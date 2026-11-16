    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Khuyến khích thanh niên tham gia chương trình 'Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống'

    Vũ Thơ
    Vũ Thơ
    Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình 'Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống' năm 2026.

    Ngày 16.11, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho biết chương trình "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" năm 2026, do Bộ VH-TT-DL phối hợp với T.Ư Đoàn phát động, với thông điệp "Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam".

    Chương trình góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tạo không gian để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trực tiếp tham gia sáng tạo, giao lưu, hưởng thụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng số.

    Khuyến khích thanh niên tham gia chương trình 'Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống'- Ảnh 1.

    Ca sĩ Hà Myo lan tỏa nghệ thuật hát xẩm tại các trường đại học

    ẢNH: NVCC

    Theo kế hoạch, chương trình triển khai các hoạt động trọng tâm gồm: Tuần lễ "Đố vui thanh âm" diễn ra từ ngày 13 - 18.11 với cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến; Tuần lễ "Cảm nhận và Sáng tạo" với hoạt động gửi tác phẩm Vodcast và sáng tạo thanh âm; cùng các phiên livestream giao lưu, tương tác.

    Thông tin, thể lệ và hướng dẫn tham gia chương trình được cập nhật tại website https://thanham.vn và các kênh truyền thông chính thức của chương trình.

    Để lan tỏa ý nghĩa chương trình, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tổ chức của Đoàn triển khai công tác tuyên truyền, vận động. Trong đó, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực theo dõi, tương tác và hưởng ứng các hoạt động.

    Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, thanh niên là nghệ sĩ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và người sáng tạo nội dung số trong tham gia sáng tạo, giới thiệu, lan tỏa các tác phẩm, sản phẩm truyền thông mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

    Tin liên quan

    Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, những nơi nào được tham quan miễn phí?

    Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, những nơi nào được tham quan miễn phí?

    Ngày 24.11 lần đầu trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Với người trẻ, đây không chỉ là ngày nghỉ mới mà còn là dịp khám phá những không gian văn hóa, lịch sử, kết nối với các giá trị truyền thống.

    Quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua ‘Hành trình đỏ’

    Khám phá thêm chủ đề

    văn hóa giai điệu cuộc sống Thanh âm Việt Nam thanh niên ngày văn hóa việt nam

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận