VinaPhone triển khai gói hỗ trợ đặc biệt, đảm bảo liên lạc tại vùng lũ

Trong thời gian hỗ trợ, khách hàng của nhà mạng VinaPhone tại các địa bàn được xác định là vùng lũ sẽ nhận 100 phút gọi nội mạng/nội quốc gia và 15 GB dữ liệu internet di động để sử dụng trong 7 ngày. Khách hàng thuộc danh sách khu vực chịu ảnh hưởng sẽ nhận được tin nhắn thông báo hỗ trợ trực tiếp từ VinaPhone. Đây là giải pháp cấp thiết giúp người dân duy trì liên lạc với gia đình, nắm bắt chỉ đạo từ chính quyền và theo dõi các cảnh báo thời tiết cũng như phương án ứng phó thiên tai.

Đơn vị còn huy động toàn bộ lực lượng kỹ thuật để bảo đảm mạng lưới vận hành liên tục 24/7 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đội ngũ kỹ sư túc trực tại hiện trường để xử lý nhanh sự cố truyền dẫn, tăng cường vùng phủ sóng ở những nơi nhu cầu liên lạc tăng cao hoặc bị ngập sâu, đồng thời bổ sung nguồn điện và thiết bị dự phòng cho các trạm phát sóng khi mất điện trên diện rộng.

Kỹ thuật viên VNPT khẩn trương khắc phục sự cố kết nối dịch vụ cho khách hàng tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) Ảnh: VinaPhone

Song song đó, VinaPhone tổ chức nhiều điểm hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các cửa hàng giao dịch và điểm hỗ trợ di động. Người dân có thể sạc pin điện thoại miễn phí, sửa hoặc thay SIM, kiểm tra thiết bị, khôi phục kết nối trong thời gian ngắn nhất. Các điểm hỗ trợ di động được bố trí linh hoạt tại những khu vực tập trung dân cư hoặc bị chia cắt bởi nước lũ, đảm bảo người dân luôn có nguồn liên lạc ổn định.

Tổng đài 18001091 hoạt động miễn phí và liên tục 24/7, tăng cường nhân sự để tiếp nhận và giải đáp mọi yêu cầu từ khách hàng. Nhờ đó, kênh liên lạc giữa người dân, chính quyền địa phương và nhà mạng luôn được duy trì, góp phần vào công tác cứu hộ cứu nạn cũng như truyền tải thông tin khẩn cấp một cách kịp thời.

Bằng những hành động thiết thực và kịp thời, VinaPhone khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt khi thiên tai xảy ra. Nhà mạng nỗ lực góp phần giảm bớt khó khăn, bảo đảm kết nối liên lạc - yếu tố quan trọng hàng đầu để người dân an tâm, vững vàng vượt qua lũ lụt và sớm ổn định cuộc sống.