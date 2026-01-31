Vinh danh 60 trường học không rác thải nhựa

Lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 - Trường học không rác thải nhựa, do Bộ Nông nghiệp - Môi trường tổ chức sáng 31.1, tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của hơn 800 học sinh, giáo viên và đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế...

Học sinh Trường THCS Thanh Xuân Trung (Hà Nội) giới thiệu bộ sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa ẢNH: PHAN HẬU

Bộ Nông nghiệp - Môi trường cho biết, giải thưởng này là sáng kiến quan trọng trong khuôn khổ hợp tác môi trường ASEAN, góp phần thúc đẩy giáo dục môi trường và xây dựng các mô hình trường học xanh, bền vững.

Giải thưởng được triển khai trong khuôn khổ hợp tác của Tổ chức các quan chức cấp cao môi trường ASEAN (ASOEN), khẳng định cam kết của các quốc gia thành viên trong mục tiêu phát triển bền vững.

Theo ban tổ chức, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 có khoảng 300 trường học trong cả nước gửi hồ sơ ứng cử. Qua khảo sát thực tế, nhiều trường học đang triển khai mô hình "không rác thải nhựa" thực chất, hiệu quả. Đặc biệt, nhiều mô hình thu gom, tái chế rác thải nhựa không chỉ có học sinh mà còn thu hút phụ huynh, giáo viên tham gia.

Sau nhiều vòng thẩm định, Bộ Nông nghiệp - Môi trường quyết định lựa chọn 60 trường học để trao giải vinh danh; trong đó có 3 giải nhất, 9 giải nhì, 15 giải ba, 24 giải khuyến khích, 9 giải sáng tạo. Các trường học nhận giải thưởng là những đại diện tiêu biểu cho các cấp tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc.

Thứ trưởng Lê Công Thành tham quan gian hàng tái chế biến rác thải nhựa thành đồ dùng, dụng cụ học tập ẢNH: PHAN HẬU

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường, khẳng định chủ đề Trường học không rác thải nhựa năm 2025 nhấn mạnh vai trò quan trọng của các trường học, giáo viên, học sinh trong tham gia giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Cuộc thi cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục, thay đổi hành vi của thế hệ trẻ sẽ là chìa khóa để xây dựng tương lai xanh, phát triển bền vững.

Cũng tại lễ trao giải, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và các tổ chức liên quan tăng cường phối hợp, nhân rộng các mô hình Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa, lồng ghép giáo dục môi trường, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững vào trong các trường học.

"Để giải quyết được ô nhiễm rác thải nhựa cần sự chung tay tham gia của toàn xã hội, trách nhiệm của cộng đồng, trong đó thế hệ trẻ là lực lượng đặc biệt quan trọng", ông Thành nói.