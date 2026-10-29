Vincom Retail đạt lợi nhuận hơn 4.730 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm

Ngày 29.10, Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) công bố Báo cáo tài chính quý 3/2026. Trong quý 3, Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.374 tỉ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.285 tỉ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 đạt 1.522 tỉ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường ghi nhận trong mục thu nhập khác trong quý 3/2025, mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế là 25,6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Vincom Retail đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 7.041 tỉ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4.737 tỉ đồng, tăng 25,1%. Với kết quả trên, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế 9 tháng của công ty đạt tương ứng 72% và 88% kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Vincom Plaza Đan Phượng được Vincom Retail khai trương trong quý 3/2026 ẢNH: VRE

Trong quý 3/2026, Vincom Retail khai trương Vincom Plaza Đan Phượng - trung tâm thương mại hiện đại đầu tiên tại khu vực, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Dự án kết hợp trải nghiệm mua sắm hiện đại với bản sắc địa phương, lấy cảm hứng từ diều sáo Bá Dương Nội trong thiết kế không gian. Trong ba ngày đầu khai trương, Vincom Plaza Đan Phượng đón trung bình khoảng 25.000 lượt khách/ngày, khẳng định sức hút của điểm đến bán lẻ mới tại phía Tây Hà Nội và các khu vực lân cận. Dự án tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của Vincom Retail về quy mô, độ phủ và chất lượng điểm đến bán lẻ tại Việt Nam.

Công ty cũng tiếp tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm xuyên suốt giúp thúc đẩy đà tăng trưởng lưu lượng khách trên toàn hệ thống. Chẳng hạn, trong quý 3/2026, Vincom Retail triển khai nhiều sự kiện nổi bật như "Tự hào Sao Việt" chào mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam, chuỗi Trung thu "Vincom Moonifest - Mùa Trend mãn ý" và triển lãm nghệ thuật cấp quốc gia tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA). Bên cạnh đó, Vincom Center Bà Triệu mang đến các trải nghiệm hợp tác với YSL Beauty, Gucci Beauty, Dyson, đồng thời cùng Vincom Center Đồng Khởi tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm Zara hiện diện tại Việt Nam. Những điểm nhấn này góp phần duy trì sức hút trên toàn hệ thống, với 171,1 triệu lượt khách đến các trung tâm thương mại và 20,4 triệu lượt khách đến các khu phố thương mại trong 9 tháng đầu năm 2026, lần lượt tăng 8,5% và 14,5% so với cùng kỳ năm trước.