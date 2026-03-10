Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Vingroup khẩn cấp hỗ trợ khách hàng giảm áp lực xăng dầu

Hà Mai
Hà Mai
10/03/2026 21:10 GMT+7

Trước diễn biến khó lường của giá xăng dầu thế giới, Vingroup công bố khẩn cấp triển khai chương trình "Thu xăng - Đổi điện" đặc biệt tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Chương trình lập tức ưu đãi thêm 3% giá ô tô, 5% giá xe máy điện VinFast cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ, đồng thời giảm 10% giá cước Xanh SM từ ngày 11.3 đến hết ngày 31.3.2026 tùy từng thị trường.

Cụ thể, ngoài các chính sách ưu đãi hấp dẫn đang được triển khai, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ sang xe điện VinFast mới trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi thêm 3% giá đối với ô tô và 5% giá đối với xe máy. Chương trình áp dụng tại cả 4 thị trường gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Vingroup khẩn cấp hỗ trợ khách hàng giảm áp lực xăng dầu- Ảnh 1.

Khách hàng chuyển đổi từ ô tô xăng cũ sang ô tô điện VinFast mới sẽ được ưu đãi thêm 3% giá kể từ 11.3 đến hết ngày 31.3.2026

Tiếp nối tinh thần tiên phong của VinFast, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cũng công bố giảm ngay 10% giá cước các dịch vụ di chuyển bằng xe điện trên nền tảng Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia từ ngày 11.3 đến hết ngày 31.3.2026, mang đến cho khách hàng thêm một lựa chọn di chuyển thân thiện và tiết kiệm chi phí.

Vingroup khẩn cấp hỗ trợ khách hàng giảm áp lực xăng dầu- Ảnh 2.

GSM giảm 10% giá cước các dịch vụ di chuyển bằng xe điện trên nền tảng Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia từ ngày 11.3 đến hết ngày 31.3.2026

Chương trình có thể được gia hạn tùy vào tình hình chiến sự tại Trung Đông và diễn biến giá xăng dầu trong thời gian tới.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết: "Chương trình Thu xăng - Đổi điện đặc biệt triển khai trong tháng 3 tại 4 thị trường trọng điểm là hành động ứng phó khẩn cấp của VinFast trước biến động địa chính trị đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Với vai trò là một trong những nhà sản xuất tiên phong dẫn dắt cuộc cách mạng xe điện trên toàn cầu, VinFast cùng với các công ty trong hệ sinh thái xanh Vingroup mong muốn chung tay góp phần giảm thiểu tác động của giá xăng dầu đến cuộc sống người dân, giảm ô nhiễm môi trường thông qua những giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và kinh tế hơn".

Chương trình "Thu xăng - Đổi điện" đặc biệt sẽ được VinFast triển khai song song và áp dụng cộng dồn với các chính sách ưu đãi hấp dẫn khác tại từng thị trường. Với ưu đãi chồng ưu đãi, Vingroup và các thành viên trong hệ sinh thái mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng nhanh chóng chuyển đổi sang xe điện để giảm phụ thuộc vào xăng dầu, góp phần ổn định cuộc sống và kiến tạo môi trường sống văn minh, trong lành hơn.

Vingroup khẩn cấp hỗ trợ khách hàng giảm áp lực xăng dầu- Ảnh 3.

Khách hàng chuyển đổi từ xe máy xăng cũ sang xe máy điện VinFast sẽ được ưu đãi thêm 5% giá kể từ 11.3 đến hết ngày 31.3.2026

 

Tin liên quan

Doanh nghiệp lo lắng về biến động giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào

Doanh nghiệp lo lắng về biến động giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào

Biến động giá năng lượng là một thách thức lớn cho doanh nghiệp trong năm 2026 theo khảo sát của Vietnam Report.

Khám phá thêm chủ đề

Vingroup Xăng dầu VinFast
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận