VinFast VF 5S xuất hiện tại Việt Nam

Những hình ảnh thực tế về xe điện VinFast VF 5 mới đây xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy ngoại hình "lạ", được xem là phiên bản VinFast VF 5S, có giá bán rẻ hơn 8 triệu đồng so với bản Plus đã quen thuộc trước đó.

VinFast VF 5S dùng mâm sắt có ốp nhựa

Điểm khác biệt duy nhất giữa hai phiên bản VF 5S và VF 5 Plus nằm ở bộ bánh mâm. Trong khi VF 5 Plus sử dụng mâm đúc hợp kim kích thước 17 inch, phiên bản VF 5S dùng mâm sắt 16 inch tương tự đàn em VF 3. Tuy nhiên, VF 5S có trang bị thêm ốp mâm bằng nhựa.

Các tính năng vận hành, an toàn cũng như trang bị tiện nghi gần như được giữ nguyên so với phiên bản Plus. Như vậy, vẫn chưa có một phiên bản "tiêu chuẩn" giá rẻ của VF 5 như biến thể đang phân phối tại thị trường Indonesia.

Kích thước tổng thể VinFast VF 5S ngang ngửa các dòng xe SUV hạng A trên thị trường Việt Nam hiện nay với chiều dài 3.965 mm, rộng 1.720 mm, cao 1.580 mm cùng chiều dài trục cơ sở 2.513 mm.

So với phiên bản Plus, kích thước VinFast VF 5S không thay đổi

Về động cơ, xe có công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm, mạnh nhất phân khúc SUV cỡ A, phạm vi di chuyển tối đa 326,4 km (theo NEDC) sau mỗi lần sạc đầy pin. VF 5 S cũng được trang bị những tiện nghi, an toàn nổi bật trong phân khúc như hệ thống 6 túi khí, giám sát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, trợ lý ảo tiếng Việt điều khiển bằng giọng nói…

VinFast VF 5S trang bị khá nhiều công nghệ, có thể sánh với các mẫu xe SUV hạng A, gồm quản lý xe bằng điện thoại, ứng dụng tích hợp, trợ lý thông minh cho đến gói công nghệ an toàn gồm ga tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảm biến sau, cân bằng điện tử, giám sát áp suất lốp...

Hiện tại, VinFast VF 5 chưa có đối thủ trong phân khúc SUV hạng A thuần điện tại thị trường Việt Nam. Nếu mở rộng hệ quy chiếu sang ô tô xăng, có thể thấy các đối trọng như Hyndai Venue, Kia Sonet và Toyota Raize cũng đang chạy nhiều gói ưu đãi, giảm giá để tăng sức cạnh tranh.