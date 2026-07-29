Theo báo cáo, trong quý 2/2026, Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.374 tỉ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.268 tỉ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ, nhờ tỷ lệ lấp đầy cải thiện 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, giá thuê trung bình tăng nhẹ trên toàn hệ thống và đóng góp của các trung tâm thương mại mới khai trương trong nửa sau năm 2025. Ngoài ra, nếu loại trừ kết quả hoạt động của Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan trong quý 2/2026 tăng 11,5% so với cùng kỳ.



Kết quả, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 1.609 tỉ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả trên, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm nay của công ty đạt tương ứng 49% và 58% kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Vincom Retail báo lãi sau thuế quý 2/2026 hơn 1.600 tỉ đồng, tăng 30% ẢNH: VINCOM

Vincom Retail tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng cộng đồng đời sống, đưa trải nghiệm trở thành cầu nối giữa mua sắm, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng. Trong nửa đầu năm, 6.689 sự kiện đã được tổ chức tại các trung tâm thương mại và khu phố thương mại, nổi bật là lễ hội mua sắm Vincom Red Sale với 2.246 gian hàng tham gia ưu đãi, Chuỗi Ngày hội Nướng & Bia lớn nhất mùa hè được tổ chức cuối tuần tại Ocean City và trại hè "Thực tập sinh nhí" - từng sự kiện được thiết kế phù hợp với đặc điểm địa phương và từng nhóm khách hàng, từ giới trẻ, gia đình đến cộng đồng sáng tạo. Chiến lược này góp phần thu hút 112 triệu lượt khách đến các trung tâm thương mại và 14,2 triệu lượt khách đến các khu phố thương mại, lần lượt tăng 11,6% và 16,3% so với cùng kỳ.

Vincom Retail tiếp tục giữ vững vai trò bệ phóng cho các thương hiệu bán lẻ trong nước và quốc tế. Trong sáu tháng đầu năm 2026, gần 140 thương hiệu mới gia nhập hệ thống, đóng góp gần 1/3 tổng diện tích cho thuê mới. Hệ thống Vincom tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong mạng lưới cửa hàng tại trung tâm thương mại ở Việt Nam của nhiều thương hiệu lớn đã hiện diện lâu năm như Uniqlo, Zara, H&M, Muji… và các thương hiệu mới gia nhập thị trường như Wilson hay MR.DIY.

Về phát triển bền vững, trong sáu tháng đầu năm 2026, Vincom Retail triển khai 112 sự kiện khuyến khích tiêu dùng xanh trên toàn hệ thống, phối hợp cùng đối tác và khách thuê lan tỏa lối sống bền vững tới cộng đồng. Những nỗ lực này tiếp tục được ghi nhận khi Vincom Retail năm thứ ba liên tiếp được AREA vinh danh với danh hiệu "Lãnh đạo Xanh". Trong quý 3/2026, Vincom Retail sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới với dự án Vincom Plaza Đan Phượng, dự kiến khai trương vào tháng 8.2026. Với tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m² và tỷ lệ lấp đầy đạt 93% trước khai trương. Dự án là trung tâm thương mại hiện đại đầu tiên tại Đan Phượng, phục vụ cư dân Vinhomes Wonder City, khu vực phía tây Hà Nội và các tỉnh lân cận.