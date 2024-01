VinFast VF 5 tăng giá bán từ đầu năm 2024

VinFast VF 5 Plus điều chỉnh giá bán tăng thêm 10 triệu đồng, được áp dụng cho khách ký hợp đồng mua xe từ ngày 1.1.2024. Theo đó, VinFast VF 5 Plus có giá mới 468 triệu đồng khi chọn thuê pin, giá xe mua "đứt" pin 548 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus tăng giá thêm 10 triệu đồng từ 1.1.2024

Khi chọn phương án thuê pin, mức giá thuê 1,6 triệu đồng/tháng áp dụng cho quãng đường di chuyển dưới 3.000 km, nếu đi hơn chi phí là 2,7 triệu đồng/tháng. Chính sách này khác biệt với mức 1,6 triệu đồng/tháng cố định, không giới hạn số km lăn bánh dành cho khách mua xe "tiên phong" ở giai đoạn đầu.



Chen chân vào phân khúc SUV đô thị đang "chật chội", VinFast VF6 có làm nên chuyện?

Sau khi áp dụng mức giá mới, tổng chi phí lăn bánh VinFast VF 5 Plus tại TP.Hà Nội là hơn 492 triệu đồng đối với tùy chọn thuê pin và 572 triệu đồng khi mua luôn pin. Ngoài khoản tiền phải chi trả cho dịch vụ thuê pin mỗi tháng, khách mua VinFast VF 5 Plus với tùy chọn thuê pin cần phải đóng 15 triệu đồng phí cọc thuê pin. Số tiền này sẽ được hoàn trả khi chuyển nhượng xe hoặc không còn nhu cầu thuê pin.

VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ nhất của VinFast ở thời điểm hiện tại

Dù không sở hữu quá nhiều công nghệ thông minh như các mẫu xe ở phân khúc cao hơn nhưng VinFast VF 5 Plus được xem là lựa chọn sáng giá với nhóm khách hàng có nhu cầu mua ô tô điện phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố nhờ kích thước xe nhỏ gọn và chi phí vận hành thấp. Ngoài ra, nhóm khách mua xe chạy dịch vụ cũng khá ưa chuộng dòng xe này nhờ giá bán dễ tiếp cận hơn xe dùng động cơ đốt trong cùng phân khúc.



VinFast VF 5 Plus trang bị động cơ điện có công suất 100kW (khoảng 134 mã lực) và mô-men xoắn cực đại đạt 135 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và 2 chế độ lái: Eco và Sport. Bộ pin theo xe có dung lượng 37,23 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 300 km sau một lần sạc đầy pin. Thời gian sạc nhanh từ 10-70% khoảng 30 phút.

Trang bị trên VinFast VF 5 Plus ở mức vừa đủ dùng



Dù là ô tô điện giá rẻ nhưng VinFast VF 5 Plus lại nổi bật hơn các mẫu xe xăng cùng kích cỡ với một số công nghệ hỗ trợ lái và an toàn như kiểm soát hành trình, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ phía sau và camera lùi.

Bên cạnh đó, VinFast VF 5 Plus không có nhiều trang bị mang tính "công nghệ" nên độ ổn định cao, được người dùng đánh giá tốt sau một thời gian sử dụng. VinFast VF 5 Plus hiện là mẫu ô tô điện có giá thấp nhất trong dải sản phẩm của hãng xe Việt Nam. Dự kiến năm sau, VinFast VF 3 sẽ trình làng và thay thế vị trí của mẫu xe có kích cỡ nhỏ nhất VF 5 Plus.