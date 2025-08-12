Vingroup bổ sung hạ tầng, năng lượng xanh là trụ cột mới

Cụ thể, tại trụ cột hạ tầng, Vingroup đặt mục tiêu tiên phong trong chuyển đổi hạ tầng giao thông xanh tại VN với các mảng hoạt động là công nghiệp đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC), cầu, cảng, logistics… Trong đó, Công ty CP đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed hiện đề xuất đầu tư 2 tuyến ĐSTĐC trong năm 2025. Tại khu vực phía bắc, công ty sẽ triển khai tuyến Hà Nội - Quảng Ninh có tổng chiều dài 120,4 km. Sau khi hoàn thiện, tuyến ĐSTĐC sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai vùng kinh tế trọng điểm từ 4 giờ xuống còn hơn 20 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy du lịch và dịch vụ. Tại khu vực phía nam, công ty sẽ triển khai tuyến ĐSTĐC TP.HCM - Cần Giờ có tốc độ thiết kế 350 km/giờ, kết nối trung tâm TP với biển Cần Giờ chỉ hơn 10 phút thay vì vài tiếng như hiện nay.

Trung tâm triển lãm VN được thi công trong gần 10 tháng là minh chứng cho năng lực triển khai thần tốc của Vingroup Ảnh: V.G

Đặc biệt, Vinspeed đã đăng ký và sẵn sàng đầu tư dự án ĐSTĐC Bắc - Nam. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn hành trình Hà Nội - TP.HCM xuống chỉ còn hơn 5 giờ.

Bên cạnh mảng công nghiệp ĐSTĐC, Vingroup cho biết sẽ đầu tư khu bến cảng và trung tâm logistics tại Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và Vũng Áng (Hà Tĩnh), góp phần thúc đẩy phát triển giao thương, xuất khẩu của các vùng kinh tế trọng điểm.

Ở trụ cột năng lượng xanh, Công ty CP năng lượng VinEnergo với tầm nhìn trở thành nhà đầu tư và phát triển năng lượng xanh toàn diện, đóng góp cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của VN và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

VinEnergo sẽ phát triển đa dạng các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn - chất lượng. Công ty cũng sẽ đầu tư các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast sản xuất, đảm bảo cung cấp điện sạch và ổn định. VinEnergo có kế hoạch đầu tư các dự án năng lượng tái tạo và giải pháp BESS tại VN, Ấn Độ, Indonesia và Philippines với tổng công suất dự kiến lên đến 80 GW.

Ngoài ra, VinEnergo sẽ đồng hành cùng các thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup triển khai cung cấp điện cho các dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm hệ thống ĐSTĐC, cảng biển quốc tế, khu công nghiệp và khu dân cư.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: "Hưởng ứng bộ tứ Nghị quyết của Bộ Chính trị, Vingroup quyết định đầu tư vào hai lĩnh vực kiến tạo đất nước là hạ tầng và năng lượng xanh. Với bản lĩnh và trí tuệ Việt, cùng tinh thần dân tộc mãnh liệt, chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa thành công các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần đưa VN bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng và vươn tầm quốc tế".



