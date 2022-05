Vinh danh sinh viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Đóng góp vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng có 12 vận động viên (VĐV) là sinh viên của trường đoạt được 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Cụ thể, các VĐV đoạt huy chương bao gồm: Phạm Thị Huệ (3 huy chương vàng, môn thuyền đơn hạng nặng, thuyền đôi 1 mái chèo hạng nặng, thuyền bốn 2 mái chèo hạng nặng môn Rowing); Hoàng Quý Phước (2 huy chương vàng môn tiếp sức bơi tự do 4x100m, tiếp sức bơi tự do 4x200m, huy chương bạc tiếp sức bơi hỗn hợp 4x100m, huy chương đồng 200m bơi tự do cá nhân); Hiên Năm (2 huy chương vàng môn Cano C4 nam 1.000m, Cano C2 nam 1.000m môn Canoeing); Phạm Thị Thu Hiền (huy chương vàng đối kháng hạng cân 62 kg môn Taekwondo). . .

Lễ vinh danh là nhằm động viên khuyến khích tinh thần tập luyện thi đấu, học tập của các VĐV, đồng thời lan tỏa tinh thần đến tất cả sinh viên đang học tập tại trường.

Phát biểu tại lễ vinh danh, PGS-TS Phan Thanh Hài, Hiệu trưởng Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng, cho biết để có được huy chương không dễ dàng, các sinh viên phải trải qua quá trình tuyển chọn, sàng lọc và được đào tạo trong quá trình lâu dài từ 8 - 10 năm.





“Khoảng thời gian này, các sinh viên phải xa gia đình, với bao vất vả mồ hôi và cả nước mắt. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, ý chí rèn luyện, các em đã có thành tích xuất sắc như ngày hôm nay. Thầy mong rằng các em tiếp tục phát huy năng lực sẵn có, kiên trì phấn đấu để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa", ông Hài chia sẻ.

Ông cũng động viên các sinh viên học tập thật tốt chương trình đào tạo theo đúng kế hoạch.

Cũng tại buổi lễ, Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 12 VĐV có thành tích xuất sắc đạt huy chương tại SEA Games 31. Dịp này, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, tặng bằng khen cho các VĐV là đoàn viên - thanh niên.