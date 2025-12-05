Vinh danh 45 tác phẩm báo chí viết về nông nghiệp chuyển đổi số

Tối 5.12, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ 3 năm 2025 với chủ đề: Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; trao giải thi viết tìm hiểu 95 năm Hội Nông dân Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành T.Ư tới dự.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả ẢNH: PHẠM HƯNG

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng ban tổ chức giải thưởng, cho biết chủ đề năm nay khởi nguồn từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, báo chí đã làm rất tốt nhiệm vụ tuyên truyền, truyền cảm hứng thông qua các mô hình, chân dung nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp. Ban tổ chức chọn chủ đề này nhằm nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp, hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững.

Nhà báo Nguyễn Thị Minh Thùy đại diện nhóm tác giả Báo Thanh Niên lên nhận giải ẢNH: PHẠM HƯNG

Chỉ sau 1 năm phát động, giải thưởng thu hút 1.886 tác phẩm dự thi ở 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Trong đó, số lượng bài viết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn chiếm một tỷ lệ rất lớn, lên tới 30 - 40% tổng số lượng tác phẩm dự thi.

Sau nhiều vòng thẩm định, hội đồng chung khảo lựa chọn 45 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C, 15 giải khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Tổng số tiền trao cho các tác giả, nhóm tác giả lên tới 525 triệu đồng.

Ở thể loại báo in và báo điện tử, giải A thuộc về nhóm tác giả: Hoàng Văn Chiên, Nguyễn Văn Đức, Phạm Sỹ Công của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt với tác phẩm: Bóc đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn.

Ở thể loại phát thanh, truyền hình, giải A thuộc về nhóm tác giả: Vũ Thị Tuyết Mai, Trần Bá Duy, Hồ Hải Huyền, Nguyễn Thị Thanh Tâm của Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV2) với tác phẩm: Nảy mầm trên đất mặn.

Báo Thanh Niên có tác phẩm đạt giải chuyên đề ở thể loại phát thanh, truyền hình với chùm bài Cùng sống xanh: Đột phá nông nghiệp sinh thái - từ vi sinh bản địa đến chuỗi giá trị cung cầu, của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Thùy, Đoàn Ngọc Linh, Tống Công Tuấn, Hoàng Lâm.

2 tác giả Báo Thanh Niên: Nguyễn Thị Minh Thùy, Tống Công Tuấn dự lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025 ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, đánh giá các tác phẩm dự thi thể hiện tốt vai trò truyền thông chính sách, cụ thể là các chính sách về chuyển đổi nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn theo hướng phát triển nhanh và bền vững; phản ánh bức tranh toàn cảnh về sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp trong những năm qua.

Bên cạnh đó, các tác phẩm dự thi năm nay đi sâu vào phân tích những vướng mắc trong cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn như vấn đề về: ứng dụng khoa học công nghệ, tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp...; đồng thời truyền tải, lan tỏa được nhiều nội dung, nhiệm vụ được đề cập trong các Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.