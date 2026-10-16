Vingroup chốt đơn kỷ lục hơn 100 siêu dây chuyền đào hầm làm metro Hà Nội

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, đồng thời thể hiện cam kết và nỗ lực cống hiến của Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đối với sự phát triển chung của thủ đô.

Theo đó, liên danh Vinhomes - SGC đảm nhận các hạng mục từ thiết kế, cung ứng, lắp đặt, thi công và bàn giao hoàn thiện với tổng vốn đầu tư lên đến gần 900.000 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Hà Nội và liên danh Vinhomes - SGC chính thức ký kết hợp đồng tổng thầu 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức “chìa khóa trao tay” Ảnh: V.G

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho dự án trọng điểm của thủ đô, Vinhomes - SGC đã chủ động đặt một hệ thống thiết bị máy móc thi công chuyên biệt khổng lồ và hiện đại nhất thế giới với số lượng kỷ lục, lên đến hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine); trên 50 dây chuyền các thiết bị đào tường vây và huy động thêm hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đào, mùn khoan, đáp ứng yêu cầu thi công đồng loạt trên nhiều công trường.

Trong đó, TBM thuộc nhóm thiết bị thi công hầm tân tiến nhất thế giới, có khả năng vừa đào, vừa vận chuyển đất đá, vừa lắp đặt vỏ hầm với độ chính xác cao, hạn chế ảnh hưởng đến công trình phía trên.

Song song với công tác chuẩn bị thiết bị, liên danh đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để xây dựng thiết kế chi tiết. Đồng thời, liên danh hợp tác với các nhà thầu quốc tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hầm bằng công nghệ TBM, bảo đảm năng lực triển khai các hạng mục kỹ thuật phức tạp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội. Khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt này sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

"Tôi tin tưởng rằng với năng lực và kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong liên danh, sự tham gia của các đối tác công nghệ, nhà thầu chuyên ngành và sự phối hợp của các cơ quan thành phố, dự án sẽ được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và mục tiêu tiến độ đã đề ra", lãnh đạo UBND TP.Hà Nội kỳ vọng.

Đại diện liên danh nhà thầu, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes, cam kết huy động nguồn lực và phối hợp với thành phố trong quá trình triển khai, phấn đấu đưa các tuyến đường sắt đô thị vào vận hành trước ngày 31.12.2030.