạng 5G

Theo báo cáo mới nhất từ Ookla - đơn vị cung cấp dịch vụ đo tốc độ internet Speedtest, VinaPhone (thuộc tập đoàn VNPT) là nhà mạng sở hữu tốc độ mạng 5G nhanh nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025, một kết quả quan trọng trong giai đoạn đầu của quá trình thương mại hóa 5G trên diện rộng. Báo cáo "Speedtest Connectivity Report" được thực hiện dựa trên phân tích hàng triệu bài kiểm tra do người dùng khởi tạo trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6.2025.

Tốc độ mạng 5G VinaPhone khi đo gần nơi đặt trụ sở tập đoàn VNPT ở Hà Nội (tòa nhà màu xanh phía xa) Ảnh: Anh Quân

Kết quả này được xác định dựa trên chỉ số "Speed Score" của Speedtest, một thước đo chuyên biệt về tốc độ tải xuống và tải lên của mạng di động. Cụ thể, VinaPhone là nhà cung cấp 5G nhanh nhất với điểm tốc độ là 78,11. Đơn vị cũng dẫn đầu về tốc độ tải xuống 5G trung bình, đạt 594,16 Mbps, cách khá xa vị trí thứ 2 là Viettel với tốc độ 421,61 Mbps. MobiFone - nhà mạng cung cấp 5G thương mại muộn nhất trong bộ ba xếp tiếp theo với 306,5 Mbps. VinaPhone ghi nhận tốc độ tải lên 5G trung bình là 55,37 Mbps và độ trễ trên 5G là 30 ms.

VinaPhone đồng thời là doanh nghiệp viễn thông di động có mức độ ổn định mạng 5G cao nhất trong số 3 nhà mạng với tỷ lệ 95,9%, liền kề sau đó là Viettel và MobiFone. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa các nhà cung cấp không đáng kể, do vậy báo cáo không có xếp hạng cụ thể đối với tiêu chí này.

Báo cáo cũng ghi nhận sự cạnh tranh khốc liệt ở các hạng mục khác. Ví dụ, Viettel được đánh giá là "Mạng di động tốt nhất" (Best Mobile Network) dựa trên một chỉ số kết nối tổng hợp bao gồm cả tốc độ, hiệu suất duyệt web và trải nghiệm video. Trong khi đó, MobiFone là nhà mạng cho trải nghiệm video và chơi game trên mạng di động tốt nhất.

Trong số các thành phố của Việt Nam, Huế đã vượt lên dẫn đầu với tốc độ tải xuống trên di động trung bình lên tới 613,79 Mbps. Theo sau trong top 3 là Đà Lạt và Buôn Ma Thuột. Trong khi đó, ở nhóm cuối bảng, TP.HCM lại là địa phương có tốc độ chậm nhất (117,89 Mbps), xếp sau Hà Nội và Hải Phòng.

Tốc độ mạng 5G của các doanh nghiệp viễn thông trong nước nửa đầu năm 2025 Ảnh: chụp màn hình

Cuộc đua 5G tại Việt Nam

Những số liệu trên được công bố trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thương mại hóa 5G. Kể từ khi được cấp phép chính thức, các nhà mạng lớn không ngừng nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng 5G, đặc biệt tại các thành phố lớn, khu công nghiệp và những địa điểm có nhu cầu sử dụng dữ liệu cao.

Tốc độ tăng trưởng người dùng 5G tại Việt Nam cũng được ghi nhận ở mức cao trong khu vực, phản ánh sự sẵn sàng và mong muốn của người dân trong việc tiếp cận công nghệ kết nối di động thế hệ mới. Một mạng 5G có tốc độ cao và ổn định được xem là hạ tầng nền tảng, đóng vai trò cốt lõi cho sự phát triển của nền kinh tế số, thúc đẩy các ứng dụng đòi hỏi băng thông lớn và độ trễ thấp như internet vạn vật (IoT), thành phố thông minh, xe tự hành và nhiều công nghệ đột phá khác.

Kết quả từ báo cáo của Ookla cung cấp góc nhìn quan trọng về chất lượng hạ tầng 5G của các nhà mạng tại Việt Nam trong giai đoạn này. Việc nhà mạng đua nâng cao tốc độ, độ phủ và độ ổn định của mạng 5G được kỳ vọng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong giai đoạn tới, hứa hẹn mang lại lợi ích thiết thực cho cả người tiêu dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp trong nước.