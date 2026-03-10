Vingroup khẩn cấp hỗ trợ khách hàng giảm áp lực xăng dầu

Cụ thể, ngoài các chính sách ưu đãi hấp dẫn đang được triển khai, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ sang xe điện VinFast mới trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi thêm 3% giá đối với ô tô và 5% giá đối với xe máy. Chương trình áp dụng tại cả 4 thị trường gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.



Khách hàng chuyển đổi từ ô tô xăng cũ sang ô tô điện VinFast mới sẽ được ưu đãi thêm 3% giá kể từ 11.3 đến hết ngày 31.3.2026

Tiếp nối tinh thần tiên phong của VinFast, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cũng công bố giảm ngay 10% giá cước các dịch vụ di chuyển bằng xe điện trên nền tảng Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia từ ngày 11.3 đến hết ngày 31.3.2026, mang đến cho khách hàng thêm một lựa chọn di chuyển thân thiện và tiết kiệm chi phí.

GSM giảm 10% giá cước các dịch vụ di chuyển bằng xe điện trên nền tảng Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia từ ngày 11.3 đến hết ngày 31.3.2026

Chương trình có thể được gia hạn tùy vào tình hình chiến sự tại Trung Đông và diễn biến giá xăng dầu trong thời gian tới.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết: "Chương trình Thu xăng - Đổi điện đặc biệt triển khai trong tháng 3 tại 4 thị trường trọng điểm là hành động ứng phó khẩn cấp của VinFast trước biến động địa chính trị đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Với vai trò là một trong những nhà sản xuất tiên phong dẫn dắt cuộc cách mạng xe điện trên toàn cầu, VinFast cùng với các công ty trong hệ sinh thái xanh Vingroup mong muốn chung tay góp phần giảm thiểu tác động của giá xăng dầu đến cuộc sống người dân, giảm ô nhiễm môi trường thông qua những giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và kinh tế hơn".

Chương trình "Thu xăng - Đổi điện" đặc biệt sẽ được VinFast triển khai song song và áp dụng cộng dồn với các chính sách ưu đãi hấp dẫn khác tại từng thị trường. Với ưu đãi chồng ưu đãi, Vingroup và các thành viên trong hệ sinh thái mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng nhanh chóng chuyển đổi sang xe điện để giảm phụ thuộc vào xăng dầu, góp phần ổn định cuộc sống và kiến tạo môi trường sống văn minh, trong lành hơn.