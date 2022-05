Nơi dạy chữ Quốc ngữ đầu tiên xứ Quảng có diện mạo mới

Công trình khởi công từ đầu năm 2021, do UBND H.Hòa Vang làm chủ đầu tư với kinh phí 62,5 tỉ đồng từ vốn ngân sách thành phố, tổng diện tích sàn xây dựng 6.245 m2 với 3 khu nhà (khu lớp học chính quy, khối hành chính, hội trường nhà đa năng). Trong đó, có không gian để hỗ trợ học sinh khuyết tật, phòng y tế, phòng nghỉ giáo viên, phòng truyền thống, khu hồ bơi, bia tưởng niệm của trường…





Trường tiểu học An Phước hiện ở xã Hòa Phong (H.Hòa Vang) là 1 trong những ngôi trường mang tính nghĩa thục của phong trào Duy Tân, thành lập trên cơ sở trường làng Cẩm Toại do cụ Lâm Hữu Mẫn sáng lập để dạy chữ Hán. Năm 1908, ông nghè Lâm Quang Tự (con trai cụ Lâm Hữu Mẫn) chuyển thành Trường ấu học Cẩm Toại, sau đổi là Trường hàng tổng An Phước nhằm truyền bá chữ quốc ngữ cho thanh thiếu niên. Nhân dân cũng góp tiền của, công sức để xây dựng. Với số lượng 20 học sinh ban đầu của làng Cẩm Toại, đây là nơi dạy chữ Quốc ngữ đầu tiên ở địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến năm 1926, nghĩa thục chuyển thành trường công lập mang tên An Phước, năm 1936 mang tên Trường sơ học An Phước, năm 1939 xây dựng hoàn chỉnh bậc tiểu học và mang tên Trường Tiểu học An Phước.

Hơn 100 năm qua, trường đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh thành đạt, có học hàm giáo sư, tiến sĩ. Thầy và trò Trường An Phước đã có nhiều hy sinh cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã có lời biểu dương và động viên trường tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, hiếu học.





Với ý nghĩa của giá trị của di tích, ngày 27.5.2008, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định Trường tiểu học An Phước là di tích lịch sử, văn hóa cấp thành phố. Phát biểu tại buổi khánh thành, ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND H.Hòa Vang, đánh giá trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Trường tiểu học An Phước là nơi có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành với nhiều lãnh đạo, với hơn 20 giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, Trường tiểu học An Phước tiếp tục nỗ lực phấn đấu với hơn 45 cán bộ, giáo viên và nhân viên cùng 20 lớp học, hơn 600 học sinh.

Nhiều năm liền, Trường tiểu học An Phước, nơi dạy chữ Quốc ngữ đầu tiên của xứ Quảng, giữ vững danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc. Trường cũng đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục ngày được nâng cao, xứng tầm là một trong những trường tiểu học tiêu biểu của H.Hòa Vang.