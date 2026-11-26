Ngày 26.11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2, năm 2026, tôn vinh 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Ông Nguyễn Phi Long và anh Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng cho các nhà khoa học trẻ ẢNH: MINH QUÂN

Khoa học xã hội và nhân văn không đứng bên lề dòng chảy thời đại

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, đây không chỉ là dịp tôn vinh những nhà khoa học trẻ có thành tích xuất sắc mà còn khẳng định niềm tin vào sứ mệnh của khoa học xã hội và nhân văn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đất nước muốn phát triển bền vững cần nền tảng tri thức vững chắc, khát vọng lớn và đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, anh Nguyễn Tường Lâm nhận định sự phát triển của một quốc gia không thể chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay quy mô công nghệ, mà còn phải được định hình bởi nền tảng văn hóa, hệ giá trị, thể chế và sự phát triển toàn diện của con người.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: MINH QUÂN

"Công nghệ có thể tạo ra những phương tiện mới, trí tuệ nhân tạo có thể xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, nhưng chính con người mới quyết định sử dụng những phương tiện ấy vì mục tiêu gì", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, những vấn đề cốt lõi về công bằng, đạo đức, trách nhiệm, quyền và phẩm giá con người luôn đòi hỏi tư duy sâu sắc và sự dẫn dắt của khoa học xã hội và nhân văn. Nếu khoa học tự nhiên và công nghệ mở ra những giới hạn mới về năng lực sản xuất, thì khoa học xã hội và nhân văn giúp lý giải thế giới đang vận hành như thế nào, đồng thời định hướng thế giới nên phát triển theo con đường nào.

Vì vậy, khoa học xã hội và nhân văn không đứng bên lề dòng chảy thời đại, mà giữ vai trò soi đường, định hướng để sự phát triển diễn ra theo hướng nhân văn, bao trùm và bền vững.

Anh Nguyễn Tường Lâm mong các nhà khoa học trẻ được vinh danh xem giải thưởng là điểm khởi đầu cho những trách nhiệm lớn hơn, nuôi dưỡng song hành khát vọng vươn tới đỉnh cao học thuật và cống hiến thiết thực cho sự phồn vinh của đất nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao chứng nhận cho 5 ứng viên triển vọng của giải thưởng ẢNH: MINH QUÂN

Khát vọng đóng góp cho cộng đồng

Trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng, chương trình giao lưu với 3 nhà khoa học trẻ Nguyễn Thị Bích Phương, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Hữu Phúc đã mang đến những câu chuyện về hành trình nghiên cứu, sự kiên trì theo đuổi tri thức và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Phương chia sẻ về những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghiên cứu, đặc biệt là cơ hội được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) lựa chọn tham dự Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI tại Saint Petersburg (Nga). Câu chuyện đặt ra góc nhìn về giá trị của quá trình học hỏi, tích lũy, nỗ lực khẳng định bản thân và những động lực giúp người trẻ vững tin theo đuổi con đường nghiên cứu.

Các nhà khoa học trẻ giao lưu tại buổi lễ ẢNH: MINH QUÂN

TS Nguyễn Thị Trang chia sẻ hành trình từ ứng viên triển vọng của Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2024 đến một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được vinh danh năm 2026. Qua câu chuyện về những khó khăn, áp lực và sự kiên trì, chị cho thấy thành quả khoa học không đến trong ngày một, ngày hai mà được bồi đắp từ lao động nghiêm túc, niềm tin và những mục tiêu không ngừng được nâng cao.

Với thạc sĩ Nguyễn Hữu Phúc, hành trình nghiên cứu lịch sử, văn hóa và các giá trị di sản Huế gắn liền với những trải nghiệm, câu chuyện và ký ức đời sống. Anh chia sẻ mong muốn đưa tri thức, những giá trị lịch sử, văn hóa được khám phá và gìn giữ đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, T.Ư Đoàn đã trao giải cho 10 nhà khoa học trẻ thuộc 6 ngành, liên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Mỗi cá nhân nhận bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, biểu trưng giải thưởng và giấy chứng nhận đoạt giải.