VinFast đồng loạt giảm giá nhiều mẫu xe, VF 3 còn dưới 300 triệu đồng

Sau khi công bố dừng chương trình cho thuê pin, VinFast mới đây tiếp tục gây chú ý khi có động thái điều chỉnh giá bán đồng loạt với tất cả các mẫu ô tô đang phân phối tại Việt Nam.

Theo đó, dù phía thương hiệu xe điện Việt Nam chưa chính thức công bố thông tin, tuy nhiên nhiều đại lý ủy quyền của VinFast đã bắt đầu chia sẻ bảng giá mới, áp dụng cho các mẫu ô tô điện từ tháng 1.3.2025, tức cùng thời điểm hãng ngưng chính sách thuê pin.

Đáng chú ý, so với mức niêm yết cũ, giá bán mới của tất cả dòng ô tô điện VinFast đều điều chỉnh giảm. Mức giảm từ vài chục triệu đồng cho những mẫu xe cỡ nhỏ như VF 3, VF 5 đến trên 100 triệu cho những mẫu xe cỡ lớn như VF 8, VF 9.

Giá xe điện VinFast mới, áp dụng từ 1.3.2025 (Đơn vị: VND)

Cụ thể, VinFast VF 3 có giá bán mới ở mức 299 triệu đồng (đã kèm pin), giảm 23 triệu đồng so với cùng tùy chọn trước đây. Trong khi đó, "đàn anh" VF 5 áp dụng mức giá mới 529 triệu đồng, giảm 11 triệu đồng. Với việc hãng dừng chính sách cho thuê pin, cả hai mẫu xe này đều chỉ còn 1 tùy chọn.

Ở các phân khúc cao hơn, VinFast VF 6 bán ra 2 phiên bản gồm Eco và Plus, giá mới từ 689 - 749 triệu đồng; giảm đều 21 triệu đồng so với mức niêm yết cũ. VinFast VF 7 còn 3 phiên bản gồm Eco, Plus và Plus trần kính, giá mới lần lượt 799, 949 và 969 triệu đồng; giảm từ 50 - 55 triệu đồng.

Với mới giảm mới, giá VinFast VF 3 đã kèm pin chỉ còn chưa tới 300 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bộ đôi VF 8 và VF 9 có mức giảm có mức giảm giá cao nhất. VinFast VF 8 có giá mới cho hai phiên bản lần lượt 1,019 tỉ đồng (Eco) và 1,199 tỉ đồng (Plus); giảm lần lượt 101 - 100 triệu so với bảng giá cũ. Riêng mẫu SUV điện đầu bảng VF 9, giá mới lần lượt 1,499 tỉ đồng (bản Eco) và 1,699 tỉ đồng (bản Plus), mức giảm tương ứng 181 triệu đồng và 167 triệu đồng.

Nhìn chung, động thái điều chỉnh giá cho dải sản phẩm ô tô điện của VinFast là hoàn toàn dễ hiểu. Bởi trong bối cảnh thị trường đang khá ảm đạm; bên cạnh chính sách miễn phí sạc điện kéo dài đến hết tháng 6.2027, giá bán mới giảm đáng kể sẽ giúp khách hàng dễ tiếp cận sản phẩm hơn.

Việc điều chỉnh giá giúp khách hàng dễ tiếp cận dải sản phẩm xe điện của VinFast ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Năm 2024 vừa qua, VinFast đã bàn giao tổng cộng 97.399 ô tô điện, 70.977 xe máy điện và xe đạp điện trên toàn cầu. Tại Việt Nam, VinFast đã trở thành hãng xe ô tô ghi nhận lượng xe bàn giao đứng đầu thị trường, vượt cả những tên tuổi đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc như Toyota hay Hyundai. Trong năm 2025, thương xe điện Việt đặt mục tiêu ít nhất gấp đôi lượng xe bàn giao trên toàn cầu so với 2024.