Vingroup cùng lúc khởi công 11 'siêu dự án'

11 công trình này gồm: Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng; chuỗi siêu đô thị Hạ Long Xanh và Cam Ranh; nhà ở xã hội Hưng Yên; khu đô thị P.Sông Trí, Hà Tĩnh; Vincom Plaza Vinh, Nghệ An; Công viên công cộng Tuần Châu - Quảng Ninh; đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; hai Nhà máy điện gió và Nhà máy sản xuất thép VinMetal Vũng Áng.

Trong đó, sự kiện thu hút quan tâm lớn nhất là lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo TP.Hà Nội đã đến dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu và ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bấm nút khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic ẢNH: TTXVN

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỉ đồng - ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất VN khi trải rộng trên địa bàn 11 xã. Trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia - sân vận động Trống Đồng.

Cũng trong lĩnh vực phát triển đô thị, Vingroup và Vinhomes khởi công dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tại P.Hà An, tỉnh Quảng Ninh, với quy mô hơn 4.100 ha; dự kiến sẽ đưa vào hoạt động các hạng mục đầu tiên từ năm 2028. Tiếp nối siêu đô thị biển Hạ Long Xanh, Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES đã khởi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có quy mô hơn 1.254 ha. Dự án đô thị tiếp theo được khởi động là Khu đô thị P.Sông Trí, Hà Tĩnh có quy mô 84,12 ha. Trong phân khúc nhà ở xã hội, Vingroup khởi công dự án khu nhà ở xã hội tại P.Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, quy mô 31,1 ha, gồm 25 tòa chung cư; dự kiến bàn giao trong năm 2027.

Cùng ngày, tại Nghệ An, trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh cũng chính thức khai trương, đánh dấu sự hiện diện của Vincom thứ 90 trên cả nước; tọa lạc trên mặt đường Quang Trung, với tổng diện tích mặt sàn hơn 25.000 m2 thuộc khối đế tòa khách sạn 37 tầng đẳng cấp 5 sao. Trong lĩnh vực hạ tầng, Vingroup chính thức khởi công dự án Công viên công cộng Tuần Châu tại P.Tuần Châu và P.Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đại công viên sinh thái - văn hóa - thể thao có quy mô lên tới hơn 626 ha - lớn nhất cả nước, dự kiến đi vào hoạt động năm 2028.

Phía nam, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) cũng diễn ra lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, công trình đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại VN.

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo khởi động hai dự án quy mô lớn gồm Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Nhà máy điện gió Kỳ Anh. Cũng tại Vũng Áng, Vingroup khởi động Nhà máy sản xuất thép VinMetal, công suất giai đoạn 1 đạt 5 - 6 triệu tấn/năm, tổng 3 giai đoạn sẽ đạt 20 triệu tấn/năm. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành năm 2027.