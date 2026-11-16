Khuyến khích thanh niên tham gia chương trình 'Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống'

Ngày 16.11, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho biết chương trình "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" năm 2026, do Bộ VH-TT-DL phối hợp với T.Ư Đoàn phát động, với thông điệp "Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam".

Chương trình góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tạo không gian để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trực tiếp tham gia sáng tạo, giao lưu, hưởng thụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng số.

Ca sĩ Hà Myo lan tỏa nghệ thuật hát xẩm tại các trường đại học ẢNH: NVCC

Theo kế hoạch, chương trình triển khai các hoạt động trọng tâm gồm: Tuần lễ "Đố vui thanh âm" diễn ra từ ngày 13 - 18.11 với cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến; Tuần lễ "Cảm nhận và Sáng tạo" với hoạt động gửi tác phẩm Vodcast và sáng tạo thanh âm; cùng các phiên livestream giao lưu, tương tác.

Thông tin, thể lệ và hướng dẫn tham gia chương trình được cập nhật tại website https://thanham.vn và các kênh truyền thông chính thức của chương trình.

Để lan tỏa ý nghĩa chương trình, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tổ chức của Đoàn triển khai công tác tuyên truyền, vận động. Trong đó, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực theo dõi, tương tác và hưởng ứng các hoạt động.

Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, thanh niên là nghệ sĩ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và người sáng tạo nội dung số trong tham gia sáng tạo, giới thiệu, lan tỏa các tác phẩm, sản phẩm truyền thông mang bản sắc văn hóa Việt Nam.