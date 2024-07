Vĩnh biệt ông Lê Trần Trường An, người đưa kỷ lục Việt ra thế giới

Nói về công việc miệt mài đang làm, sinh thời, ông Lê Trần Trường An từng tâm sự với phóng viên Thanh Niên, rằng: "Năm 2003, tôi qua hội chợ quốc tế ở Mỹ thì may mắn gặp đại diện của Tổ chức Kỷ lục Guinness. Khi đó, tự dưng tôi có ước mơ được quảng bá các giá trị của Việt Nam ra thế giới, thông qua các kỷ lục. Nghĩ là làm. Đầu tiên, tôi đề nghị được mua bản quyền Guinness World xuất bản mỗi năm một cuốn để dịch sang tiếng Việt, với mong muốn cho mọi người hiểu rõ kỷ lục thế giới là gì. Rồi nhiều câu hỏi được đặt ra: Nên bắt đầu từ đâu? Chúng ta phải làm như thế nào? Tại sao chưa có một tổ chức kỷ lục dành cho người Việt trong khi thế giới đã làm từ lâu?”.

Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) Lê Trần Trường An

Ông Lê Trần Trường An (trái) luôn sống hết lòng vì mọi người

Gắn bó với Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Lê Trần Trường An như một người em thân thiết, kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới rưng rưng nhắc lại kỷ niệm: "Mới hôm kia ngồi ăn trưa với anh, gọi món đủ rồi mà anh vẫn gọi thêm cho một dĩa bánh khọt, cách sống của anh luôn là như vậy, luôn cho anh em đủ đầy, còn kêu thêm cho cục nem nướng, bảo ăn đi em. Rồi hôm qua nói chuyện với anh qua điện thoại về kỷ lục học đường, anh còn hào hứng: 'Hay đó em'. Vậy mà... Anh Hai ơi, anh Hai đi bình an, cộng đồng kỷ lục gia, cộng đồng Tâm Trí Lực, em và các con Hita mãi mãi biết ơn anh, kính nhớ anh nhiều lắm".

Ông Nguyễn Thiện - một người bạn của ông - xúc động viết: "Sốc và bàng hoàng khi được tin em Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam qua đời. Tôi và Trường An gặp gỡ, chia sẻ nhiều lần sau khi tôi được trao chứng nhận kỷ lục. Đó là một bạn trẻ đầy ắp ý tưởng, nhiều khát khao, giàu sáng kiến. Trường An ra đi, biết bao điều ấp ủ còn dang dở…".

Đi lên từ khốn khó, nên ông Lê Trần Trường An cưu mang giúp đỡ rất nhiều người. Những số phận gọi ômg là ân nhân, giờ nhiều người đổi đời vẫn luôn biết ơn Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Lê Trần Trường An, dù ông không bao giờ để tâm đến những việc tốt mình đã làm cho đời.

Thương tiếc ông Lê Trần Trường An khi còn quá nhiều dự định còn dang dở

Được biết đến là người sáng lập Tổ chức kỷ lục Việt Nam, giao lưu kết thân với nhiều người nổi tiếng trên thế giới nhưng ông sống giản dị và gần gũi. Ông như một "sứ giả" lặng lẽ "chắp cánh" cho các giá trị kỷ lục Việt Nam ra toàn cầu và đưa các kỷ lục gia thế giới đến với Việt Nam.

Đặc biệt, hành trình tìm kiếm, giới thiệu và quảng bá ẩm thực – đặc sản Việt Nam của ông đã giới thiệu hàng trăm món ăn, đặc sản tiêu biểu của các tỉnh thành. Trong đó, ông đề cử xác lập thành công 19 kỷ lục thế giới của lĩnh vực này đến 2 tổ chức WorldKings và WRA, cùng 50 kỷ lục châu Á về ẩm thực đặc sản do Tổ chức Kỷ lục châu Á ghi nhận.

Từ năm 2019 đến nay, Hội và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã phối hợp triển khai tổ chức 4 cuộc thi lớn hằng năm với quy mô quốc gia: cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam, cuộc thi English Olympics of Vietnam – EOV, cuộc thi Tiểu thần toán quốc tế và cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam (V.MINDMAP).

Ông Lê Trần Trường An (thứ hai từ trái qua) tại một sự kiện của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam TRỊNH MINH TRIẾT

Cách đây 1 tuần, PV Thanh Niên gặp ông Lê Trần Trường An, ông lạc quan nói mình may mắn khi đang khỏe trở lại sau 2 lần bị đột quỵ. Nhìn ông ốm hơn ngày xưa nhiều... Ai ngờ, sáng sớm 29.7 Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Lê Trần Trường An đã lđi về miền mây trắng...

Vô cùng thương tiếc ông Lê Trần Trường An, người luôn tận tâm tận lực với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và là người khơi nguồn kỷ lục - "sứ giả" đưa những tinh hoa đất Việt vươn xa khắp các châu lục.