Ngày 17.11, Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức tọa đàm "Đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới - Xây dựng bản sắc thanh niên Việt Nam", với sự tham dự của ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư.

Ông Ngô Văn Cương tặng hoa 2 diễn giả tham gia chương trình ẢNH: BTC

Cần đối thoại thực chất với thanh niên

Trao đổi tại tọa đàm, TS Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đề cập những làn sóng biểu tình của giới trẻ tại một số quốc gia và bài học đối với công tác thanh niên Việt Nam.

Theo ông Sơn, những năm gần đây, thanh niên tại nhiều quốc gia tham gia mạnh mẽ vào các phong trào xã hội liên quan đến giáo dục, việc làm, chi phí sinh hoạt, môi trường và những bất đồng về chính sách, quản trị xã hội.

Một số phong trào ban đầu xuất phát từ nhu cầu thiết thân của giới trẻ nhưng trong những điều kiện nhất định có thể phát triển thành các làn sóng phản ứng xã hội rộng hơn.

Từ thực tế này, ông Sơn đặt vấn đề làm thế nào để nắm bắt đúng tâm tư, nhu cầu và những điều thanh niên thực sự quan tâm; tạo các kênh đối thoại thực chất, củng cố niềm tin và trách nhiệm xã hội, thay vì chỉ truyền đạt thông tin một chiều.

Từ góc nhìn đối ngoại nhân dân, ông phân tích những chuyển động trên thế giới tác động đến nhận thức, hành động của giới trẻ, đồng thời gợi mở bài học trong giáo dục chính trị, tư tưởng và tập hợp thanh niên Việt Nam.

Theo đó, xây dựng bản sắc thanh niên trong bối cảnh mới đòi hỏi người trẻ có khả năng hội nhập nhưng không hòa tan, tiếp cận thông tin đa chiều nhưng không mất phương hướng, có tư duy độc lập và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

TS Phan Anh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tham gia buổi tọa đàm

ẢNH: BTC

Gắn kết thanh niên kiều bào bằng cơ hội đóng góp thực chất

Ở góc độ khác, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề cập việc đoàn kết, tập hợp thanh niên kiều bào trong bối cảnh mới.

Theo bà Hằng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng của đất nước. Đặc biệt, thế hệ trẻ kiều bào có lợi thế về tri thức, ngoại ngữ, khả năng tiếp cận môi trường quốc tế và kết nối với các mạng lưới khoa học, công nghệ, văn hóa, kinh doanh toàn cầu.

Tuy nhiên, việc gắn kết thế hệ trẻ kiều bào với quê hương đang đặt ra những yêu cầu mới. Với người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và trưởng thành ở nước ngoài, mối liên hệ với Việt Nam không thể chỉ dựa vào tình cảm truyền thống mà cần được vun đắp qua ngôn ngữ, văn hóa, trải nghiệm thực tế và những cơ hội tham gia, đóng góp cụ thể.

Bà Hằng cho rằng công tác kiều bào cần chuyển từ "kết nối" sang xây dựng các mạng lưới hợp tác thực chất, để thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài không chỉ là đối tượng được vận động, tập hợp mà còn chủ động tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Kết thúc tọa đàm, chị Nông Quỳnh Ngân, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đối thoại giữa người trẻ Việt Nam với thế giới, giữa những giá trị được vun đắp qua các thế hệ với khát vọng hôm nay, qua đó khơi gợi suy nghĩ về bản sắc và trách nhiệm đóng góp cho đất nước.