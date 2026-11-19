Dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm do Công ty cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup là chủ đầu tư nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (khu vực Hóc Môn cũ), kết nối trực tiếp với Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục quốc lộ 22, bến xe An Sương, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác thuộc TP.HCM, cùng các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai.

Vị trí thuận lợi tạo điều kiện để khu nhà ở xã hội Bà Điểm trở thành nơi an cư lâu dài dành cho người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng như các gia đình đang có kế hoạch lập nghiệp, sinh sống ổn định tại TP.HCM.

Trên tổng diện tích 191,6 ha, dự án có mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%, cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân.

Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm của Tập đoàn Vingroup là dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước

Về giáo dục, dự án bố trí quỹ đất cho hệ thống gồm 13 trường với 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường phổ thông trung học, giúp các gia đình yên tâm lựa chọn cho con học gần nhà và không phải di chuyển khi chuyển cấp.

Hệ thống y tế cũng được bố trí ngay trong nội khu với 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa, giúp cư dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là quy hoạch không gian xanh gắn liền với lợi thế không gian mặt nước tự nhiên của khu vực Tây Bắc thành phố, mang lại môi trường sống chất lượng cao và phát triển bền vững.

Cụ thể, dự án dành tới hơn 45 ha cho hệ thống hồ cảnh quan và hồ điều hòa, cùng gần 30 ha cho hệ thống công viên, giúp vừa điều tiết lượng nước mưa, hạ nền nhiệt độ trong khu vực và tạo không gian sống thoáng đãng. Bên cạnh đó là hệ thống các sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, tạo điều kiện để cư dân vận động, vui chơi giải trí và mua sắm tiện nghi ngay gần nhà.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Vân Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, Vingroup xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh. Tại Bà Điểm, tập đoàn quy hoạch nhà ở để bán và cho thuê đồng thời với trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với TP.HCM.

Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm được Vingroup triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội trên toàn quốc giai đoạn 2026 - 2030, trong đó riêng TP.HCM sẽ đóng góp 194.297 căn.

Bà Trần Vân Anh kỳ vọng dự án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu an sinh của TP.HCM

Theo bà Trần Vân Anh, là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM luôn có sức hút lớn đối với người lao động từ nhiều địa phương. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa, nhu cầu về nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân ngày càng trở nên cấp thiết. Giải quyết tốt nhu cầu này cũng chính là tạo thêm nền tảng để thành phố thu hút, giữ chân nguồn nhân lực và phát triển bền vững trong dài hạn.

Chính vì vậy, Vingroup xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh. Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ góp phần hình thành một khu dân cư hiện đại, thúc đẩy quá trình phát triển đô thị tại cửa ngõ Tây Bắc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với TP.HCM.

Tại sự kiện, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh khẳng định, TP đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số, nâng cao chất lượng tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và xây dựng đô thị hiện đại, bền vững.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, thành phố xác định phải huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đồng thời gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao dự án của Tập đoàn Vingroup

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thành phố. Trong đó dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất trên cả nước, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê của TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030.

Việc thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển đô thị, khai thác lợi thế kết nối giao thông, từng bước hình thành những khu dân cư đồng bộ, mở rộng không gian an cư và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cũng khẳng định dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm là một trong những dự án điển hình phát triển nhà ở xã hội gắn với hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và gắn với mô hình TOD.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng đánh giá cao dự án này

Dự án được khởi công hôm nay là một trong những dự án có quy mô lớn nhất cả nước. Có thể thấy đây là một dự án mặc dù là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê nhưng có vị trí hết sức thuận lợi.

Ông đánh giá dự án đặc biệt ưu tiên cảnh quan, không gian công cộng, đáp ứng nhu cầu sinh sống, học tập của cư dân.