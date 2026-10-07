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    Kinh tế

    Vingroup hợp tác với Alstom cung cấp 200 đoàn tàu metro Hà Nội

    Hà Khanh
    Hà Khanh

    Vingroup và Alstom (Pháp), tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới, vừa ký hợp đồng cung cấp tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.

    Theo hợp đồng, toàn bộ các đoàn tàu do Alstom thiết kế và sản xuất cho các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội là loại 5 toa thế hệ mới, sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế, hiệu quả vận hành và an toàn. Thân tàu được chế tạo bằng hợp kim nhôm, giúp giảm tải trọng trục, qua đó tiết kiệm năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray. Thiết kế thân tàu rộng tối ưu không gian nội thất, nâng cao sức chở hành khách. Tàu được vận hành tự động hoàn toàn, không người lái, đạt cấp độ tự động hóa cao nhất GoA4. Bên cạnh đó, hệ thống phanh hiện đại kết hợp phanh tái sinh và phanh đĩa, có khả năng bảo đảm an toàn và thu hồi năng lượng trong quá trình hãm.

    Trong đó, 83 đoàn tàu đầu tiên sẽ được sản xuất tại cơ sở Valenciennes Petite-Foreet (Pháp), một trong những trung tâm chuyên môn của Alstom về tàu điện ngầm. Bên cạnh việc cung cấp 83 đoàn tàu nguyên chiếc, Alstom sẽ cung cấp công nghệ, chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ về trang thiết bị và các linh kiện quan trọng để Vingroup chủ động sản xuất, lắp ráp 117 đoàn tàu tại VN.

    Hợp đồng giữa Vingroup và Alstom đặt nền móng quan trọng trong việc nâng cao năng lực tự chủ và hiện đại hóa hệ sinh thái công nghiệp đường sắt VN. Hợp tác cũng mở ra cơ hội thiết lập quan hệ đối tác công nghiệp dài hạn, từng bước mở rộng sự tham gia của VN vào chuỗi giá trị toàn cầu.

    Vingroup hợp tác với Alstom cung cấp 200 đoàn tàu metro Hà Nội- Ảnh 1.

    Vingroup và Alstom hợp tác công nghệ để phát triển tuyến đường sắt đô thị Hà Nội thế hệ mới

    ẢNH: V.G

    Ông Martin Sion, Tổng giám đốc Alstom, chia sẻ: "Hợp đồng và Thỏa thuận Chuyển giao công nghệ đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển ngành đường sắt đô thị VN. Việc kết hợp năng lực chuyên môn toàn cầu của Alstom với thế mạnh công nghiệp và tầm nhìn dài hạn của Vingroup sẽ đặt nền móng cho một trong những chương trình phát triển đường sắt đô thị tham vọng nhất có thể được triển khai tại Đông Nam Á. Hai bên cũng hướng tới việc hỗ trợ tầm nhìn của Hà Nội về một mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững".

    Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết: "Công nghiệp đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cầu, cảng, logistics và những loại hình hạ tầng giao thông thế hệ mới thuộc trụ cột Hạ tầng của Vingroup. Chiến lược của chúng tôi là kết nối các nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế hàng đầu thế giới với năng lực triển khai mạnh mẽ của hệ sinh thái Vingroup, để có thể tham gia kiến tạo các nền tảng hạ tầng có ý nghĩa lâu dài cho thủ đô và đất nước".

    Vingroup là tổng thầu của dự án metro Hà Nội, thông qua công ty thành viên Vinhomes. Việc hợp tác với Alstom nhằm cung cấp phương tiện cho các dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tiến tới phát triển năng lực tự chủ để có thể đồng hành dài hạn cùng quá trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố.

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