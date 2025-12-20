Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Vingroup cùng lúc khởi công 11 'siêu dự án'

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
20/12/2025 04:00 GMT+7

Ngày 19.12, Tập đoàn Vingroup đồng loạt khởi công 11 dự án trọng điểm trên khắp cả nước.

11 công trình này gồm: Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng; chuỗi siêu đô thị Hạ Long Xanh và Cam Ranh; nhà ở xã hội Hưng Yên; khu đô thị P.Sông Trí, Hà Tĩnh; Vincom Plaza Vinh, Nghệ An; Công viên công cộng Tuần Châu - Quảng Ninh; đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; hai Nhà máy điện gió và Nhà máy sản xuất thép VinMetal Vũng Áng.

Trong đó, sự kiện thu hút quan tâm lớn nhất là lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo TP.Hà Nội đã đến dự.

Vingroup cùng lúc khởi công 11 'siêu dự án'- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu và ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bấm nút khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic

ẢNH: TTXVN

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỉ đồng - ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất VN khi trải rộng trên địa bàn 11 xã. Trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia - sân vận động Trống Đồng.

Cũng trong lĩnh vực phát triển đô thị, Vingroup và Vinhomes khởi công dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tại P.Hà An, tỉnh Quảng Ninh, với quy mô hơn 4.100 ha; dự kiến sẽ đưa vào hoạt động các hạng mục đầu tiên từ năm 2028. Tiếp nối siêu đô thị biển Hạ Long Xanh, Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES đã khởi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có quy mô hơn 1.254 ha. Dự án đô thị tiếp theo được khởi động là Khu đô thị P.Sông Trí, Hà Tĩnh có quy mô 84,12 ha. Trong phân khúc nhà ở xã hội, Vingroup khởi công dự án khu nhà ở xã hội tại P.Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, quy mô 31,1 ha, gồm 25 tòa chung cư; dự kiến bàn giao trong năm 2027.

Cùng ngày, tại Nghệ An, trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh cũng chính thức khai trương, đánh dấu sự hiện diện của Vincom thứ 90 trên cả nước; tọa lạc trên mặt đường Quang Trung, với tổng diện tích mặt sàn hơn 25.000 m2 thuộc khối đế tòa khách sạn 37 tầng đẳng cấp 5 sao. Trong lĩnh vực hạ tầng, Vingroup chính thức khởi công dự án Công viên công cộng Tuần Châu tại P.Tuần Châu và P.Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đại công viên sinh thái - văn hóa - thể thao có quy mô lên tới hơn 626 ha - lớn nhất cả nước, dự kiến đi vào hoạt động năm 2028.

Phía nam, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) cũng diễn ra lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, công trình đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại VN.

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo khởi động hai dự án quy mô lớn gồm Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Nhà máy điện gió Kỳ Anh. Cũng tại Vũng Áng, Vingroup khởi động Nhà máy sản xuất thép VinMetal, công suất giai đoạn 1 đạt 5 - 6 triệu tấn/năm, tổng 3 giai đoạn sẽ đạt 20 triệu tấn/năm. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành năm 2027.

Hôm qua (19.12), UBND TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi động Tổ hợp dự án tại phường Tây Nam và Phú An. Công trình có tổng mức đầu tư 51.160 tỉ đồng, gồm ba khu đô thị hiện đại (Đông An Tây, Bắc An Tây, Tây An Tây) và Cảng tổng hợp An Tây. Với tổng quy mô 724 ha, tổ hợp dự án sẽ hình thành trung tâm đô thị - cảng hiện đại, kết nối liền mạch hệ thống giao thông trọng yếu và tạo không gian sống mới cho gần 50.000 cư dân TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, ghi nhận: "Tổ hợp đô thị - du lịch - dịch vụ cao cấp kết hợp bến du thuyền và logistics do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư có quy mô lớn, được triển khai tại vị trí có tính chiến lược, kết nối đa phương thức: giữa đường thủy, đường bộ và định hướng gắn với hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai, liên thông các vùng kinh tế trọng điểm TP.HCM - Tây Ninh - Long An. Công trình hứa hẹn sẽ hình thành cực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, logistics và du lịch… tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP, mở rộng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động".

