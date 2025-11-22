Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

VinaPhone triển khai gói hỗ trợ đặc biệt, đảm bảo liên lạc tại vùng lũ

Anh Quân
Anh Quân
22/11/2025 19:02 GMT+7

VinaPhone triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho khách hàng đang sinh sống tại các khu vực chịu tác động trực tiếp của mưa lũ, diễn ra từ ngày 22 đến hết ngày 29.11.2025.

Trong thời gian hỗ trợ, khách hàng của nhà mạng VinaPhone tại các địa bàn được xác định là vùng lũ sẽ nhận 100 phút gọi nội mạng/nội quốc gia và 15 GB dữ liệu internet di động để sử dụng trong 7 ngày. Khách hàng thuộc danh sách khu vực chịu ảnh hưởng sẽ nhận được tin nhắn thông báo hỗ trợ trực tiếp từ VinaPhone. Đây là giải pháp cấp thiết giúp người dân duy trì liên lạc với gia đình, nắm bắt chỉ đạo từ chính quyền và theo dõi các cảnh báo thời tiết cũng như phương án ứng phó thiên tai.

Đơn vị còn huy động toàn bộ lực lượng kỹ thuật để bảo đảm mạng lưới vận hành liên tục 24/7 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đội ngũ kỹ sư túc trực tại hiện trường để xử lý nhanh sự cố truyền dẫn, tăng cường vùng phủ sóng ở những nơi nhu cầu liên lạc tăng cao hoặc bị ngập sâu, đồng thời bổ sung nguồn điện và thiết bị dự phòng cho các trạm phát sóng khi mất điện trên diện rộng.

VinaPhone triển khai gói hỗ trợ đặc biệt, đảm bảo liên lạc tại vùng lũ - Ảnh 1.

Kỹ thuật viên VNPT khẩn trương khắc phục sự cố kết nối dịch vụ cho khách hàng tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa)

Ảnh: VinaPhone

Song song đó, VinaPhone tổ chức nhiều điểm hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các cửa hàng giao dịch và điểm hỗ trợ di động. Người dân có thể sạc pin điện thoại miễn phí, sửa hoặc thay SIM, kiểm tra thiết bị, khôi phục kết nối trong thời gian ngắn nhất. Các điểm hỗ trợ di động được bố trí linh hoạt tại những khu vực tập trung dân cư hoặc bị chia cắt bởi nước lũ, đảm bảo người dân luôn có nguồn liên lạc ổn định.

Tổng đài 18001091 hoạt động miễn phí và liên tục 24/7, tăng cường nhân sự để tiếp nhận và giải đáp mọi yêu cầu từ khách hàng. Nhờ đó, kênh liên lạc giữa người dân, chính quyền địa phương và nhà mạng luôn được duy trì, góp phần vào công tác cứu hộ cứu nạn cũng như truyền tải thông tin khẩn cấp một cách kịp thời.

Bằng những hành động thiết thực và kịp thời, VinaPhone khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt khi thiên tai xảy ra. Nhà mạng nỗ lực góp phần giảm bớt khó khăn, bảo đảm kết nối liên lạc - yếu tố quan trọng hàng đầu để người dân an tâm, vững vàng vượt qua lũ lụt và sớm ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

Binance Charity ủng hộ hơn 5,2 tỉ đồng giúp người dân ảnh hưởng lũ lụt miền Trung

Binance Charity ủng hộ hơn 5,2 tỉ đồng giúp người dân ảnh hưởng lũ lụt miền Trung

Thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quỹ từ thiện Binance Charity trao tặng hơn 5,2 tỉ đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Khám phá thêm chủ đề

Vinaphone VNPT liên lạc di động Nội mạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận