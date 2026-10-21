Vĩnh biệt Từ Vũ, nhạc sĩ của 'Gái xuân'

Nhạc sĩ Từ Vũ (1932-2026) Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo thông tin từ cáo phó, nhạc sĩ Từ Vũ qua đời lúc 19 giờ 48 phút tối 20.10. Linh cữu nhạc sĩ Từ Vũ được quàn tại nhà riêng ở đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM. Lễ nhập quan của nam nhạc sĩ được tổ chức vào ngày 21.10. Lễ động quan vào sáng 23.10, sau đó linh cữu của ông được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Nhạc sĩ Từ Vũ tên thật là Trần Đỗ Lộc, sinh năm 1932 tại Hà Nội. Ông theo gia đình vào Nam năm 1950, lúc vừa 18 tuổi. Phải mất thời gian khá dài để ổn định lại cuộc sống mới. Năm sau ông theo học năm cuối bậc trung học.

Năm 1953, ông bắt đầu sáng tác ca khúc Gái xuân và được ca sĩ Tâm Vấn hát, trở nên nổi tiếng đến ngày nay. Một số ca khúc được ông đặt lời Việt như Cánh buồm xa xưa (La Paloma), Cánh bướm vườn xuân (Le Carisier et lepomier)... cùng các sáng tác Áo trắng chiều mưa bay, Cô đơn chiều Đà Lạt, Cõi người ta, Đà Lạt tình yêu và nỗi nhớ, Hai sắc Tigon, Mưa cao nguyên, Mong mùa xuân mới, Ta tìm thấy nhau, Tiếng hát cho người tình...

Năm 2002, ông cho ra mắt CD Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân qua sự hỗ trợ của con gái, bao gồm tiếng hát của ông với 10 ca khúc, trong đó có bài Gái xuân.

Hoàn cảnh nhạc sĩ Từ Vũ sáng tác ca khúc Gái xuân

Cảm xúc ý thơ, Từ Vũ đã hoàn tất tác phẩm Gái xuân trong vòng 15 phút không sửa chữa Ảnh: T.L

Ca khúc Gái xuân được nhạc sĩ Từ Vũ phổ từ thơ Nguyễn Bính đến nay đã hơn 70 năm, và đã được rất nhiều ca sĩ trong nước, hải ngoại thể hiện.

Về bối cảnh sáng tác của ca khúc, nhạc sĩ từng kể: "Xuân Quý Tỵ (1953) tôi đang học lớp điện tử trong khuôn viên trường Pétrus Ký (Lê Hồng Phong bây giờ). Lúc đó tôi 21 tuổi, sống xa gia đình, không bạn bè giữa Sài Gòn phồn hoa đô hội. Buồn, chỉ biết lấy sách báo ra đọc.

Tình cờ tôi đọc thấy Gái xuân - bài thơ ngắn chỉ có 2 khổ nhưng lại có một ma lực dẫn dắt tâm trí tôi quay về cố hương ở Thường Tín, Hà Đông. Tôi đọc bài thơ chỉ dăm lần là đã ngấm, cầm bút giấy viết luôn một mạch và xướng âm cho đến lúc bản nhạc hoàn tất, sau đó mới dùng guitar để thẩm âm lại. Vì bài thơ quá ngắn nên khi viết Gái xuân, tôi đã thêm 2 câu: Xuân đi, xuân đến hãy còn xuân/Cô gái trông xuân biết bao lần để bài hát đủ độ dài thích hợp".

Nhạc phẩm Gái xuân được ca sĩ Linh Sơn trình bày lần đầu tiên, tuy vậy phải đợi đến ca sĩ Tâm Vấn trình bày trên đài phát thanh thì ca khúc mới thật sự đến cùng giới thưởng ngoạn.



