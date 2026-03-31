Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vingroup gia hạn chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho khách đổi sang xe điện

Hà Khanh
31/03/2026 17:41 GMT+7

Tập đoàn Vingroup vừa quyết định gia hạn chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng chuyển đổi sang xe điện tới hết 30.4, nhằm tiếp tục san sẻ áp lực nguồn cung và giá xăng dầu với cộng đồng, qua đó thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến của doanh nghiệp.

Trước tình hình chiến sự tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng sử dụng các phương tiện giao thông từ nhiên liệu hóa thạch, Vingroup vừa thông báo quyết định gia hạn chương trình hỗ trợ "Thu xăng - Đổi điện" tại 4 thị trường trọng điểm là Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines; đồng thời hỗ trợ 10% chi phí di chuyển bằng các dịch vụ của GSM tại Việt Nam, Indonesia, Lào.

Khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện VinFast tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines sẽ được hỗ trợ thêm 3% giá ô tô và 5% giá xe máy

Theo đó, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện VinFast tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines sẽ được hỗ trợ thêm 3% giá ô tô và 5% giá xe máy, áp dụng cộng dồn với các ưu đãi khác đang được triển khai.

Với các khách hàng lựa chọn di chuyển bằng xe điện Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia và Lào, cước phí cho tất cả chuyến đi sẽ được ưu đãi 10%.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết: "Chương trình hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện được triển khai khẩn cấp trong tháng 3 đã mang đến giải pháp kịp thời và tạo động lực mạnh mẽ cho hàng trăm nghìn khách hàng lựa chọn xe điện VinFast làm người bạn đồng hành trong những hành trình xanh sắp tới. Việc gia hạn triển khai chương trình sẽ không chỉ mang đến cơ hội chuyển đổi xanh thêm cho nhiều khách hàng, mà còn trực tiếp góp phần giảm lượng tiêu thụ xăng dầu, khẳng định trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến của Vingroup với cộng đồng".

Xăng dầu tăng giá cộng với chính sách ưu đãi siêu tốt vì khách hàng của Vingroup đã góp phần thúc đẩy doanh số hệ sinh thái xanh. Đặc biệt, ngày 28.3.2026, VinFast đã cán mốc 3.520 đơn hàng ô tô điện/ngày, tương ứng với 2,4 chiếc ô tô điện hoàn tất thủ tục mua bán và sẵn sàng xuất xưởng ra khỏi nhà máy trong 1 phút. Đây là kỷ lục chưa từng có, khẳng định năng lực sản xuất - kinh doanh - vận hành vượt trội của VinFast, đồng thời cho thấy xu hướng chuyển đổi sang xe điện đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và thế giới.

Tin liên quan

99 'siêu trạm sạc' chỉ 15 phút cho xe điện VinFast trên toàn quốc

Ngày 17.3, Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green công bố đầu tư 10.000 tỉ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm nay. Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện với thời gian sạc chỉ từ 15 phút hoàn toàn từ nguồn năng lượng sạch là điện gió và điện mặt trời.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
