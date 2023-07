VinFast 'nhá hàng' VF3, khách Việt nói gì?

Đang trưng bày tại Hà Nội trong một sự kiện riêng của hãng xe Việt, ô tô điện VinFast VF3 thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, dù tại đây cũng có sự góp măht của các mẫu xe VF6 và VF7.

Ô tô điện VinFast VF3 đang trưng bày tại Hà Nội

Đa phần những người "soi" trực tiếp cũng như xem hình ảnh VinFast VF3 qua mạng xã hội đều đánh giá cao thiết kế trên chiếc ô tô điện này. Thậm chí, các tín hiệu nhận định tích cực về ngoại hình xe gây hiệu ứng mạnh mẽ hơn so với thời điểm ra mắt VinFast Lux A2.0, SA2.0 hay các mẫu ô tô điện VF8, VF9 có thiết kế từ Ý.

Nhiều người dành lời khen cho chiếc ô tô điện "mini" này. Tài khoản Trần Thanh Diệu cho rằng: "Nếu giá bán của VinFast VF3 dưới 300 triệu đồng, bảo đảm hãng xe Việt Nam sản xuất không kịp bán". Trong khi đó, tài khoản Vũ Tuấn nhận xét: "Đẹp hơn trong ảnh nhiều, kiểu dáng xe mạnh mẽ, thiết kế nhỏ gọn chủ yếu cho phái nữ nhưng kiểu này chắc toàn mấy anh mua".

Thiết kế VinFast VF3 nhận "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng

Dù vậy, cũng có một số ý kiến cho rằng, thiết kế mâm bánh xe trên VinFast VF3 chưa bắt mắt và thời trang, cũng như bánh sau chỉ sử dụng phanh tang trống, không phải phanh đĩa. Hiện tại, chiếc VinFast VF3 đang trưng bày chỉ là xe mẫu, chưa phải bản thiết kế thương mại cuối cùng.

Không giống như VinFast VF5 chỉ có 1 phiên bản Plus duy nhất, VinFast VF3 được tiết lộ sẽ trình làng 2 phiên bản Eco và Plus. Như vậy, khách Việt sẽ có tùy chọn khác nhau phù hợp với tài chính của mỗi người. Nhiều khả năng VinFast VF3 phiên bản Eco sẽ định giá ở mức dưới 300 triệu đồng, trong khi phiên bản Plus có thể nhỉnh hơn 300 triệu đồng để trang bị nhiều tính năng cao cấp, hướng tới người dùng có nhu cầu cao hơn.

Ô tô điện VinFast VF3 dự kiến nhận cọc từ tháng 9.2023

Hãng xe Việt Nam định vị ở phân khúc ô tô điện "mini SUV", ngắn hơn cả xe hạng A, VinFast VF3 sẽ "một mình một ngựa" ở tầm giá dưới 300 triệu đồng. Trong khi đó, một chiếc xe giá rẻ khác đến từ Trung Quốc vừa tung ra thị trường Việt Nam - Wuling Hongguang Mini EV hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng về thẩm mỹ, trang bị cũng như vận hành, hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức khi VinFast VF3 chính thức tung ra thị trường thời gian tới.

VinFast VF3 dự kiến bắt đầu mở cổng đặt cọc cho khách Việt vào tháng 9.2023. Giá bán cụ thể hiện chưa được hãng xe Việt Nam công bố, nhưng nhiều người Việt hiện ở trong tâm thế sẵn sàng đặt cọc để nhận xe sớm trong năm 2024.