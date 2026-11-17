Chiều 17.11, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao Giải thưởng Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026, tôn vinh những tài năng trẻ có thành tích nổi bật trong nghiên cứu, sáng tạo.

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng các giải thưởng và Trưởng ban tổ chức giải thưởng năm 2026.

Tại buổi lễ, 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao Giải thưởng Quả cầu vàng; 7 nhà khoa học trẻ tiêu biểu được ghi nhận và 20 nữ sinh viên xuất sắc nhận Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Nguyễn Minh Triết vinh danh các nhà khoa học trẻ đạt Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm chúc mừng các cá nhân được vinh danh, khẳng định thành tích của họ là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng sáng tạo và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.

Theo anh Lâm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đất nước bứt phá. Năm 2026 là năm thứ 23 tổ chức Giải thưởng Quả cầu vàng. T.Ư Đoàn đã đổi mới quy chế, mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực xét chọn, gắn với định hướng công nghệ chiến lược quốc gia. Từ 77 hồ sơ do 51 cơ quan, đơn vị giới thiệu, hội đồng lựa chọn 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc và 7 nhà khoa học trẻ tiêu biểu.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đối với Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam, năm nay là lần thứ 29 tổ chức. Từ 132 hồ sơ của 40 cơ sở đào tạo, 20 nữ sinh viên xuất sắc được lựa chọn tuyên dương. Nhiều nữ sinh đã có công bố khoa học và sáng chế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của mỗi cá nhân mà còn góp phần truyền cảm hứng, khẳng định cơ hội và khả năng vươn lên của nữ giới trong khoa học công nghệ", anh Lâm nói.

Tạo cơ hội để tài năng trẻ cống hiến

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, hai giải thưởng không chỉ nhằm tôn vinh thành tích mà còn phải trở thành điểm khởi đầu cho hành trình nghiên cứu, cống hiến lâu dài. Các nhà khoa học trẻ cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, giữ vững đạo đức, liêm chính khoa học, tăng cường hợp tác và đưa tri thức vào thực tiễn.

"Phát hiện và tôn vinh tài năng là cần thiết, nhưng bồi dưỡng, kết nối và phát huy tài năng sau khi được tôn vinh mới là nhiệm vụ lâu dài", anh Lâm nói.

Ban tổ chức vinh danh các nữ sinh đoạt Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Lâm, thực hiện Đề án Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và Mạng lưới Trí thức trẻ để nâng cao chất lượng giải thưởng, mở rộng cơ hội nghiên cứu, hợp tác và kết nối tài năng trẻ với các nhiệm vụ phát triển đất nước.

Anh Lâm cho biết, điều hướng tới không chỉ là có thêm những cá nhân được trao giải, mà là ngày càng có nhiều nhà khoa học, nhiều kỹ sư, nhiều chuyên gia trẻ Việt Nam tạo ra tri thức mới, sản phẩm mới, làm chủ công nghệ và đem lại những giá trị thiết thực cho xã hội.

"Sự trưởng thành của các bạn cũng chính là nguồn cảm hứng để thêm nhiều người trẻ sẽ lựa chọn nghiên cứu khoa học như một con đường lập nghiệp và cống hiến. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh, tinh thần hợp tác và khát vọng vươn lên, các thế hệ tài năng trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ khoa học thế giới, đồng thời có những đóng góp ngày càng rõ nét đối với sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước", anh Lâm kỳ vọng.