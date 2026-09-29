Đoàn thanh niên chủ động chuẩn bị lực lượng tình nguyện tại chỗ cho mùa mưa bão

Dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Tình nguyện đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở

Hội nghị đã báo cáo kết quả triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với nhiều kết quả nổi bật. Các đại biểu trình bày tham luận, tập trung vào đổi mới Tiếp sức mùa thi; mô hình dự án tình nguyện trong trường học; chuyển đổi số; hoạt động an sinh xã hội của tuổi trẻ Công an nhân dân và huy động nguồn lực triển khai Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho rằng năm nay hoạt động tình nguyện được tổ chức bài bản, đổi mới mạnh mẽ về phương thức triển khai. Ngay từ đầu, danh mục nhiệm vụ và kết quả dự kiến được xác lập, bám sát phương châm "3 dễ - 3 rõ - 3 đo"; công tác chỉ đạo, điều phối, quản trị dựa trên dữ liệu, lấy sản phẩm, tác động cụ thể và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo.

Đáng chú ý, trong năm đầu tiên Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030" trở thành trọng tâm, 100% xã, phường biên giới đất liền có chương trình tình nguyện an sinh xã hội và tối thiểu một đội hình "Bình dân học vụ số", với nguồn lực gần 90 tỉ đồng. Nhiều chương trình cũng ghi dấu ấn chuyển đổi số, như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tư vấn tâm lý của Tiếp sức mùa thi, Bản đồ số tình nguyện của Mùa hè xanh, các dự án cộng đồng của Hoa phượng đỏ và đưa AI, tự động hóa về xã biên giới trong Kỳ nghỉ hồng.

Tuy nhiên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Việc triển khai tại 248 xã biên giới tuy đã phủ kín địa bàn nhưng chưa tương xứng; một số đội hình triển khai chậm, năng lực điều phối ở cơ sở chưa đồng đều, nội dung còn dàn trải và chưa xuất phát đầy đủ từ nhu cầu của người dân.

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh phong trào tình nguyện phải tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ. Dẫn chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Huy cho rằng thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở; tham gia chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ẢNH: ĐĂNG HẢI

Không để xảy ra tình trạng đứt gãy hoạt động tình nguyện

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung 6 nhóm nhiệm vụ. Trước hết là khẩn trương hoàn thiện, bàn giao các công trình, phần việc, bảo đảm mỗi công trình đều có người quản lý, vận hành sau bàn giao; không khởi công mới khi chưa bảo đảm nguồn lực hoàn thành.

Các tỉnh, thành Đoàn cũng phải chủ động chuẩn bị lực lượng tình nguyện tại chỗ cho cao điểm mùa mưa bão, đặt yêu cầu an toàn của tình nguyện viên lên hàng đầu. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy hoạt động tình nguyện thường xuyên, xây dựng các dự án dài hạn, ưu tiên đội hình chuyên môn và cơ chế phối hợp lâu dài để giải quyết dứt điểm những vấn đề cụ thể của địa bàn.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là phải thay đổi cách đánh giá hiệu quả hoạt động tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn cần nhân rộng bản đồ số tình nguyện, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, vận dụng hiệu quả "3 dễ - 3 rõ - 3 đo", quản trị và điều phối nguồn lực dựa trên dữ liệu. Anh Bùi Quang Huy yêu cầu số liệu báo cáo phải đúng, đủ, kịp thời, gắn với sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân; "không lấy số lượt thay cho kết quả thực chất", đồng thời cần khắc phục triệt để tình trạng hoạt động hình thức. Mỗi hoạt động phải xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra và cách đánh giá; khảo sát kỹ nhu cầu của người dân, gắn nội dung với chuyên môn của từng đội hình và theo dõi chất lượng tình nguyện viên trước, trong, sau hoạt động.

"Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt gãy hoạt động tình nguyện sau mỗi đợt cao điểm hay nhiều hoạt động dàn trải, chạy theo số lượng mà thiếu chiều sâu, không tạo được giá trị bền vững, không đem lại kết quả cụ thể", anh Huy nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng công bố và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2026, trong đó Báo Thanh Niên có 5 cá nhân được khen thưởng.