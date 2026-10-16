Vingroup tung chính sách 'khủng' cho các nhà cung ứng

Thông tin được bà Thái Thị Thanh Hải, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu công bố trước khoảng 1.000 doanh nghiệp tham gia hội nghị cung ứng ngày 16.10.

Vingroup đưa ra loạt chính sách ưu đãi đầu vào và 'bao tiêu' đầu ra cho doanh nghiệp cung ứng ẢNH: HỒNG MINH

Đáng chú ý, Vingroup cho biết ưu đãi 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu và 30% trong 5 năm tiếp theo cho các đối tác đặt nhà máy tại các khu công nghiệp của Vinhomes và VinFast. Đồng thời chia sẻ hạ tầng logistics và hệ thống cảng biển nước sâu.

Tập đoàn này cũng cam kết bảo đảm đầu ra ổn định cho nhà cung cấp thông qua việc công khai kế hoạch sản xuất, cung cấp dự báo sản lượng luân phiên từ 12 - 24 tháng và ký thỏa thuận khung dài hạn; chia sẻ thông tin kỹ thuật, tư vấn nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng, thẩm định mẫu thử và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài để hợp tác hoặc nhận chuyển giao công nghệ nếu có nhu cầu.

Hiện Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn như các nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ấn Độ và Indonesia; nhà máy gang thép VinMetal Hà Tĩnh; các siêu đô thị Vinhomes; hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh và 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội; 8 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 7,5 GW tại Việt Nam và các dự án quốc tế của VinEnergo…

Với sự hỗ trợ của Vingroup, các doanh nghiệp cung ứng sẽ cơ hội tham gia cung ứng cho các nhà máy VinFast tại Ấn Độ, Indonesia, tạo đà gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo bà Thái Thị Thanh Hải, để đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời góp phần xây dựng nền công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có sức cạnh tranh cao, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, Vingroup sẽ mở rộng hệ thống nhà cung cấp nội địa cho tất cả các lĩnh vực trọng điểm gồm công nghiệp, công nghệ, xây dựng, hạ tầng, năng lượng xanh và thương mại, dịch vụ.

Vingroup sẽ đặt ra mục tiêu chuẩn hóa từ tiêu chuẩn, quy trình, mặt hàng. Đồng thời tập trung đầu tư vào năng lực sản xuất gắn chất lượng và sức cạnh tranh. Thúc đẩy hoạt động mua sắm tập trung trên cơ sở phát huy vai trò của ba trung tâm mua sắm về công nghệ - công nghiệp, hoạt động xây dựng và nhà thầu cho dự án hạ tầng; các hàng hóa dịch vụ khác.

Các doanh nghiệp chia sẻ tại hội nghị ẢNH: HỒNG MINH

Một trong những nhà cung cấp cho VinFast, ông Dương Minh Hải - Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất Công ty CP công nghiệp Kimsen, cho biết đang cung cấp các linh kiện nhôm cho ô tô và xe máy điện của VinFast.

Doanh nghiệp này cũng cung cấp một số linh kiện ô tô như side sill beam, bumper pin, các linh kiện để hàn vỏ pin ô tô và các linh kiện khung sườn tăng cứng... Giá trị doanh thu riêng từ nhóm hàng VinFast trong năm nay đạt khoảng 600 tỉ đồng, chiếm từ 40 - 50% tổng doanh thu của công ty.

"Các chính sách hỗ trợ được VinFast được công bố hôm nay như bao tiêu đầu ra hay hỗ trợ mặt bằng nhà xưởng sẽ tạo điều kiện rất tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tự tin đồng hành", ông Hải cho hay.

Sau 1 năm từ chương trình phát triển nhà cung ứng, ông Phan Quốc Hoàng, Giám đốc khối mua hàng VinFast, cho biết Vingroup đã hợp tác với 55 nhà cung cấp nội địa tại Việt Nam được bổ sung mới. Có 108 cụm linh kiện lớn được nội địa hóa thành công như thân vỏ, trục cầu, động cơ, dây điện, bộ điều khiển thân xe, điều hòa, ghế, đèn, linh kiện nhựa, nội thất, ngoại thất.

Dù vậy, ông Hoàn cho rằng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn hạn chế. Rào cản trong triển khai là sự quyết tâm của doanh nghiệp đang còn sự do dự đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất.

Năng lực R&D và quản lý chuỗi cung ứng còn hạn chế khi hàng loạt linh kiện cốt lõi phụ thuộc công nghệ và gia công chế tác ở nước ngoài.